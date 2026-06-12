Pequeñas voces que escriben el futuro de les Fogueres
Entre actos, emociones y nuevas amistades, las seis Damas de Honor de la Bellea del Foc Infantil afrontan un curso festero que recordarán siempre como uno de los grandes regalos de su infancia.
Alba Illana - Hoguera Carolinas Baixes
"Ser Dama del Foc es una responsabilidad muy grande"
Para Alba, las Hogueras son compañía, tradición y vida de comisión. Tiene 10 años, estudia 5º de Primaria en el colegio Inmaculada Jesuitas y pertenece a Carolines Baixes desde siempre. Fuera de la fiesta, disfruta con la danza clásica y las manualidades. Dentro de ella, vive con especial ilusión la Plantà, la Ofrenda y cada actividad compartida durante el año.
Irene Straub - Hoguera Foguerer Carolinas
"La Cremà es el fin de un ciclo, pero también el comienzo de otro"
La fiesta forma parte de Irene desde que nació. A sus 11 años, esta alumna de 5º de Primaria del colegio María Auxiliadora Salesianas combina su pasión por la danza urbana, el voleibol y las manualidades con una intensa vida foguerera. Entre sus momentos favoritos están la Cremà, por lo que simboliza, y las paellas, por el ambiente entre comisiones.
Lucía Colilla - Hoguera Explanada
"Representamos a los niños de Alicante y a nuestra fiesta"
Lucía ha crecido en la Hoguera Explanada, a la que pertenece desde que nació y donde ha vivido cada etapa, como su experiencia como dama y bellea. A sus 12 años, estudia 6º de Primaria en el colegio San Agustín de Alicante, juega a balonmano, hace teatro y disfruta construyendo Legos. De las Hogueras, se queda con la Plantà y con la emoción de las mascletàs.
Estrella del Mar Peláez - Hoguera Calvo Sotelo
"Me gusta la Despertà por los petardos y el olor a pólvora"
Estrella del Mar vive las Hogueras desde la cuna en Calvo Sotelo, comisión en la que también su abuela Carmen es Foguerera Major. Alumna de 5º de Primaria en el colegio Hermanos Maristas, fue dama infantil en 2024 y bellea infantil en 2025. Le apasionan el baloncesto, cantar, bailar, preparar coreografías y hacer manualidades.
Martina Albaladejo - Hoguera Virgen del Remedio-La Cruz
"La Plantà refleja el esfuerzo de todo un año"
Para Martina, ser Dama del Foc es un regalo que quiere vivir con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de aprender. Tiene 10 años, estudia 5º de Primaria en el colegio Inmaculada Jesuitas y forma parte de la Hoguera Virgen del Remedio-La Cruz desde que nació. Creativa y familiar, disfruta dibujando, pintando y compartiendo tiempo con los suyos.
Nerea Navarro - Hoguera Avda. Costa Blanca-Entreplayas
"Mi pasión por la fiesta nació gracias a mi familia"
La pasión de Nerea por las Hogueras nació en familia y ha ido creciendo desde muy pequeña. Estudia en el colegio Inmaculada Jesuitas y pertenece a la Hoguera Avda. Costa Blanca-Entreplayas. Fuera de la fiesta, disfruta con la gimnasia artística, el vóley y las tardes de cine. Vive su papel como Dama del Foc como un honor y un privilegio.
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