Entrada de Bandas 2026: recorrido y horario de salida de todas las hogueras de Alicante

Las calles de Alicante respiran fiesta tras el Pregón en la plaza del Ayuntamiento a cargo del cantante alicantino, Adrián Gomis, Funzo. El "Ja estem en Fogueres" de las Belleas del Foc dio el pistoletazo de salida, el Desfile del Ninot puso la nota de color y diversión, y ahora toca volver a vibrar con los pasadobles al son de las bandas de música en la Entrada de Bandas y Comisiones de este sábado.

La indumentaria alicantina y la música serán las protagonistas de la tarde del sábado donde las comisiones iniciarán su recorrido a las 18.30 horas desde la plaza de Luceros y continuará por Alfonso El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

Orden de las comisiones en la Entrada de Bandas

El orden de las comisiones que participarán es el siguiente:

1.Bola de Oro

2A.Somnis de Foc

2.Carolinas Altas

3.Carolines Baixes

4A. Alacant Jove

4.Doctor Bergez Carolinas

5A. Tard pero acertat

5B. Tots contents

5.Foguerer Carolinas

6.Pio XII

7.Pla -Hospital

8A. Darrere l'ultim no va ningú

8.Pla Metal

9.Portuarios Pla del Bón Repos

10A. Tot bacores

10B. Tot per la festa

10.Sagrada Familia

11.Altozano

12A. Pares i fills

12.Altozano Sur

13.Ángeles Felipe Bergé

14A. Tots a una

14.Campoamor Norte Plaza de Amércia

15A. Quina fumaguera

15.La Ceràmica

16.Los Ángeles

17.Nou Alacant

Virgen del Remedio La Cruz

18A. La festa per davant

18.Sant Nicolau de Bari i Benisaudet

19A. Pica i vola

19.Benito Pérez Galdós

20A. Block i mostres

20.Calderón de la Barca - Plaza de España

21.Campoamor

22.Carrer San Vicent

23A. Els vint en copes

23.Mercado Central

24.San Antón Alto

25.San Antón Bajo

26A. Som fills del poble

26.San Fernando

27.Santa Isabel

28A. Les Gavines

28.Avenida de Loring Estació

29.Barri José Antonio

30.Baver - Els Antigons

31.Benalúa

32.Francisco Albert

33.Mercado Babel

34.Nou Alipark

35A. El Foc d'Alacant

35.Óscar Esplá

36.Princesa Mercedes

37.Explanada

38.La Marina

39.Monjas Santa Faz

40.Passeig de Gomiz

41A. Peña los Gorilas

41.Plaza de Ruperto Chapí

42.Plaza Santa María

43.Port d'Alacant

44A. A la llum de la palmera

44.Puente Villavieja

45.Rambla de Méndez Núñez

46.Alacant Golf

47.Avenida Costablanca Entreplayas

48.Barrio Obrero

49A. Al final ho fem

49.Bulevar del Pla Garbinet

50A. Es farà lo ques podrà

50.Gran Vía Garbinet

51A. Els tardons

51.José Ángel Guirao

52.L'Albufereta

53.La Condomina

54.Parque de las Avenidas

55A. Dit i fet

55.Pla del Bon Repós - La Goteta

56.Remigio Soler

57A. Octanos i goles

57B. Els Chuanos

57.Alfonso el Sabio

58A. La millor de totes

58.Calvo Sotelo

59A. Al final vorem

59B. L'Esclafit

59.Diputació Renfe

60A. Tot es Fum

60.Herán Cortés

61.Joé María Py

62A. El Cabasset

62.Maisonnave

63A. Or i flama

63.Parque Plaza Galicia

64.Plaza de Gabriel Miró

65A. I no voliem

65.Sèneca Autobusos

66.Barri San Agustí

67.Don Bosco

68A. Jardins de Foc

68.Polígono de San Blas

69.Rabassa

70.San Blas

71.Sant Blai de Baix

72.Sant Blai de Dalt

73A. Si no plou bufa

73.Sant Blai La Torreta

74.Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel

75.Escritor Dámaso Alonso

76A. Trons i bacores

76.Obra Social del Hogar

Plaza Lo Morant

77.Plaza de Mediterráneo

78.Plaza Lo Morant

79.Rabasa Polígono Industrial

80A.Seguim sense tindre un clau

80B. Amics del Hércules

80.Tómbola

81.Vía Parc - Vistahermosa

82.Virgen del Remedio - La Cruz

83.Virgen del Remedio - La Paz

84A. Per la festa i mosatros

84.Ciudad de Asís

85A. No poem fer més

85.Florida - Plaza la Viña

86A. Tenim lo que volem

86.Florida Portazgo

87A.Festa i vi

87.Florida Sur

88.Gran Vía Sur

89.L'Harmonía San Gabriel

90.La Florida

91.Nou Babel

92.Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales

Cortes de tráfico por la Entrada de Bandas

La concejalía de Tráfico ha informado de que con motivo de la Entrada de Bandas quedará restringido el acceso al centro de los vehículos a partir de las 08.00 horas en la avenida Alfonso El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, calle Rafael Altamira y plaza del Ayuntamiento hasta las 23.59 horas. Desde las 16.00 horas también estará cortado el tráfico en la plaza de los Luceros.

Asimismo, se cortará el tráfico en las siguientes calles: Federico Soto, General Marvá entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros, en la avenida de la Estación, desde la intersección con General O'Donell, en la avenida Jaime II desde la calle San Vicente y en Calderón de la Barca, desde la calle Vicente Inglada.

Igualmente, a partir de las 16.00 horas habrá un precorte en la avenida de la Estación desde avenida Salamanca y en la plaza de España con alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.

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Otros actos del fin de semana

El sábado 13 de junio tendrá lugar la mascletà del CC Gran Vía a las 14:00 horas, perteneciente al ciclo de "Pólvora tot l'any" a cargo de la pirotecnia Ferrández de Redován. Además, el domingo por la tarde, a partir de las 17:00 horas se realizará la Clausura de la Exposición del Ninot en la antigua Lonja del Pescado.