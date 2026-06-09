Mapa de las Hogueras de Alicante 2026: plano con las ubicaciones de los monumentos, categorías y artistas

Las Hogueras de Alicante 2026 ya calientan motores. La ciudad plantará este año 92 monumentos adultos, uno más que en la edición anterior, gracias a la incorporación de la nueva Hoguera L'Albufereta. Para que no te pierdas ninguna de las obras que competirán en las distintas categorías, te ofrecemos el mapa interactivo más completo de las fiestas alicantinas, con la ubicación de todas las hogueras, sus artistas y categorías, así como los bocetos y lemas de los monumentos de Especial.

Desde las espectaculares hogueras de Especial hasta los monumentos de barrio que llenan cada rincón de Alicante, aquí podrás planificar tu recorrido y descubrir qué ver durante las fiestas oficiales de 2026. La madrugada del sábado 20 al domingo 21 de junio se completará la Plantà de las 92 hogueras adultas que este año arderán en las Fiestas de Alicante.

Este año las categorías de las hogueras adultas se reparten de la siguiente forma: 12 participan en categoría Especial; 10 en Primera categoría; 11 en Segunda; 13 en Tercera; 15 en Cuarta; 15 en Quinta; 12 en Sexta y 4 en Séptima.

Por eso, para que no te pierdas ni uno solo de los monumentos te contamos todos los detalles de las Hogueras de Alicante 2026: en qué categoría participan, dónde se ubican y qué artista las ha creado.

Mapa de las Hogueras de Alicante 2026

En este mapa de las hogueras tienes la ubicación de los 92 monumentos. Si pinchas sobre cada una de las "llamas" podrás ver el nombre de la hoguera, su autor y su ubicación. Puedes alejarte y acercarte en el mapa para ver más correctamente su ubicación. Además, si pinchas en el icono rectangular que está ubicado arriba a la izquierda podrás seleccionar (o deseleccionar) las hogueras por categorías. Del mismo modo si en ese desplegable pinchas sobre el nombre de una hoguera te llevará automáticamente a su ubicación.

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Como cada año, la celebración de las Fogueres 2026 complicará el tráfico en la capital alicantina. Por ello, el Ayuntamiento recuerda que el perímetro del centro de Alicante va a ser permeable a la circulación de vehículos como en anteriores ediciones y se cortarán al tráfico general las avenidas de Alfonso X el Sabio y la avenida de la Estación.