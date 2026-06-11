Arranca el montaje del mercadito de Hogueras en Alicante

Comienza el montaje del mercadito de Hogueras en Alicante una semana antes de su apertura oficial. Los operarios trabajan desde este jueves en el paseo de Federico Soto en el montaje de las estructuras que conformarán el recinto festivo, cuyos preparativos se adelantan una semana a su puesta en marcha. La previsión es que los trabajos concluyan antes del 18 de junio, día en el que abrirá sus puertas un espacio que este año recupera la gestión directa de la Federació de Fogueres.

El mercadito permanecerá abierto hasta el 24 de junio y contará como principal novedad con los mismos horarios de música que las hogueras y barracas de la ciudad, entre las 22.30 y las 04.30 horas. Durante la mañana, el espacio funcionará como punto de atención protocolaria de la Federació de Fogueres y dispondrá además de servicio de restauración para el público general, consolidándose como uno de los puntos de encuentro de las fiestas oficiales.

Otra de las novedades será el cierre temporal del recinto durante el desarrollo de los desfiles oficiales que recorren el centro de Alicante. Con esta medida, la Federació busca mejorar la convivencia entre la actividad del mercadito y el paso de las comisiones festeras, dando respuesta a una de las reclamaciones planteadas en los últimos años.

La entidad recupera así la gestión directa de este espacio después de que el concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar su explotación quedara desierto, retomando un modelo similar al que estuvo vigente hasta 2019, , cuando era la propia Federació la que asumía el uso del espacio de Federico Soto y la atención protocolaria ligada a esos días.

Montaje del mercadito de Hogueras en Alicante / INFORMACIÓN

Horarios para compatibilizar ocio y Fiesta

El calendario de apertura variará en función de las jornadas festivas. Los días 18 y 19 de junio el espacio abrirá por las tardes aunque tan solo para actividades de bienvenida organizadas por la Federació. El día 18 de junio, entre las 18.00 y las 21.00 horas, se celebrará una bienvenida a las comisiones de hogueras en la que participarán las Belleas del Foc y sus damas de honor y a la que están invitados todos los foguerers. Un día después, el 19 de junio, llegará el turno de la bienvenida a los barraquers, al que también acudirán las máximas representantes de la Fiesta, y que se realizará en el mismo horario.

A partir del día 20 y hasta el 23 de junio, el funcionamiento cambiará. El recinto abrirá durante el horario de comidas hasta las 18.00 horas y, a partir de ese momento, cerrará completamente. Las puertas no volverán a abrirse hasta las 22.30 horas, una vez finalizados los principales desfiles oficiales de cada jornada. "No vamos a permitir que esté abierto durante las horas de los desfiles", subrayó Olivares.

La intención es que el recinto mantenga el mismo horario nocturno que racós y barracas, es decir, desde las 22.30 horas hasta las 4.30 horas, pero respetando siempre el desarrollo de los actos incluidos en el programa oficial.

Charangas sí, pero solo en días concretos

La programación musical también estará condicionada por los horarios y por el calendario de actos oficiales. Durante las comidas no habrá música de forma habitual, aunque sí se han previsto algunas excepciones.

Los días 20 y 23 de junio el recinto contará con charangas al mediodía, una propuesta que busca aportar ambiente festivo sin alterar el desarrollo de la programación oficial. Sin embargo, los días 21 y 22 el espacio permanecerá abierto durante el horario diurno, pero sin actuaciones musicales ni animación, al tratarse de los días en los que tiene lugar la Ofrenda de Flores.

Pendiente del desfile folclórico

La única excepción que todavía está sobre la mesa afecta a la jornada del 23 de junio. Coincidiendo con la celebración del Desfile Folclórico Internacional, la Federació ha planteado la posibilidad de permitir la apertura del espacio durante el desarrollo del acto. Por el momento no existe una decisión definitiva, aunque desde la organización insisten en que cualquier medida que se adopte tendrá como prioridad preservar el normal desarrollo de la programación oficial.