Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Las hogueras de Especial, una a una

La Ceràmica viaja por las estrellas para reflexionar sobre la Tierra

Mirar hacia el universo para hablar, en realidad, de la Tierra. Bajo el lema "Còsmica", la hoguera La Ceràmica apuesta por un monumento que combina simbología astral, espiritualidad y crítica social para reflexionar sobre las inquietudes de una sociedad cada vez más observada, regulada y necesitada de respuestas. La propuesta de Palacio i Serra competirá este año con un presupuesto de 90.000 euros, 5.000 más que el pasado ejercicio, cuando la comisión logró la quinta posición en la categoría Especial.

Este monumento, directamente desde su escena principal, busca transportar al espectador a un cosmos poblado de significados. Una lluvia de estrellas desciende desde el cielo y se transforma en grandes manos con ojos que lloran, una imagen que simboliza la conexión emocional y espiritual del ser humano con el universo. En el centro del monumento emergen dos figuras de gran fuerza visual: el Sol, representado como una divinidad maya, y la Luna, envuelta en tonalidades frías y enigmáticas. Ambos cuerpos celestes recuerdan la dependencia que la humanidad mantiene con los ciclos naturales y la fascinación permanente por aquello que trasciende lo cotidiano.

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