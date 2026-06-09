Los hosteleros de Luceros "recuperan" sus terrazas tras la renuncia de Federació a un espacio para patrocinadores

La Federació de Fogueres da un paso atrás e impide que la sangre llegue al río con los hosteleros de la plaza de los Luceros. El ente gestor de la Fiesta renuncia al espacio protocolario que había solicitado para atender a patrocinadores durante las mascletás y que había provocado una suspensión de veladores duramente criticada por los propietarios de los establecimientos.

Así lo ha confirmado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien ha asegurado que esa zona solicitada por Federació no se llevará finalmente a cabo. Tras ello, la edil popular ha señalado que los bares y restaurantes que se habrían visto afectados podrán seguir haciendo uso de sus terrazas con las condiciones habituales de los días de Hogueras.

La polémica se originó este fin de semana cuando Elena Ruiz, propietaria de la Taberna de Luceros, denunció en sus redes sociales que no podría instalar su terraza en la plaza en estas Hogueras, del 16 al 25 de junio. Algo que, según señalaba, resultaría inédito para el negocio que lleva dos décadas regentando.

La notificación del Ayuntamiento, también extensiva a la Cervecería Chaflán, les fue entregada a ambos establecimientos el pasado viernes, con poco más de una semana de antelación al inicio de los disparos en Luceros. Según relataba Ruiz, la intención del gobierno local era realizar una "usurpación" con el objetivo de "beneficiar a la Federació de Fogueres y a sus patrocinadores".

"De 8:00 a 15:00"

Tras ello,el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, resto peso al conflicto: "Solo hemos pedido esa zona de las ocho a las tres, cuando podíamos haberla pedido todo el día", explicó, insistiendo en pedir "colaboración" con la Fiesta de la ciudad. En la misma línea, Olivares recordó que él también es "autónomo y comerciante" y que por eso mismo no busca el perjuicio de ninguna empresa.

Finalmente, la Federació ha comunicado este martes su renuncia al polémico espacio, poniendo fin a la polémica que había enfrentado al Ayuntamiento, el ente gestor de la Fiesta y algunos hosteleros de la emblemática plaza de los Luceros.