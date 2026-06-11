Las hogueras de Especial, una a una: la tecnología toma el control en la apuesta postapocalíptica de Florida Portazgo

La batalla entre naturaleza y tecnología, entre la esencia humana y la inteligencia artificial, toma forma este año en la hoguera Florida Portazgo. Bajo el lema "Gènesi", el artista Josué Beitia propone un viaje hacia un futuro postapocalíptico en el que Alicante se convierte en el escenario en el que se intentará responder a la pregunta de si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre.

Para ello, la comisión apuesta fuerte por esta propuesta y lo hace con el mayor presupuesto de las Hogueras de 2026, 123.000 euros, 13.000 más que el pasado ejercicio. Tras lograr el primer premio de la categoría Especial en 2024 y finalizar cuarta el año pasado, Florida Portazgo vuelve a aspirar a lo más alto con un monumento de dimensiones imponentes, que rozará los 20 metros de altura y destacará por una volumetría mucho más abierta y espectacular de lo habitual.

Es un futuro en el que la naturaleza, las personas y la tecnología se mezclan. Surgen cosas nuevas y aparecen formas de vida adaptadas Josué Beitia — Artista

El artista, Josué Beitia, señala que la hoguera imagina un futuro en el que los límites entre naturaleza, tecnología y ser humano se han diluido. "La tierra y el mar se fusionan, igual que podría ocurrir en Alicante, una ciudad marcada por ambos elementos", señala Beitia. La composición busca mostrar cómo los cambios derivados de la evolución tecnológica y de fenómenos como el cambio climático podrían dar lugar a nuevas formas de convivencia entre personas, máquinas y entorno natural.

El pulpo que todo lo controla

La pieza central del monumento es un gran busto femenino que representa a una madre naturaleza que ha evolucionado para sobrevivir en un entorno dominado por los avances tecnológicos. A su alrededor aparecen elementos inspirados en el paisaje alicantino y seres híbridos que representan esa transformación constante a la que se enfrenta el planeta. "Es un futuro en el que la naturaleza, las personas y la tecnología se mezclan. Surgen cosas nuevas y aparecen formas de vida adaptadas a los cambios que vendrán", señala el artista.

El pulpo representa esa inteligencia que todo lo conecta, se dice que es el animal más inteligente después del ser humano Chimo García — presidente de Florida Portazgo

Sobre la escena se alza uno de los elementos más llamativos del conjunto: un enorme pulpo biónico que dominará el remate de la hoguera. Sus tentáculos, convertidos en conexiones tecnológicas, enlazan el mundo natural con el digital y representan el conocimiento absoluto. "El pulpo representa esa inteligencia que todo lo conecta, se dice que es el animal más inteligente después del ser humano", explica el presidente de Florida Portazgo, Chimo García.

Alicante en el futuro

La parte inferior del monumento traslada esa reflexión al territorio más cercano con referencias a la Sierra de Aitana. Aunque muchas escenas permanecen todavía sin desvelarse, la hoguera mostrará cómo podría ser Alicante dentro de siglos. En ella, las bellezas de las hogueras y otras figuras festivas embarcan en una particular "arca de Sant Joan" para preservar aquello que define a la ciudad: la mascletà, la ofrenda, las tradiciones y la propia Fiesta. "En vez de salvar animales, se llevan lo mejor de Alicante para que continúe creciendo en el futuro", explica Beitia.

Con esta propuesta, Florida Portazgo convierte la ciencia ficción en una herramienta para reflexionar sobre el futuro sin renunciar a las raíces de la ciudad.