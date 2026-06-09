Las doce hogueras de Especial de este 2026, una a una

Las hogueras de Especial ya encaran la recta final hacia su plantà. A las puertas de las fiestas, INFORMACIÓN inicia una serie de reportajes para descubrir, una a una, las doce comisiones que competirán este 2026 en la máxima categoría. La recopilación, que se publicará de lunes a viernes y seguirá el orden inverso de la clasificación de 2025, desvelará detalles, curiosidades y claves de unos monumentos que ya comienzan a tomar forma.

El calendario oficial del Ayuntamiento de Alicante mantiene los mismos plazos de acopio y montaje que el pasado ejercicio, por lo que las comisiones podrán iniciar estos trabajos desde las 00.01 horas del próximo 17 de junio. Este año, como novedad, serán doce las comisiones que competirán en Especial después de las incorporaciones de la hoguera Explanada y Calvo Sotelo desde Primera.

Sagrada Familia convierte el sueño de ser foguerer en un gran estallido de color

Pere Baenas firma "Big Bang", un monumento de 19 metros que transforma un año de Hogueras en una alegoría sobre los sueños, la tradición y la pasión festera.

Sagrada Familia convierte el sueño de ser foguerer en un gran estallido de color / INFORMACIÓN

La mujer toma el centro de la escena en "Carnívoras" de Port d'Alacant

La comisión convierte el empoderamiento femenino en una alegoría visual protagonizada por una mantis religiosa y una viuda negra. La obra, creada por Sacabutxart, reivindica a la mujer como dueña de su destino mientras lanza una crítica a una sociedad marcada por el consumo, las apariencias y las desigualdades.

La mujer toma el centro de la escena en "Carnívoras" de Port d'Alacant / INFORMACIÓN

Carolinas Altas busca el "clímax" a ritmo de música

La comisión estrena artista en Especial con una obra de Luis Espinosa que recorre, a través de las composiciones, el camino desde el nacimiento de una idea hasta su explosión emocional, en un paralelismo con el propio ciclo de la Fiesta.

Carolinas Altas busca el "clímax" a ritmo de música / INFORMACIÓN

Un ave fénix sobre Luceros para resurgir en Florida-Plaça de la Vinya

La comisión incrementa su presupuesto hasta los 90.000 euros para plantar "Al rojo vivo", una hoguera de Loren Fandos presidida por un ave fénix y una recreación de la plaza de los Luceros con la que aspira a mejorar el noveno puesto logrado en 2025.

Un ave fénix sobre Luceros para resurgir en Florida-Plaça de la Vinya / INFORMACIÓN

Polígon de Sant Blai convierte Alicante en un monumento identitario

La comisión confía en el artista alicantino Javier Gómez Morollón para una obra inspirada en los cuatro elementos y en los símbolos que marcan la identidad de la ciudad.

Javiar Morollon, artista de la Hoguera Polígono de San Blas / Héctor Fuentes

Calvo Sotelo homenajea a Soriano y a la memoria de Alicante

La comisión vuelve a la máxima categoría de las Hogueras con "Al·lucinació", una obra de Mario Gual que reflexiona sobre un mundo marcado por la confusión, la memoria y la identidad alicantina.

Calvo Sotelo homenajea a Soriano y a la memoria de Alicante / INFORMACIÓN

Una catrina fluorescente para denunciar las guerras desde Explanada

La hoguera Explanada regresa a la categoría Especial de Alicante con "Alacantrina", un monumento de inspiración mexicana que apuesta por una estética moderna y colores fluorescentes para reflexionar sobre las guerras y la muerte.

Una catrina fluorescente para denunciar las guerras desde Explanada / INFORMACIÓN

Más dinero para el arte efímero

La categoría Especial de 2026 crece en número de comisiones, con la incorporación de Explanada y de Calvo Sotelo a la categoría, pero también lo hace en inversión. El presupuesto conjunto de las doce hogueras asciende a 1.152.500 euros, frente a los 921.500 euros de las diez comisiones que participaron en 2025. La comparación directa arroja una subida de 231.000 euros, equivalente a un 25,1% más, aunque ese incremento debe ser matizado por la entrada de dos nuevas hogueras en la categoría.

Si solo se comparan las diez comisiones que repiten, el presupuesto pasa de 921.500 a 982.500 euros, lo que supone 61.000 euros más y una significativa subida del 6,6 % que, cabe decir, se destinará en buena parte al incremento en el coste de materiales. También aumenta el presupuesto medio: de 92.150 euros por hoguera en 2025 a 96.041 euros si se toman las doce comisiones de 2026.

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Una a una, Florida Portazgo será la hoguera con mayor presupuesto, con 123.000 euros, tras incrementar su inversión en 13.000 euros. Le siguen Sèneca-Autobusos y Diputació-Renfe, ambas con 110.000 euros, aunque con evolución distinta: la primera mantiene la cifra del año anterior y la segunda aumenta 12.000 euros. Baver-Els Antigons, con 107.000 euros, registra la mayor subida absoluta, al crecer en 16.000 euros con respecto al presupuesto que el año pasado les permitió ganar el primer premio.