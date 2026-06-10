Las hogueras de Especial, una a una: La Ceràmica viaja por las estrellas para reflexionar sobre la Tierra

Mirar hacia el universo para hablar, en realidad, de la Tierra. Bajo el lema "Còsmica", la hoguera La Ceràmica apuesta por un monumento que combina simbología astral, espiritualidad y crítica social para reflexionar sobre las inquietudes de una sociedad cada vez más observada, regulada y necesitada de respuestas. La propuesta de Palacio i Serra competirá este año con un presupuesto de 90.000 euros, 5.000 más que el pasado ejercicio, cuando la comisión logró la quinta posición en la categoría Especial.

Este monumento, directamente desde su escena principal, busca transportar al espectador a un cosmos poblado de significados. Una lluvia de estrellas desciende desde el cielo y se transforma en grandes manos con ojos que lloran, una imagen que simboliza la conexión emocional y espiritual del ser humano con el universo. En el centro del monumento emergen dos figuras de gran fuerza visual: el Sol, representado como una divinidad maya, y la Luna, envuelta en tonalidades frías y enigmáticas. Ambos cuerpos celestes recuerdan la dependencia que la humanidad mantiene con los ciclos naturales y la fascinación permanente por aquello que trasciende lo cotidiano.

Una crítica desde otra galaxia

Sin embargo, "Còsmica" no se queda en la contemplación del universo, sino que el monumento utiliza el lenguaje simbólico para lanzar una mirada crítica sobre la realidad actual y sobre algunos de los desafíos que afectan a la Fiesta.

Queremos criticar la nueva normativa de racós y barracas, la obligación de montar y desmontar mesas cada noche y la burocracia creciente para poder hacer Fiesta Pepe Mas — Artista

El artista responsable de la hoguera, Pepe Mas, explica que los que buscan transmitir es "la crónica de una sociedad que hace cosas de otra galaxia" y que la intención es reflejar cómo, en ocasiones, las Hogueras parecen desenvolverse en un escenario cada vez más complejo. "Queremos criticar la nueva normativa de racós y barracas, la obligación de montar y desmontar mesas cada noche y la burocracia creciente para poder hacer Fiesta", señala Mas.

Las manos con ojos que protagonizan el monumento adquieren así un segundo significado. "Son un tercer ojo que todo lo ve o que mira con malos ojos a los foguerers y artistas", afirma, en referencia a quienes pretenden controlar o condicionar la Fiesta desde distintos ámbitos.

Boceto del monumento de la hoguera La Ceràmica. / INFORMACIÓN

Más allá de la Fiesta

La propuesta también aborda otras preocupaciones sociales que permanecen encendidas más allá del fuego festivo. La igualdad, la violencia de género, la vivienda protegida o los conflictos bélicos forman parte de un discurso que convierte la hoguera en "una atmósfera de crítica y realidad social", en palabras de Mas.

Vimos grandes volúmenes y mucha presencia en todo lo que estaban haciendo. Estamos muy ilusionados con el monumento Toni Carrión — Presidente de La Ceràmica

El monumento alcanzará los 18,5 metros de altura y contará con un remate cuya imagen busca sorprender al público. "Si llegaba el impulso económico, la hoguera podía crecer, y ha llegado", asegura el artista, convencido de que contará con "uno de los remates más importantes de Alicante".

La ilusión también se comparte desde la comisión. Su presidente, Toni Carrión, destaca el trabajo realizado por el equipo artístico y las sensaciones que dejó la visita al taller. "Vimos grandes volúmenes y mucha presencia en todo lo que estaban haciendo. Estamos muy ilusionados con el monumento", afirma Carrión.

Con Còsmica, La Ceràmica propone un viaje por el universo para hablar de las emociones, las creencias y las contradicciones humanas. Un monumento que invita a mirar las estrellas, pero también a reflexionar sobre todo aquello que sucede aquí abajo.