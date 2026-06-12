He podido ver fotografías, en el Archivo Municipal de Alicante y en un buen número de llibrets consultados, de hogueras plantadas «al tombe». Para que esa plantà sea realidad es preciso el trabajo conjunto y coordinado de las personas que lo protagonizan. Ni unos más, ni otros menos. Es así, como entre generaciones y generaciones de alicantinos, hemos hecho posible que nos encontremos a dos años vista del esperado Centenario de 2028, con Andrés Llorens, como presidente de la Fundación.

El diálogo y el trabajo conjunto es lo que nos ha hecho crecer. Este año, aun con las lógicas críticas al tratarse de un sistema novedoso, se ha avanzado en el sistema de las necesarias subvenciones, adelantando en quince días el plazo con respecto al pasado año. Esas imprescindibles ayudas han experimentado un crecimiento del 43% desde 2018, y el incremento en la cuantía es de un 10% sobre 2025. El diálogo para mejorar y el callado trabajo de los técnicos de la concejalía de Fiestas han ido consolidando esta demandada reivindicación que se suma a los permisos de plantà y a las medidas de seguridad que regirán a partir de 2027 con el necesario consenso entre todas las partes implicadas.

Las Hogueras 2026 están aquí. A escasos días. Esto no es óbice para que con ese insisto, diálogo y trabajo conjunto se comience a trabajar en la modificación de cinco ordenanzas municipales: Fiestas, Limpieza, Ruidos, Accesibilidad y Parques y Jardines, que redundarán en beneficio de las Hogueras a partir del próximo año. Si lógica es la inquietud entre foguerers y barraquers, el Ayuntamiento de Alicante se suma a ella como se demostró en la Asamblea Extraordinaria de la Federación del pasado mayo.

Mientras la compleja burocracia sigue su camino, Alicante varía su fisonomía urbana para convertir en protagonistas por unos días a las dos hogueras oficiales —‘Singulares’, de Pedro Espadero, y ‘Equilibri’, de Sergio Gómez—, las 184 adultas e infantiles, y las portaladas de las 51 barracas.

Cristina Cutanda, concejala de Fiestas / .

Lo hará después de que nos emocionemos en ese Homenaje a los Foguerers y Barraquers fallecidos, de que sonriamos con esa peculiar llamada a vivir las Hogueras 2026 del pregonero Funzo —un icono perfecto para exportar la imagen de Alicante y de su Fiesta Oficial—, o de que la sátira y el humor se adueñen de la Rambla en el Desfile del Ninot. Y antes, como es mi caso, de que el olor a clavel y a flores frescas de la Ofrenda a la Virgen del Remedio, me devuelva a los años de mi infancia en aquella entrañable y añorada floristería ‘Los Claveles’.

Llegarán las dos de la tarde de los días centrales de junio. A rebosar la Plaza de los Luceros, el lugar idóneo para disparar las mascletàs atendiendo a la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) que tienen las Hogueras desde 2014, por parte de la Generalitat Valenciana. Escucharemos catorce voces en una —las de las Belleas del Foc, María Pastor Fernández y Leire Arellano Ruiz, y sus Damas de Honor— entonar el «senyor pirotècnic, pot començar la mascletà» y Alicante retumbará simulando que la Fiesta, nuestras Hogueras, están enraizadas en el subsuelo, en el sentir de quienes las han hecho posibles desde 1928.

Y en la Nit de Sant Joan, «quan se tiren trons i trons» —como reza la letra del himno— se fundirán sensaciones, sentimientos, buenos deseos… Nos volveremos a sentir orgullosos de que lo que comenzó en un esbozo y un boceto en un cuadernillo, allá por el mes de abril de 2025 —como fue el caso de Pedro Espadero— se haya convertido en la mejor imagen promocional de la ciudad de Alicante y su Fiesta Oficial, la Cremà de sus Hogueras Oficiales.