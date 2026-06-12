Las convivencias que llevan la Fiesta más allá de Alicante

Las Hogueras de Alicante no se explican solo en junio ni únicamente dentro de los límites de la ciudad. Su fuerza también se mide cuando viajan, cuando salen de casa y son capaces de reconocerse en otros escenarios, ante otros públicos y bajo otras miradas. Este año, las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 2026 convirtieron Toledo en un espejo de Alicante. La ciudad de las tres culturas recibió una pequeña pero intensa representación de la Fiesta oficial alicantina: pólvora, música, pasacalles, mantillas, gastronomía, arte efímero, germanor y una nutrida presencia de alicantinos que acompañaron a las aspirantes en una cita que fue mucho más que una jornada de convivencia.

Las convivencias forman parte cada año del calendario previo a la elección de la Bellea del Foc. Son días pensados para que las candidatas compartan tiempo, experiencias y actos con el jurado en un ambiente distinto al de Alicante. Pero con el paso del tiempo, esa cita ha adquirido una dimensión mayor. Ya no es solo una etapa dentro del proceso de elección, sino también una herramienta de promoción exterior de las Hogueras y de la propia ciudad. Allí donde viajan las candidatas, viaja también una forma de entender la fiesta: abierta, luminosa, participativa y profundamente ligada a la calle.

Las Hogueras tienen capacidad para emocionar, sorprender y generar identidad fuera de su territorio

La programación arrancó el viernes con los primeros actos de promoción en la capital castellano-manchega. A lo largo de esa jornada, los asistentes pudieron participar en actividades como una degustación de arroz alicantino o asistir a un acto promocional con la Bellea del Foc y sus damas de honor. La presencia del monumento plantado para la ocasión, obra del artista alicantino José Manuel García Esquiva, «Pachi», permitió instalar en pleno centro de Toledo una tradición que muchos solo conocían de oídas o a través de la televisión. El resultado fue una mezcla de asombro, aprendizaje y admiración que comenzó a palparse entre los visitantes desde el primer día.

Tras la cena de gala del viernes, las candidatas a Bellea del Foc, junto al resto de la comitiva de las Hogueras, abrieron el sábado una completa jornada de actividades con una acción de promoción en torno a la hoguera. Fue entonces cuando Toledo empezó a adquirir con más claridad el pulso festivo de Alicante. La jornada arrancó en el paseo de Recaredo, donde ya se intuía que el espacio se convertiría en el epicentro de la fiesta. Allí lucía el monumento, concebido como una celebración en sí misma: un gran sol presidía el conjunto y, a su alrededor, se desplegaban escenas que evocaban distintas fiestas alicantinas. La intención era clara: condensar en una sola pieza el imaginario festivo de toda una ciudad.

Toledanos y alicantinos se mezclaron durante tres días en un ambiente cercano. / Pilar Cortés

Escaparate de la tradición alicantina

La Bellea del Foc 2025, Adriana Vico, acompañada por sus damas de honor, las candidatas adultas a Bellea del Foc 2026 y el jurado, encabezaron una visita promocional que convirtió las calles de Toledo en escaparate de la tradición alicantina. Más de setenta aspirantes participaron en una jornada marcada por los encuentros con vecinos, turistas y alicantinos llegados expresamente para arroparlas. Las fotografías, las conversaciones y la curiosidad se sucedieron a lo largo de todo el día, en una convivencia que tenía también mucho de pedagogía festiva.

Poco después, los primeros pasacalles comenzaron a recorrer las calles. Toledanos y alicantinos se mezclaron en un ambiente cercano, donde el sonido de la banda local Benquerencia marcaba el ritmo de una mañana que iba creciendo en intensidad. Las candidatas, protagonizaron los primeros encuentros con turistas, en una jornada donde la promoción de la Fiesta se produjo de forma natural, a pie de calle, entre preguntas, saludos y miradas de sorpresa. Así, la plaza de Zocodover se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de la jornada. Desde allí partió el desfile que avanzó hacia la plaza del Ayuntamiento, donde mantillas, trajes tradicionales y estandartes dibujaron una estampa que mezclaba historia y fiesta.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, hace un balance «más que positivo» de la experiencia. La salida a Toledo confirmó una tendencia que ya se había percibido en años anteriores. «Tanto en Toledo este año, como en Albacete y Murcia los anteriores, las salidas han revolucionado, en sentido positivo, la ciudad y eso ya nos parece una buena noticia», explica. Para Olivares, poder disfrutar en una ciudad con el patrimonio histórico de Toledo de las fiestas oficiales de Alicante fue «un lujo». «Allí se volcaron con nosotros y estamos muy agradecidos», añade.

Esa presencia exterior no es casual. Cada año, las convivencias se celebran en distintas ciudades, tanto en el caso de las candidatas adultas como en el de las infantiles. En 2025, las adultas vivieron su fin de semana de convivencia en Albacete, mientras que las candidatas infantiles compartieron su jornada de hermanamiento en Burriana. Este año, las infantiles han tenido como escenario Benidorm, que acogió los días 6 y 7 de abril actos festivos como la plantà, la mascletà y la cremà. Toledo, por su parte, asumió el papel de gran escaparate para las candidatas adultas de 2026.

Una muestra viva de la Fiesta

Esa rotación de ciudades permite que las Hogueras salgan de su espacio natural y se proyecten como una fiesta capaz de generar interés más allá de Alicante. Durante varios días, la ciudad anfitriona no solo recibe una visita institucional o un acto protocolario, sino una muestra viva de lo que significa la Fiesta.

«Llevamos fuera de Alicante una pequeña muestra de arte efímero, nuestra gastronomía, la música y la pólvora» David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

«Llevamos fuera de Alicante una pequeña muestra de arte efímero, nuestra gastronomía, la música y la pólvora», señala Olivares. El objetivo, explica, es que la ciudad que acoge las convivencias conozca las fiestas oficiales de Alicante. En ese contexto, añade, conviven dos procesos: el de la convivencia de las candidatas y el de la promoción exterior de la Fiesta. «Creo que son dos procesos que conviven y que se necesitan porque no vamos a negar el reclamo turístico que supone ver un desfile de mantillas de novia alicantina en una ciudad como Toledo», afirma.

Atmósfera de hermandad

La respuesta alicantina fue también uno de los elementos más visibles de la jornada. Más de 2.000 personas se desplazaron hasta Toledo para acompañar a las candidatas, arropar a sus representantes y trasladar el espíritu de las Hogueras fuera de su ciudad. La presencia de comisiones, familiares, festeros y vecinos contribuyó a crear una atmósfera de hermandad que fue creciendo a medida que avanzaba el día. Toledo no recibió únicamente una delegación oficial, sino una parte viva del tejido festero alicantino.

La música tuvo un papel protagonista en esa conquista festiva de la ciudad. Los pasacalles recorrieron distintas calles con un ambiente cercano, mientras toledanos y alicantinos se mezclaban al ritmo de las bandas. La agrupación local Benquerencia marcó el compás de una mañana cada vez más intensa y más tarde tomó el relevo con un concierto festero que hizo vibrar a los asistentes con pasodobles e incluso con el himno de Alicante. Esa mezcla de sonidos, acentos y emociones reforzó la idea de hermanamiento que planeó durante toda la jornada.

El punto álgido de la mañana llegó con la mascletà. Pasadas las dos de la tarde, la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel, acogió este espectáculo pirotécnico lanzado por primera vez en la ciudad. El disparo, a cargo de la pirotecnia La Sagreña, reunió a numerosos asistentes y sorprendió especialmente a quienes no estaban familiarizados con este tipo de acto. Cerca de 50 kilos de pólvora bastaron para hacer vibrar la zona y dejar en Toledo una muestra sonora de una de las señas más reconocibles de la Fiesta.

La visita que convirtió las calles de Toledo en escaparate de la tradición alicantina. / Pilar Cortés

Ya por la tarde, la sala capitular del Ayuntamiento acogió uno de los actos más solemnes del día: la firma del convenio de hermanamiento entre Alicante y Toledo. El gesto institucional reforzó los lazos históricos y culturales entre ambas ciudades y dio una dimensión oficial a una jornada que había nacido desde la fiesta, pero que acabó trascendiendo lo puramente festivo. Las convivencias, en este sentido, se consolidan también como una vía de relación entre territorios, una forma de tender puentes desde la cultura popular.

Para David Olivares, las candidatas desempeñan un papel fundamental en esa proyección exterior. Cuando viajan fuera de Alicante, actúan también como embajadoras de la ciudad y de sus valores. «Hablamos siempre de ‘germanor’ y eso extrapolado al turismo debe convertirse en una sociedad acogedora», señala. El presidente de la Federació defiende que los alicantinos son «grandes anfitriones» y que la fiesta oficial es «integradora, alegre, luchadora y generosa». Ese, añade, es el mensaje que se transmite en los días de promoción a través de unas candidatas que son «las perfectas embajadoras como festeras que son».

La jornada alcanzó su punto culminante al caer la noche, cuando el paseo de Recaredo volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Más de 5.000 personas, entre toledanos, alicantinos y otros turistas, se congregaron para presenciar la cremà del monumento, en un ambiente de expectación creciente amenizado por una charanga. Las candidatas, junto a la Bellea del Foc y sus damas de honor, bailaban y contagiaban su energía al público mientras la hoguera de «Pachi» aguardaba su destino final.

La cremà fue el cierre simbólico de un fin de semana en el que Toledo pudo asomarse a una de las tradiciones más reconocibles de Alicante. Para muchos asistentes, ver arder una hoguera en el paseo de Recaredo fue una experiencia nueva. Para los alicantinos desplazados, supuso una emoción distinta: contemplar fuera de casa una escena que forma parte de su identidad festiva. Ese cruce de miradas explica buena parte del valor de estas convivencias.

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Las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 2026 demostraron en Toledo que las Hogueras tienen capacidad para emocionar, sorprender y generar interés incluso lejos de su territorio natural. Para las aspirantes, fue una experiencia compartida en el camino hacia la elección. Para la Fiesta, una oportunidad de mostrarse ante nuevos públicos. Y para Alicante, una forma de proyectar su imagen desde aquello que mejor la representa: la luz, la pólvora, la música, el fuego y una manera muy propia de entender la calle como espacio de celebración.