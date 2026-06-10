El TRAM tendrá un servicio especial nocturno para la Entrada de Bandas de las Hogueras de Alicante

Los alicantinos que este sábado quieran disfrutar de la Entrada de Bandas de las Hogueras lo tendrán un poco más fácil a la hora de desplazarse al centro de la ciudad.

El TRAM d’Alacant ofrecerá este día un servicio especial nocturno, aproximadamente hasta las 3.00 horas de la madrugada, para facilitar los desplazamientos. Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongan su horario habitual como parte de los servicios especiales nocturnos de los fines de semanas previos a los días principales de fiestas de Hogueras.

Dentro de este dispositivo especial previo a Hogueras, los tranvías circularán en composición doble la mayoría de las veces durante el horario de las mascletás del fin de semana, para duplicar las plazas y ofrecer así mayor comodidad a los usuarios.

Usuarios del TRAM de Alicante, en la parada de Luceros, en una imagen de archivo. / ALEX DOMINGUEZ

Más tranvías para la Entrada de Bandas

TRAM d’Alacant ha previsto 60 circulaciones adicionales que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de estas líneas y en el sentido contrario.

La Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) será la que más servicios ofrezca, ya que tendrá 26 circulaciones, trece por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 2.24 horas. Desde Sant Vicent del Raspeig, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 2.54 horas.

La Línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá doce trayectos de ida y tres de vuelta, 15 en total. El primero saldrá de Luceros, a las 23.19 horas, y el último, de la misma estación, a las 3.39 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello, a las 22.10 horas, y el último será a las 23.10 horas. Este trayecto se verá reforzado con las tres últimas circulaciones que partirán de Benidorm (22.35, 22.55 y 23.25 horas) y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros, con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha dieciséis circulaciones, ocho unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 2.29 horas. Desde Plaza La Coruña habrá otras ocho circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 3.00 horas hacia Luceros. Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.