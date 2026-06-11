Calendario escolar 2026 en Alicante: ¿qué día acaban las clases en Hogueras?

Faltan muy pocos días para que empiecen las fiestas más esperadas por los alicantinos: las Hogueras de Alicante 2026. Los escolares de la ciudad iniciarán sus largas vacaciones de verano al comienzo de las celebraciones que llenarán la localidad con los monumentos más espectaculares.

Aunque los actos y eventos relacionados con las fiestas envuelven todo Alicante el mes de junio, los estudiantes deberán asistir a clase hasta el 18 de junio.

Vacaciones de Hogueras en Alicante

El Consejo Escolar Municipal de Alicante estableció el calendario escolar del curso 2025/2026 en el que fijaba que el día de finalización de las clases sería el 18 de junio en los centros docentes de la localidad en los que se imparta Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional.

Esta decisión supone que los alumnos puedan disfrutar dos días antes de la tradicional fiesta, al contrario que el resto de estudiantes de la provincia de Alicante.

Calendario laboral en Hogueras

Los trabajadores de la ciudad de Alicante también podrán disfrutar de varios días de descanso por las fiestas. En concreto, el lunes 23 de junio ha quedado establecido en el calendario laboral como festivo local al igual que el martes 24 de junio.