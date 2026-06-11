Dieciséis comisiones optan al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras

Dieciséis hogueras optan este año al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras, que alcanza su décima edición con una mirada especialmente pegada a la actualidad de Alicante. Las comisiones inscritas han presentado escenas que vuelven a situar el monumento adulto como un espacio de sátira sobre la ciudad, con referencias a asuntos como el escándalo de las adjudicaciones de viviendas de Les Naus, agravado por la grave crisis del acceso a la vivienda, los bomberos y sus nuevas restricciones a la Fiesta, el proyecto del Parque Central, cuestiones de ámbito municipal como el aparcamiento o la limpieza, junto a los conflictos internacionales.

INFORMACIÓN, junto a la Federació de Fogueres, impulsa un galardón dirigido a las comisiones que plantan monumento adulto en Alicante y que mantiene como objetivo potenciar la crítica como una de las señas de identidad más características de las Hogueras. La principal novedad de las bases de esta edición está en el criterio de valoración, ya que el jurado tendrá en cuenta la estética, la sátira, el humor y la actualidad de las escenas presentadas, con especial atención a aquellas vinculadas con el ámbito local.

Las hogueras inscritas son Altozano Sur, Benito Pérez Galdós, Calvo Sotelo, Carrer Sant Vicent, Doctor Bergez Carolinas, Florida Sur, Francisco Albert, La Marina, Mercado Central, Pío XII, Port d’Alacant, Sagrada Familia, San Antón Bajo, Santa Isabel, Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel y Tómbola. Entre todas dibujan una panorámica amplia de los asuntos que atraviesan la conversación pública de Alicante y de la Fiesta.

La actualidad municipal ocupa buena parte de las propuestas. El caso de Les Naus, que ha situado bajo el foco la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante, aparece como uno de los temas presentes en varias escenas. También hay referencias a Barcala, a las promesas pendientes de la ciudad, al urbanismo, al aparcamiento, a la limpieza o a proyectos largamente anunciados como el Parque Central.

Organización

Otro de los ejes que aparece en las propuestas es la propia organización de las Hogueras. Las exigencias de seguridad, el papel de los bomberos, los permisos, las barracas, los racós y las futuras medidas que deberán aplicarse en los recintos festeros entran también en el radar de las comisiones. La Fiesta, en ese sentido, no solo mira hacia fuera, sino que se observa a sí misma en un año marcado por el debate sobre seguridad, ocupación de la calle, convivencia y requisitos técnicos.

La inscripción también deja espacio para una lectura más amplia de la identidad festera. Algunas propuestas apuntan a la pérdida de tradición frente a determinados modelos de ocio, otras miran al futuro del oficio de artista de Hogueras y otras introducen asuntos de mayor alcance, como la guerra, los conflictos internacionales y el papel de las grandes potencias, desde una sensibilidad crítica que desborda la política local. El resultado es un conjunto heterogéneo, con escenas que se mueven entre la sátira municipal, la denuncia social, la reflexión sobre la Fiesta y el humor más reconocible del monumento.

El jurado hará primero una selección de un mínimo de seis propuestas a partir de la documentación presentada por las comisiones. Las hogueras seleccionadas serán visitadas en la mañana del 21 de junio, a partir de las 9.30 horas. La Federació será la encargada de notificar a las comisiones elegidas su inclusión en ese recorrido previo a la deliberación final.

El jurado estará compuesto por dos personas elegidas por INFORMACIÓN, un artista de hogueras y dos foguerers seleccionados por la Federació. Su decisión será inapelable y no podrá dejar desierto ninguno de los premios. El primer premio estará dotado con 500 euros y banderín acreditativo a la mejor crítica otorgada por el jurado. El segundo premio recibirá 300 euros y banderín, mientras que el tercero estará dotado con 200 euros y su correspondiente banderín.

Notificación

La notificación de los premios INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras se dará a conocer en la tarde del 21 de junio a partir de las 16 horas. La comisión ganadora tendrá que estar presente para la entrega de premios, que se realizará en la tribuna oficial el 22 de junio, dentro del calendario de actos de las Hogueras.

La apuesta por la crítica local conecta con la evolución reciente del galardón. En la última edición, la hoguera Pío XII se impuso con una escena centrada en la Capital Española de la Gastronomía 2025 y en la falta de actividad relevante vinculada a ese reconocimiento. El protagonista de la obra era el alcalde de Alicante, Luis Barcala, representado como el chef Barcalini. La escena, obra de Joaquín Rubio, se llevó el respaldo unánime del jurado en el año del regreso de Pío XII a las Hogueras.

El podio de 2025 lo completaron Santo Domingo-Plaza Tomás Valcárcel y Port d’Alacant. Un año antes, Port d’Alacant había ganado el premio con una escena que convertía Alicante en una partida de Monopoly para criticar las obras eternizadas, los proyectos pendientes y las decisiones urbanísticas que atraviesan distintos barrios de la ciudad. La décima edición mantiene esa línea y vuelve a poner el acento en la capacidad de las Hogueras para transformar la actualidad alicantina en sátira festera.