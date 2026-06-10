Actriz, soldado, juez y portada de Interviú: 10 curiosidades de las Belleas del Foc y sus damas
Los anécdotas y los datos más llamativos sobre las representantes de las Hogueras a lo largo de la historia
La elección de la Bellea del Foc es uno de los momentos más importantes de las Hogueras de Alicante. La pandemia del coronavirus también afectó a este acto y a la permanencia de la Bellea como máxima represente de la Fiesta. En 2019 Isabel Bartual fue elegida como Bellea del Foc pero la suspensión de las Hogueras por el covid hizo que mantuviera el cargo hasta 2021, cuando fue elegida Marina Niceto. En noviembre de 2022 resultó elegida como Bellea del Foc 2023, Belén Mora y a ella le siguieron Alba Muñoz en 2024, Adriana Vico en 2025, y la actual representante; María Pastor.
Así, en INFORMACIÓN hemos recopilado una serie de curiosidades sobre las mujeres que han ostentado el cargo de Bellea del Foc y de dama.
Miriam Toré, Bellea del Foc de 2009, es la única soldado que ha logrado el título
Ana Belén Castelló, de 2016, participó en el programa "Ahora caigo" y cantó "La manta al coll"
La actriz y presentadora Vanesa Romero fue Dama del Foc en 1995
Laura Chorro, representante de 2005, es la primera Bellea del Foc que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Alicante
Rosa Benito, cuñada de Rocío Jurado, fue Dama del Foc en 1971
Estefanía Ruiz, Bellea del Foc de 1998, posó para la revista Interviú en 2004
Vanessa Conten Roca de Juan XIII se convirtió en la primera Bellea del Foc infantil negra
Angelita Ramírez, Bellea del Foc 1935, y su dama Victoria Pastor fueron destituidas y posteriormente restituidas por negarse a asistir a un acto
Blanca Ortiz Díaz, Bellea del Foc de 2007, juró como juez sustituta del TSJ en Valencia y trabajó en los Juzgados de Alicante
Eva María Papí, de José Ángel Guirao, asistió con muletas a la ceremonia de Elección en la que fue nombrada Bellea del Foc infantil de 2012
En la galería de fotos que acompaña a esta información podrás encontrar otras anécdotas y curiosidades de las Belleas del Foc.
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