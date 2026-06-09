Las hogueras de Especial, una a una: Sagrada Familia convierte el sueño de ser foguerer en un gran estallido de color

Hay quienes cuentan el tiempo en años y mientras otros lo hacen en Hogueras. En Alicante, el calendario de miles de personas no comienza el 1 de enero, sino que se renueva cada 24 de junio, cuando las llamas consumen los monumentos y, entre cenizas, nace la ilusión de volver a empezar. Ese sentimiento, tan difícil de explicar para quien no lo ha vivido, es el corazón de "Big Bang", la hoguera con la que la comisión Sagrada Familia competirá este año en la categoría Especial.

La propuesta de Pere Baenas, que repite este año con la comisión del Pla tras quedar sexto en Especial en 2025, no habla únicamente de las cuatro estaciones del año sino de la espera, de la emoción, de los sueños que acompañan a un foguerer desde que nace hasta que muere. Así, con 19 metros de altura y un presupuesto de 85.000 euros, el monumento aspira a convertirse en una de las grandes referencias de estas Hogueras.

Baenas explica que la hoguera narra "la historia de un año de Hogueras y también el sueño de una niña de ser belleza de su comisión". El monumento se articula en torno a las cuatro estaciones del año, una metáfora del ciclo festero que comienza y termina con la cremà para volver a renacer. El invierno ocupa el centro de la escena, mientras la primavera, el verano y el otoño emergen a su alrededor construyendo una metáfora del ciclo festero.

Estos fuegos artificiales representan que nada más ocurre la cremà empieza un nuevo año para los foguerers Pere Baenas — Artista

El sueño de toda una vida

Aunque si hay una estación que se sitúa como la gran protagonista del monumento es la primavera, que se convierte en la esencia del remate. Una enorme figura coronada por flores que da paso a una espectacular explosión inspirada en las palmeras de fuegos artificiales que iluminan las noches de junio. "Estos fuegos artificiales representan que nada más ocurre la cremà empieza un nuevo año para los foguerers. Va a ser una explosión de color como nunca se ha visto", señala Baenas.

Además, entre las escenas que conforman la hoguera destaca una especialmente emotiva que refleja el recorrido vital de una hoguera. Cuatro relojes acompañan a una misma protagonista en distintas etapas de su vida: desde su nacimiento, cuando ya forma parte de la comisión, pasando por su etapa como belleza infantil y adulta, hasta llegar a la vejez sin abandonar nunca la Fiesta. "Muchas personas nacen en la Fiesta, crecen en ella y nunca la abandonan, quería reflejar ese ciclo vital", señala el artista. Sobre la escena, una belleza sueña con ese año especial que tantas niñas imaginan desde pequeñas: el momento de representar a su comisión.

Boceto de Sagrada Familia. / INFORMACIÓN

Aunque el monumento tiene un marcado carácter festivo, tampoco renuncia a la crítica. Entre sus escenas destaca la presencia de un dragón que oprime a un festero, una figura simboliza, según el artista, a aquellos organismos o decisiones administrativas que dificultan el desarrollo de la fiesta. "Hay que decir las cosas cuando no nos dejan trabajar y las hogueras también sirven para contarlo", afirma Baenas. Al mismo tiempo, el artista reivindica una estética profundamente alicantina frente a la creciente influencia de modelos falleros. "Siempre intento separarme un poco de esa tendencia y seguir la línea de los grandes maestros de Alicante que me inspiraron", explica Baenas.

La esencia está ahí, cuando la ves entiendes perfectamente lo que quiere contar Sergio Varó — Presidente de Sagrada Familia

Un "hoguerón" para competir en Especial

La ilusión también se percibe en la comisión, su presidente, Sergio Varó, define el proyecto como "un hoguerón" y destaca la relevancia de contar con un artista del prestigio de Pere Baenas. "Es un creador de primer nivel y cuando vimos el proyecto nos impresionaron sus dimensiones", señala. Varó destaca especialmente la fuerza de las grandes figuras femeninas y la presencia constante de elementos vinculados a la pólvora, las Hogueras y la identidad alicantina. "La esencia está ahí, cuando la ves entiendes perfectamente lo que quiere contar", apunta Varó.

Sagrada Familia volverá a competir en la máxima categoría con una propuesta que busca emocionar tanto como sorprender. Un monumento que convierte el paso del tiempo en arte efímero y que recuerda que, para miles de alicantinos, las Hogueras no son solo una fiesta: son una forma de vivir.