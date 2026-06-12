«La aportación de los festeros a la ciudad no es solo en junio, se produce durante todo el año»

Antonio Galindo, presidente de la Federación de Barracas de Hogueras, analiza el momento que vive la fiesta ante los cambios normativos, el aumento de costes y el debate sobre la seguridad. Desde la defensa de la tradición festera, reivindica el papel de las barracas como espacio de convivencia, cultura y participación ciudadana en Alicante.

Este año las barracas llegan a Hogueras con cambios importantes sobre la mesa. ¿Cómo afronta la Federación este nuevo ejercicio, y cuál diría que es la principal preocupación de los barraquers?

Pues, como bien dices, con preocupación y añadiría incertidumbre. Los cambios previstos, tanto para este año y principalmente los propuestos para el año próximo, de producirse, pueden modificar lo que hasta ahora, a nivel de instalación, es una barraca tradicional y su portada. Entendemos que debe haber una base, pero algunos de estos cambios deben ser personalizados y no generales, ya que cada barraca tiene unas características diferentes.

El nuevo modelo de subvenciones prevé ayudas ligadas a la inversión real en los monumentos y portalàs, con un mínimo de 900 euros para las barracas. ¿Es una medida suficiente para apoyar el esfuerzo económico que hacen las comisiones?

Nunca es suficiente si se pretende mejorar nuestro arte efímero. Si bien, no es solo un tema de subvención del Ayuntamiento, sino de ayudas de sectores que se benefician del esfuerzo económico de las comisiones, que cada vez ha de ser mayor por la falta (en muchos casos) de patrocinios que han ido desapareciendo.

¿Cree que este sistema de ayudas puede servir para poner más en valor las portalàs de barracas como parte del arte efímero de les Fogueres?

En mi opinión, si no se mejora, lo dudo. Es de agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento con las subvenciones, pero si se pretende crecer en valor, se necesita, tal como he comentado en la pregunta anterior, recibir más apoyos. A las barracas nos gustaría, por supuesto, estar en categorías más altas de donde plantamos. Es el sueño de todos mejorar cada día el arte efímero, pero necesitamos más colaboración para ello.

Antonio Galindo destaca la necesidad de reforzar el apoyo a las barracas. / PILAR CORTES

La seguridad vuelve a estar en el centro del debate festero. ¿Qué cambios están teniendo que asumir las barracas para adaptarse a las nuevas exigencias técnicas y de evacuación?

Ante todo, los festeros y todos los que participamos en la organización de nuestra fiesta tenemos muy claro que lo más importante es primar la seguridad, y prueba de ello es nuestra historia. La pregunta que nos hacemos es qué ha hecho que lo que hace dos años se hacía bien, al parecer, ya no sea correcto. Por otra parte, cada barraca es diferente a las otras. Por lo tanto, en vez de una normativa general, se podría estudiar cada caso en particular. El primer paso es tener un pasillo mínimo de 3,5m en el interior, , por si tuviera necesidad de entrar en el recinto un camión de bomberos o de emergencias de cualquier tipo

Algunas zonas del centro, como el entorno de Alfonso el Sabio, generan preocupación por la concentración de público. ¿Se sienten las barracas señaladas dentro del debate sobre la masificación de la fiesta?

El centro, como pasa en cualquier fiesta, es lógico que se masifique porque es el resultado del éxito de la misma. Con responsabilidad no tenemos que verlo con preocupación, sino todo lo contrario. Las barracas que están en el mismo, como ocurre en cualquier zona, presentan proyectos de plantà que son estudiados por los departamentos que corresponden y, de no ser seguros, no estarían donde plantan. De hecho, las que plantan en el centro saben lo que implica. De ahí el trabajo que se hace para que sea una zona segura y en equilibrio, para que no perdamos nuestra esencia festera.

¿Cómo se puede encontrar el equilibrio entre el derecho a la fiesta, el descanso vecinal y la seguridad sin desnaturalizar el ambiente de las barracas?

Tema complejo contentar a todos, pero es importante saber que se respetan las decisiones autorizadas. El equilibrio es muy difícil, pero tengamos claro que son cinco días y que hablamos de una fiesta que pone en valor a nuestra ciudad.

Las barracas son fiesta, convivencia y punto de encuentro. ¿Cree que a veces se habla demasiado de los problemas y poco de su aportación social, cultural y económica a Alicante?

Claro que es fiesta y, además, es la nuestra, las oficiales de la ciudad, la de los alicantinos, y no olvidemos que está considerada de Interés Turístico Internacional y como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Hay personas a las que no les gusta la fiesta y es entendible, pero no por ello se debe ver solo el aspecto negativo. Claro que hay aportación social, solo hay que ver las calles esos días; cultura y tradición son estandartes de ella. Y, en cuanto a la económica, solo hay que ver el resultado al finalizarlas, en miles de personas que viven de ellas o son una parte importantísima durante el periodo de tiempo que están. Y no solo eso: durante el año aporta ocio, comunidad y economía a la ciudad: pirotécnicos, indumentaristas, constructores, bandas de música, restauración… La aportación de los festeros a la ciudad no es solo en junio, es durante todo el año.

Con los costes al alza, ¿resulta cada vez más difícil montar una barraca y mantener precios populares para los festeros y visitantes?

En la actualidad, la mayoría de los ingresos de la barraca son del bolsillo del festero y, con el incremento de precios, todos sabemos lo que hay con eso.

¿Qué novedades concretas verá el ciudadano este año cuando entre en una barraca: más control, más seguridad, cambios en horarios, en accesos o en programación?

Aparte de los cambios ya comentados, no debe haber diferencias respecto a otros años, ya que, como siempre, se respetan todas las normas de seguridad y convivencia.

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De cara al futuro, ¿qué modelo de barraca defiende la Federación: más tradicional, más familiar, más regulada, más abierta al visitante o una combinación de todo ello?

La barraca tradicional ya tiene un modelo que combina todo aquello que preguntas y es lo que hay que defender. Somos asociaciones sin ánimo de lucro que defendemos la tradición, la cultura, el arte efímero y, cómo no, la convivencia, tanto interna como social.