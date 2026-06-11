De la plantà a la Cremà: los comercios de Alicante llenan sus escaparates de ingenio para celebrar las Hogueras

Hogueras hechas con cacahuetes, llamas confeccionadas a crochet, novias alicantinas convertidas en farmacéuticas o palmeras de fuegos artificiales levantados con caramelos. Mientras la ciudad cuenta los días para la cremà y la plantà, los escaparates de Alicante ya celebran, a su manera, la Fiesta Oficial de la ciudad. Tras los cristales aparecen estos días escenas reconocibles para cualquier festero como el reloj del Ayuntamiento marcando el momento la Cremà, los cubos de pintura que se usan para dar los últimos retoques de la plantà o la tradicional cena de coca amb tonyina y brevas.

Así, más de una treintena de comercios participan este año en la sexta edición del Concurso de Escaparates de Hogueras 2026, una iniciativa que ha convertido calles, mercados y negocios de barrio en una extensión de la propia Fiesta. El certamen repartirá 15.000 euros entre los doce establecimientos mejor decorados y el próximo miércoles 17 de junio el jurado recorrerá los escaparates para valorar la originalidad, la creatividad y la capacidad de trasladar el espíritu de las Hogueras al comercio local.

Mucho más que decoración

Detrás de cada escaparate hay semanas de trabajo, planificación y numerosas horas de montaje y, tras ellos, la mayoría de los comerciantes coinciden en que el objetivo va mucho más allá de competir por un premio, se trata de participar en la Fiesta. Es el caso de la mercería Mabe, ganadora del concurso el pasado año, donde su responsable, Beatriz Díaz, ha querido inspirarse en la Nit de la Cremà para rendir homenaje a dos figuras imprescindibles para la fiesta. "Queremos hacer un homenaje a los niños porque son el futuro de la fiesta y también a los bomberos de Alicante, que son quienes hacen posible que la Fiesta siga adelante y se desarrolle con seguridad", explica Díaz.

El escaparate combina distintas técnicas artesanales, el camión de bomberos ha sido realizado mediante una técnica similar al bordado, mientras que buena parte de la decoración centrada en personajes de dibujos reconocibles está confeccionada con crochet. Los alumnos de la academia que alberga el establecimiento también han participado en el proyecto pintando mano una reproducción de la puerta del Ayuntamiento. "Ellos fueron los primeros que quisieron participar", señala Díaz.

La creatividad también se abre paso en el Mercado Central, allí el puesto Cáscaras y Semillas, segundo clasificado en la pasada edición, ha vuelto a transformar los productos que vende habitualmente en una auténtica escena festera. Su escaparate recrea el instante exacto en el que la Palmera ilumina el cielo de Alicante desde el castillo de Santa Bárbara. Junto a ella, la Bellea del Foc aparece representada con una mantilla hecha de pipas de calabaza, los bomberos tienen un camión de regaliz y las 92 hogueras de la ciudad están representadas mediante cacahuetes de los que sale un fuego hecho con mango y papaya deshidratada. "Hemos querido recrear ese instante mágico en el que toda Alicante parece arder al mismo tiempo, con las 92 hogueras envueltas ya por las llamas de la Cremà", explica Aida Roque.

Miradas diferentes sobre la Fiesta

Pero este año las Hogueras también sirven de inspiración para lanzar críticas a la sociedad alicantina más allá de la propia celebración. En la farmacia María Ubieta, en Virgen del Remedio, el escaparate gira en torno a una novia alicantina con bata de farmacéutica. "Queríamos reivindicar nuestra profesión también dentro de la Fiesta, el traje de alicantina nos lo prestó una clienta", explica Sheila de la Hera.

A su alrededor aparecen reproducciones de algunos de los medicamentos más solicitados sin receta, como ibuprofeno, diazepam u Ozempic, además de ejemplos de recetas falsificadas similares a las que llegan con frecuencia a estos establecimientos. Todo ello convive con antiguos utensilios de botica, papeles utilizados antiguamente para envolver medicamentos y pequeños petardos que conectan la escena con el ambiente festero.

Otra de las propuestas pone el foco en uno de los momentos más especiales de las fiestas, la Plantà. La floristería Orquídea House ha recreado la noche del 20 de junio utilizando exclusivamente materiales naturales y elementos procedentes de su propio negocio. Las brevas están elaboradas con flor seca, las hojas proceden de olivos, higueras y otras variedades vegetales, mientras que los pinceles y diversos elementos decorativos han sido confeccionados reutilizando materiales empleados habitualmente para envolver ramos. "Nos hemos inspirado en la alegría de la Plantà y en todos los elementos típicos de esa noche", explica Miguel Ángel Gómez.

La implicación de los vecinos y el sentimiento de pertenencia al barrio aparecen también en muchas de las propuestas, como en Aperitivos Gisbert que llevan meses preparando una decoración en la que el fuego, el agua y los materiales reciclados son protagonistas. "Nos gusta participar todos los años, no por el concurso, sino porque somos comercio de barrio y queremos decorar la calle", explica Jordi Gisbert. Su montaje incorpora una felicitación festera, elementos relacionados con el agua y una gran figura a modo de ninot instalado en un balcón cedido por una vecina del establecimiento.

A pocos días de que el jurado emita su veredicto, Alicante ya presume de una ciudad engalanada donde las Hogueras no solo se levantan en los barrios más festeros, sino que también florecen en los escaparates.