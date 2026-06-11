La paloma de Anís Tenis se queda fuera de la mascletà de las Hogueras de Alicante tras 40 años

La furgoneta de Anís Tenis no estará este año en Alfonso el Sabio antes de las mascletás de Hogueras. Después de cuatro décadas repartiendo palomas, sombreros y abanicos en uno de los puntos más reconocibles de las fiestas, la marca da por perdida su presencia en la avenida ante los nuevos criterios de seguridad aplicados en el entorno de los disparos. No será una ausencia central en el programa oficial pero sí una de esas pequeñas estampas populares que muchos alicantinos asociaban al calor de junio, a la espera de la pólvora y al gesto de buscar una paloma antes de que sonara la mascletà.

La tradición nació hace 40 años, según explica Santiago Limiñana, gerente de Anís Tenis, casi como una acción promocional vinculada primero a la hoguera Hernán Cortés. Después se fueron sumando más comisiones y la marca decidió abrir la degustación al público. La idea era sencilla: refrescar las mañanas de mascletà con una bebida asociada a la casa y al ambiente festero. “Cogió aceptación de la gente y se convirtió en una tradición de los alicantinos, ir a ver la mascletà y coger un sombrero y una paloma”, resume Limiñana.

Durante 40 años hemos refrescado la mascletà y recibido el cariño de la gente Santiago Limiñana — Gerente de Anís Tenis

Los números dan la medida de esa presencia. La empresa calcula que repartía unas 3.500 palomas diarias entre el 19 y el 24 de junio. Multiplicado por seis días de Hogueras durante cuatro décadas, el resultado se acerca a las 840.000 degustaciones. En litros, la estimación ronda los 28.800, a razón de 120 litros diarios durante esos mismos seis días y 40 años. A eso se suman los sombreros, convertidos también en parte del paisaje de Alfonso el Sabio: unos 3.000 al día durante la última década, lo que equivale a alrededor de 180.000 sombreros. Los abanicos, cuando también se repartían, alcanzaban otros 3.000 diarios.

Este año, sin embargo, la escena no se repetirá. Limiñana explica que la empresa ni siquiera ha llegado a tramitar la petición de autorización al entender que las restricciones de seguridad en Alfonso el Sabio hacían inviable la instalación. La marca vincula su decisión al nuevo marco aplicado en la zona, donde la propia hoguera Alfonso el Sabio ha tenido dificultades para plantar por los perímetros de seguridad. “No nos vamos a gastar dinero en presentar un proyecto para que nos lo tiren para atrás”, señala el gerente.

Imagen de Alfonso el Sabio abarrotado en una mascletà, con la furgoneta de Anís Tenis en el centro de la avenida / INFORMACIÓN

La empresa insiste en que su objetivo no es abrir un enfrentamiento con el Ayuntamiento ni con los servicios de emergencia. “No queremos generar conflicto y las medidas de seguridad están para cumplirlas”, apunta Limiñana, aunque se pregunta “hasta qué punto” las restricciones pueden acabar desluciendo algunos atractivos populares de la Fiesta. Según explica, la marca trasladó a los bomberos la documentación del año pasado para estudiar si existía alguna fórmula de recolocación pero a estas alturas ya no ve margen para organizar la presencia en Alfonso el Sabio.

El problema no es solo simbólico. La furgoneta era, en realidad, la infraestructura que hacía posible la degustación. Allí se almacenaban el agua, la bebida y los regalos que se repartían al público. “Nosotros necesitamos la furgoneta porque en ella llevamos mil litros de agua para hacer las palomas. Es nuestro almacén para atender a la gente”, explica Limiñana. La marca asegura que varias barracas de la zona les han ofrecido alternativas para hacer la degustación en otros puntos pero considera que el sentido de la acción estaba precisamente en el vínculo directo con la mascletà. “Lo que queremos es estar en la mascletà, no que nos encuentren en la calle en mitad de la nada”, añade.

La ausencia de Anís Tenis encaja, además, en un contexto más amplio de revisión de la ocupación de la calle durante las Hogueras. La seguridad, los perímetros, los accesos de emergencia, las barracas, los racós y la presencia de elementos auxiliares en la vía pública han ganado peso este año en la organización de la Fiesta. Limiñana sostiene que no son los únicos afectados por ese cambio de criterio y cita también el caso de un furgón de comidas situado en la zona o el traslado de la barraca Pica y Vola desde la calle Segura a la parte alta de la calle Belando.

La paloma forma parte de nuestra forma de acompañar el calor y la pólvora Santiago Limiñana — Gerente de Anís Tenis

Aun así, el tono de su relato no es tanto de protesta como de nostalgia. Dentro de la empresa, explica, la sensación principal es de decepción por romper una presencia sostenida durante tantos años junto a las Hogueras. La reacción que más les pesa, añade, es la de quienes daban por hecho que este año volverían a encontrarlos antes de la mascletà. “La gente nos dice que nos vemos para tomar una paloma y les decimos que no podemos. Su decepción es más grande todavía”, cuenta.

Limiñana recuerda sobre todo el agradecimiento del público, las colas que a veces llegaban hasta el Mercado Central y ese reproche cariñoso de quienes les echaban de menos el primer día, porque la marca solía empezar el reparto el 19 de junio aunque las mascletás arrancaran el 18. “Era un regaño de echarnos de menos”, dice. Para él, esa era la recompensa, sentir que aportaban “un valor añadido” a un momento que ya consideraba especial.

Este año, Alfonso el Sabio tendrá pólvora, público y calor pero le faltará una imagen repetida durante cuatro décadas, la de la furgoneta de Anís Tenis repartiendo palomas antes del disparo. Una ausencia pequeña en el mapa oficial de las Hogueras pero grande en la memoria de quienes habían convertido aquel vaso, aquel sombrero y aquella espera en parte de su ritual festero.