Largas colas desde primera hora de la mañana para conseguir entradas del Concierto de Hogueras de INFORMACIÓN

La expectación y el interés se repite e incluso se supera año tras año. El Concierto de Música de Fiestas de INFORMACIÓN ha vuelto a atraer a decenas de personas a la sede del periódico, en la avenida de Doctor Rico, para conseguir sus entradas y poder asistir al acontecimiento musical, que este año celebra su XXIX edición con un total de 17 piezas, cinco de ellas de estreno.

Las personas más madrugadoras han sido Isabel Romero y María Dolores Romero, que aguardaban su entrada desde las 7:30 de la mañana cuando los pases empezaban a repartirse a las 10 a cambio de que los interesados presentaran el recorte del anuncio en el periódico.

Nos gusta mucho la música de Hogueras, y eso que no somos de aquí Isabel Romero — Vecina de Benalúa

“Nos gusta mucho la música de Hogueras, y eso que no somos de aquí”, decía Isabel Romero, vecina de Benalúa y natural de Alcázar de San Juan, localidad de Ciudad Real. Su amiga, María Dolores Romero, natural de Sevilla, vive desde hace décadas en el centro de Alicante y también se ha convertido en una gran seguidora de la música festera y del concierto de INFORMACIÓN, que se celebrará a partir de las 20:15 en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), ubicado en la avenida de Jijona, en el barrio de Campoamor.

Venimos desde hace muchos años y el martes iré con mi hija y dos amigos Inmaculada López — Vecina de San Blas

“El auditorio es especial por la acústica que tiene y el director”, Carles M. Català, “es especialmente bueno”, decía Isabel Romero, que muestra especial predilección por el himno de las Hogueras, “Les Fogueres de Sant Joan”, que data de 1929, lo compuso Luis Torregrosa y el próximo martes sonará con el solista Jesús Castañer.

Una vecina de Alicante muestra el recorte del periódico para adquirir su entrada. / Pilar Cortés

Soy socio del Club Información y aprovecho todas las actividades culturales que ofrecen Antonio Antón — Vecino de San Blas

Otra de las asistentes es Inmaculada López, que vive en el barrio de San Blas y ha acudido a por cuatro entradas acompañada de su nieta, ya que solo se reparten dos entradas por persona. “Venimos desde hace muchos años y el martes iré con mi hija y dos amigos”, dice esta apasionada de la música festera, que valora especialmente las canciones dedicadas a los foguerers fallecidos.

Los pasodobles son muy agradables y Català, el director, y los solistas, me gustan mucho María Lloret — Vecina de Benalúa

También vive en San Blas Antonio Antón, que asistirá al concierto con su mujer. “Soy socio del Club Información y aprovecho todas las actividades culturales que ofrecen”, dice este lector del periódico que, además, se muestra interesado “por todo lo que sea la cultura”. En cuanto a la música de Hogueras, la define como “una maravilla, igual que la música clásica y la música popular”, y reconoce su admiración por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, que dirige Pedro Lara Navarrete.

Otra de las personas que ha acudido a por su entrada es María Lloret, residente en Benalúa, que acude “todos los años” debido a su interés por la música de Hogueras. “Los pasodobles son muy agradables y Català, el director, y los solistas, me gustan mucho”.