Doce corazones de arte para latir por una causa solidaria en la hoguera La Ceràmica

El corazón será uno de los grandes protagonistas de la hoguera infantil de La Ceràmica este 2026. La comisión ha convertido su monumento infantil, con el lema "Tum Tum. El latido de los colores”, obra de Adrián Alcaraz, en una iniciativa solidaria que ha reunido a una docena de artistas en torno a un mismo objetivo: recaudar fondos para la Fundación Menudos Corazones y dar visibilidad a la realidad de las personas con cardiopatías congénitas.

La propuesta se materializa en doce corazones artísticos que se plantarán junto a la escena central de la hoguera infantil y que llevarán la firma de creadores procedentes de diferentes disciplinas y trayectorias. La iniciativa nace con vocación de continuidad más allá de las fiestas ya que la intención es indultar estas piezas una vez concluyan las Hogueras para organizar una exposición durante el próximo mes de julio.

Posteriormente, los corazones serán subastados y la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Fundación Menudos Corazones. "Desde La Ceràmica estamos encantados de poder sumar a nuestro proyecto solidario una colaboración como esta. Dar visibilidad al trabajo que realiza esta fundación a nivel nacional es una auténtica suerte", ha explicado el presidente de La Ceràmica, Antonio Carrión.

Una docena de firmas

Los corazones contarán con la intervención de reconocidos artistas fogueriles y falleros, entre ellos Paco López, Vicente Llácer, Alejandro Santaeulalia, Bernardo Estela, Joaquín Rubio, Sergio Gómez, Iván Gómez, Paco Gisbert y el propio Adrián Alcaraz. A la iniciativa también se han sumado creadores de otros ámbitos artísticos, como la pintora Ana Muñoz, Pilar Carrasco Acedo, vinculada a la ONCE, y el diseñador gráfico José Gómez, configurando una muestra colectiva que combina distintas sensibilidades y lenguajes creativos.

La entidad beneficiaria de esta acción es la Fundación Menudos Corazones, organización que acompaña y presta apoyo a niñas, niños, jóvenes y adultos con cardiopatías congénitas de toda España, así como a sus familias. Entre los servicios que desarrolla se encuentran el alojamiento para familias que deben desplazarse a Madrid por una hospitalización, el apoyo emocional durante los ingresos, la atención psicológica, las actividades lúdico-educativas en hospitales, la musicoterapia en las unidades de cuidados intensivos, los programas de Atención Temprana y apoyo al aprendizaje, además de información y orientación sobre recursos sociales.

Con esta iniciativa, La Ceràmica suma arte y solidaridad a su proyecto festero, convirtiendo los colores y la creatividad de su monumento infantil en una herramienta para apoyar una causa de alcance nacional.