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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Alejandro J. Fuentes
Alicante ajusta el presupuesto para crear la Fundación del Centenario de las Hogueras
El Ayuntamiento de Alicante no quiere que la Fundación del Centenario de las Hogueras se retrase. Por ahora, los tiempos anunciados se van cumpliendo. El ejecutivo municipal de Luis Barcala ha iniciado los trámites para modificar el presupuesto municipal y liberar los 30.000 euros necesarios para su constitución, que espera aprobar el próximo 17 de junio en un pleno extraordinario a las puertas de los días grandes de las fiestas oficiales de la ciudad, que en 2028 celebrarán su centenario. Respecto a los estatutos del órgano, el gobierno popular abre la puerta a introducir modificaciones a propuesta de la oposición, con la que asegura que negociará en los próximos días.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
La Ceràmica viaja por las estrellas para reflexionar sobre la Tierra
Mirar hacia el universo para hablar, en realidad, de la Tierra. Bajo el lema "Còsmica", la hoguera La Ceràmica apuesta por un monumento que combina simbología astral, espiritualidad y crítica social para reflexionar sobre las inquietudes de una sociedad cada vez más observada, regulada y necesitada de respuestas. La propuesta de Palacio i Serra competirá este año con un presupuesto de 90.000 euros, 5.000 más que el pasado ejercicio, cuando la comisión logró la quinta posición en la categoría Especial.
Este monumento, directamente desde su escena principal, busca transportar al espectador a un cosmos poblado de significados. Una lluvia de estrellas desciende desde el cielo y se transforma en grandes manos con ojos que lloran, una imagen que simboliza la conexión emocional y espiritual del ser humano con el universo. En el centro del monumento emergen dos figuras de gran fuerza visual: el Sol, representado como una divinidad maya, y la Luna, envuelta en tonalidades frías y enigmáticas. Ambos cuerpos celestes recuerdan la dependencia que la humanidad mantiene con los ciclos naturales y la fascinación permanente por aquello que trasciende lo cotidiano.
Lydia Ferrándiz
Las doce hogueras de Especial de este 2026, una a una
Las hogueras de Especial ya encaran la recta final hacia su plantà. A las puertas de las fiestas, INFORMACIÓN inicia una serie de reportajes para descubrir, una a una, las doce comisiones que competirán este 2026 en la máxima categoría. La recopilación, que se publicará de lunes a viernes y seguirá el orden inverso de la clasificación de 2025, desvelará detalles, curiosidades y claves de unos monumentos que ya comienzan a tomar forma.
Guarda este enlace y conoce todos los monumentos de Especial de este año.
Alejandro J. Fuentes
Los hosteleros de Luceros "recuperan" sus terrazas tras la renuncia de Federació a un espacio para patrocinadores
La Federació de Fogueres da un paso atrás e impide que la sangre llegue al río con los hosteleros de la plaza de los Luceros. El ente gestor de la Fiesta renuncia al espacio protocolario que había solicitado para atender a patrocinadores durante las mascletás y que había provocado una suspensión de veladores duramente criticada por los propietarios de los establecimientos.
Así lo ha confirmado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien ha asegurado que esa zona solicitada por Federació no se llevará finalmente a cabo. Tras ello, la edil popular ha señalado que los bares y restaurantes que se habrían visto afectados podrán seguir haciendo uso de sus terrazas con las condiciones habituales de los días de Hogueras.
Lydia Ferrándiz
Las doce hogueras de Especial de este 2026, una a una
Las hogueras de Especial ya encaran la recta final hacia su plantà. A las puertas de las fiestas, INFORMACIÓN inicia una serie de reportajes para descubrir, una a una, las doce comisiones que competirán este 2026 en la máxima categoría. La recopilación, que se publicará de lunes a viernes y seguirá el orden inverso de la clasificación de 2025, desvelará detalles, curiosidades y claves de unos monumentos que ya comienzan a tomar forma.
Paula Lizcano
Así quedan las categorías de las Hogueras de Alicante 2026
Quedan muy pocos días para las Hogueras 2026 y las comisiones ya hacen la última cuenta atrás para ver el esfuerzo de todo un año plantado en su distrito. Los constructores de monumentos van acabando esas obras de arte llenas de color y hechas de madera, corcho y muchos sueños. Ordenados por categorías, y por orden alfabético, en el siguiente listado podréis descubrir qué artistas serán los encargados de llevar la magia a todas las partes de Alicante.
Juan Fernández
Largas colas en la plaza de toros de Alicante para comprar entradas de la Feria Taurina de Hogueras
Las taquillas de la plaza de toros de Alicante comenzaron este lunes a despachar entradas sueltas para la Feria Taurina de Hogueras 2026 en formato físico. El ciclo alicantino ha despertado una enorme expectación entre los aficionados sin abono y se han formado grandes colas desde primera hora en los aledaños del coso alicantino para conseguir entradas sueltas para algunos de los eventos del cartel.
En cuanto a la demanda de entradas, ya están agotadas todas las localidades para el festejo del día 20 de junio, que reunirá a los maestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey en un mismo cartel. Asimismo, también está muy cerca de agotarse toda la sombra para el día 23 de junio, que volverá a contar con Morante de la Puebla junto a otros matadores de toros como Talavante y Juan Ortega. Los victorinos del día 24 de junio, con la presencia del alicantino José María Manzanares en el cartel, es el tercer festejo en orden de prioridad del público.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
Sagrada Familia convierte el sueño de ser foguerer en un gran estallido de color
Hay quienes cuentan el tiempo en años y mientras otros lo hacen en Hogueras. En Alicante, el calendario de miles de personas no comienza el 1 de enero, sino que se renueva cada 24 de junio, cuando las llamas consumen los monumentos y, entre cenizas, nace la ilusión de volver a empezar. Ese sentimiento, tan difícil de explicar para quien no lo ha vivido, es el corazón de "Big Bang", la hoguera con la que la comisión Sagrada Familia competirá este año en la categoría Especial.
La propuesta de Pere Baenas, que repite este año con la comisión del Pla tras quedar sexto en Especial en 2025, no habla únicamente de las cuatro estaciones del año sino de la espera, de la emoción, de los sueños que acompañan a un foguerer desde que nace hasta que muere. Así, con 19 metros de altura y un presupuesto de 85.000 euros, el monumento aspira a convertirse en una de las grandes referencias de estas Hogueras.
Manuel Lillo
Los hosteleros de Luceros, sin noticias sobre sus veladores en las Hogueras de Alicante
Continúa la incertidumbre. Los hosteleros de Luceros afectados por el cierre de sus terrazas notificado por la Policía Local a instancias del Ayuntamiento de Alicante, durante todos los días de Hogueras siguen sin recibir noticias del Ayuntamiento. La polémica vio la luz el pasado fin de semana cuando Elena Ruiz, propietaria de la Taberna de Luceros, denunció en sus redes sociales que no podría instalar su terraza en la plaza entre los días 16 y 25 de junio, una decisión “inédita” en un negocio que lleva ya dos décadas en funcionamiento.
El Consistorio notificó a la propietaria de este local de restauración, y también a la Cervecería Chaflán, el viernes, con poco más de una semana de antelación a las mascletás. Hasta este año, la dinámica ha sido cerrar las terrazas entre las 12 y las 15 horas por motivos de seguridad.
Héctor Fuentes
VÍDEO | La indumentaria de Hogueras, del siglo XIX
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