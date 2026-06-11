Alicante suma diez operarios más al dispositivo de limpieza de Hogueras

Alicante activará durante las Hogueras un dispositivo especial de limpieza con más de 110 trabajadores adicionales al servicio ordinario, una cifra que supone alrededor de diez operarios más que el refuerzo anunciado el pasado año. El operativo, organizado por el Ayuntamiento y Netial, la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana y recogida de residuos, estará activo del 18 al 30 de junio para atender el incremento de actividad en la ciudad durante las fiestas.

El refuerzo mantiene una estructura similar a la del pasado ejercicio, cuando el dispositivo incorporó a más de 100 operarios adicionales. La principal diferencia está en ese aumento de personal y en la ampliación de algunos puntos de recogida en barrios. En 2025 se anunció cobertura para todos los racós y barracas del centro y otros 22 recintos fogueriles en 14 ubicaciones, mientras que este año el servicio alcanzará todos los recintos festivos del centro y otros 25 emplazamientos distribuidos por distintos barrios.

Uno de los ejes volverá a ser la recogida selectiva puerta a puerta en barracas y racós, que funcionará del 19 al 25 de junio. El servicio se organizará en tres turnos diarios comprendidos entre las 4.00 y las 22.00 horas. Los días 19 y 20, educadores ambientales recorrerán las zonas festivas para informar a los responsables de cada recinto sobre los horarios de retirada de residuos y las normas establecidas.

El centro urbano concentrará buena parte del dispositivo por la afluencia de público prevista durante los días grandes. El plan incluye ocho equipos de limpieza en las principales vías, con maquinaria de barrido, sopladoras, baldeadoras, hidrolimpiadoras y camiones recolectores. Los trabajos comenzarán cada día a partir de las 5.00 horas y se completarán con repasos desde el mediodía.

La recogida habitual de residuos domésticos también modificará su horario desde el 20 de junio. En lugar de comenzar a medianoche, el servicio pasará a iniciarse a las 4.00 horas para adaptarse al desarrollo de los actos festivos y facilitar después el acceso de los equipos de limpieza. El operativo contará además con un retén activo durante las 24 horas, organizado en turnos de mañana, tarde y noche, para atender posibles incidencias.

La recogida puerta a puerta permite reducir la presencia de contenedores en las calles Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos

La noche de San Juan tendrá un dispositivo específico con cinco camiones, cinco palas cargadoras y una treintena de operarios en las zonas con mayor concentración de personas. El mayor despliegue se reserva para la noche de la Cremà, cuando está prevista la participación de 113 trabajadores y 52 vehículos para retirar restos y acondicionar las calles. Entre los medios movilizados figuran 36 camiones y 15 palas.

El Ayuntamiento también ha aportado los datos del pasado año como referencia del volumen de residuos que generan las Hogueras. En 2025 se recogieron 3.657 toneladas, frente a las 3.204 de 2024, lo que supone 453 toneladas más y un incremento del 14 %. Además, se retiraron 664 toneladas de cenizas y restos de la cremà de los monumentos, 21 más que en el ejercicio anterior.

El anuncio del dispositivo llega con el conflicto laboral de fondo en Netial. El comité de empresa ha convocado una huelga para los días 24 y 25 de junio, coincidiendo con la Cremà, para reclamar mejoras laborales, más personal y el cumplimiento del convenio colectivo. Los trabajadores ya plantearon un paro similar el pasado año, aunque entonces las protestas se desactivaron a comienzos de junio tras aceptar la última oferta de la empresa.

El concejal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha destacado “el esfuerzo tanto de los servicios municipales de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos como de la empresa concesionaria Netial” para atender las fiestas y ha defendido la recogida puerta a puerta en racós y barracas como una medida que permite reducir la presencia de contenedores en la calle. Alemañ también ha pedido colaboración ciudadana por el desplazamiento temporal de algunas islas de contenedores durante la instalación de recintos fogueriles.