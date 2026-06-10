Actriz, soldado, juez y portada de Interviú: 10 curiosidades de las Belleas del Foc y sus damas

La elección de la Bellea del Foc es uno de los momentos más importantes de las Hogueras de Alicante. La pandemia del coronavirus también afectó a este acto y a la permanencia de la Bellea como máxima represente de la Fiesta. En 2019 Isabel Bartual fue elegida como Bellea del Foc pero la suspensión de las Hogueras por el covid hizo que mantuviera el cargo hasta 2021, cuando fue elegida Marina Niceto. En noviembre de 2022 resultó elegida como Bellea del Foc 2023, Belén Mora y a ella le siguieron Alba Muñoz en 2024, Adriana Vico en 2025, y la actual representante; María Pastor.

Así, en INFORMACIÓN hemos recopilado una serie de curiosidades sobre las mujeres que han ostentado el cargo de Bellea del Foc y de dama.

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En la galería de fotos que acompaña a esta información podrás encontrar otras anécdotas y curiosidades de las Belleas del Foc.