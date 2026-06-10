La fuerza que impulsa a la Bellea del Foc Infantil 2026

La fuerza para sostener el peso del traje de alicantina durante todo un día, la resistencia para afrontar un intenso calendario de actos y el compañerismo para vivir una experiencia única. Son algunas de las cualidades que comparten el deporte y el cargo de Bellea del Foc infantil y fue precisamente Leire Arellano Ruiz, estudiante de 5º de Primaria, la máxima representante infantil quien cambió por unas horas la agenda oficial de actos por uno de los lugares donde más disfruta siendo ella misma: el Pabellón Florida Babel.

Allí, entre paralelas, ejercicios de suelo y saltos, la Leire compartió con sus damas de honor una de sus grandes pasiones, la gimnasia artística, el deporte que practica desde hace años y que forma parte de su día a día y, por unas horas, se convirtió en el punto de encuentro para compartir una de sus grandes pasiones con sus compañeras. Así, entre saltos, ejercicios de suelo, paralelas y risas, la Bellea del Foc infantil de Alicante 2026, Leire Arellano Ruiz, y sus damas de honor disfrutaron juntas en el lugar donde la máxima representante infantil entrena habitualmente gimnasia deportiva, y que, por unas horas, se convirtió en el punto de encuentro para compartir una de sus grandes pasiones con sus compañeras.

Lo que más me gusta son el suelo y las paralelas, pero para eso hay que estar fuerte Leire Arellano — Bellea del Foc infantil

Y es que la gimnasia forma parte de la rutina de Leire desde hace años y es una de las actividades que mejor reflejan los valores que considera necesarios para afrontar su año como Bellea del Foc infantil. Por eso, compartir esta faceta de su vida con sus compañeras permitió poner en valor la importancia que el deporte tiene para ella y para el desempeño de un cargo que exige esfuerzo, constancia y resistencia física. "Hacía tiempo que no podía venir por los actos de Hogueras y ha sido muy emocionante que hayan podido venir mis compañeras y ver lo que hago", explicó.

Durante la jornada, la máxima representante infantil pudo mostrar a sus compañeras algunos de los ejercicios que practica con frecuencia. "Hemos hecho todos los aparatos, suelo, salto y paralelas... Pero lo que más me gusta son el suelo y las paralelas, pero para eso hay que estar fuerte", señaló Leire. Para la Bellea del Foc infantil, el deporte va mucho más allá del entrenamiento físico. "La gimnasia aporta resistencia, fuerza y también te enseña a no rendirte, en casa siempre me dicen que es muy importante hacer deporte y, para ser Bellea del Foc Infantil, cualquier deporte ayuda, porque hay que tener mucha resistencia", afirmó.

Aprender, descubrir y compartir

La experiencia permitió a las damas de honor acercarse a una disciplina que algunas ya conocían y otras descubrieron por primera vez. Estrella Pérez recordó su pasado vinculado a la gimnasia rítmica y reconoció haber quedado impresionada por el nivel de exigencia de este deporte. "Me ha encantado, lo había visto mucho en series y me lo imaginaba peor, pero está superbonito y es impresionante lo que hacen aquí", comentó Pérez, quien actualmente practica baloncesto y considera que el deporte es una parte esencial de su vida familiar. "Todos mis hermanos hacen deporte, es buenísimo por los valores que aporta como el compañerismo y pasarlo bien con tus amigas mientras practicas cualquier actividad”, destacó.

Lo había visto mucho en series y me lo imaginaba peor, pero está súper bonito y es impresionante lo que hacen aquí Estrella Pérez — Dama de honor

Junto a su compañera, Martina Albadalejo disfrutó especialmente de uno de los espacios más divertidos del pabellón. "Lo que más me ha gustado ha sido cuando nos hemos tirado a la piscina de cubos blandos, ha sido muy divertido", aseguró. La dama de honor, que practica natación, destacó que el deporte enseña "compañerismo, amistad y respeto", valores que considera fundamentales tanto dentro como fuera de la actividad deportiva.

Lo que más me ha gustado ha sido cuando nos hemos tirado a la piscina de cubos blandos, ha sido muy divertido Martina Albadalejo — Dama de honor

También para Lucía Colilla la jornada supuso un gran descubrimiento, ya que, aunque había practicado gimnasia rítmica, la experiencia le resultó diferente. "Hacer las paralelas y lazarnos al foso me ha gustado mucho", explicó. Actualmente, juega al balonmano en el colegio y valora especialmente el trabajo en equipo. "El deporte aporta compañerismo y fuerza para aguantar el día a día, cuando vas vestida de alicantina también necesitas esa fuerza", añadió.

El deporte aporta compañerismo y fuerza para aguantar el día a día, cuando vas vestida de alicantina también necesitas esa fuerza Lucía Colilla — Dama de honor

Valores que van más allá del deporte

Alba Illana se enfrentó por primera vez a algunos de los aparatos del pabellón. "Nunca había probado las paralelas y me han gustado mucho", confesó. La joven practica ballet y encuentra similitudes entre ambas disciplinas. "El ballet aporta compañerismo, hacer nuevas amigas, compartir y entrenar mucho", señaló. Para ella, la fortaleza física también es una cualidad imprescindible para desempeñar su papel como dama de honor. "Hace falta mucha fuerza y ser bastante fuerte", resumió.

El ballet aporta compañerismo, hacer nuevas amigas, compartir y entrenar mucho. Hace falta mucha fuerza y ser bastante fuerte Alba Illana — Dama de honor

La jornada también tuvo un significado especial para Nerea Navarro, que comparte con Leire la pasión por la gimnasia deportiva y entrena en las mismas instalaciones. "Este es el deporte que practico y hacerlo con mis compañeras del fuego ha sido muy diferente a estar con mis compañeras de clase, lo hemos pasado genial", explicó Nerea quien también practica voleibol, dos disciplinas que considera complementarias. "El deporte aporta amabilidad, compañerismo y muchas habilidades, si tuviera que elegir uno para ser dama del foc diría la gimnasia, porque se trabaja mucho la fuerza, aunque los dos deportes son importantes", afirmó.

Este es el deporte que practico y hacerlo con mis compañeras del fuego ha sido muy diferente a estar con mis compañeras de clase, lo hemos pasado genial Nerea Navarro — Dama de honor

Por su parte, Irene Straub vivió una auténtica primera experiencia en el pabellón municipal. "Era la primera vez que probaba la gimnasia deportiva y pensaba que iba a ser un poco aburrido porque nunca la había practicado, pero ha sido muy chulo", reconoció. Habitualmente combina la danza urbana con el voleibol, dos modalidades que, según explicó, también fomentan el compañerismo. "Mis padres me explican lo importante que es el deporte para la salud, yo quiero ponerle un poco de danza urbana al cargo de dama de honor y enseñarles algún paso a mis compañeras", comentó entre risas. Aun así, considera que la gimnasia es una disciplina especialmente útil para afrontar las exigencias del año festero. "Ayuda a estar fuerte y cualquier deporte con el que te sientas cómoda está superbién", destacó.

Preparadas para un año inolvidable

La jornada permitió descubrir una faceta más personal de la Bellea del Foc Infantil 2026 y compartir una experiencia diferente entre las siete niñas que vivirán juntas un año irrepetible. Entre ejercicios, saltos y desafíos, todas coincidieron en una misma idea: el deporte enseña valores que trascienden la competición y acompañan en cualquier faceta de la vida.

Compañerismo, esfuerzo, respeto, amistad y superación fueron palabras repetidas durante toda la jornada. Principios que se entrenan cada día en una pista, una piscina o un pabellón, y que también serán fundamentales para afrontar con ilusión, responsabilidad y alegría el intenso calendario que les espera como máximas representantes infantiles de la Fiesta.