Entrada de Bandas 2026: recorrido y horario de salida de todas las hogueras de Alicante
Consulta a qué hora comenzarán a desfilar cada una de las 92 comisiones y las vías por las que no se podrá circular este sábado
Las calles de Alicante respiran fiesta tras el Pregón en la plaza del Ayuntamiento a cargo del cantante alicantino, Adrián Gomis, Funzo. El "Ja estem en Fogueres" de las Belleas del Foc dio el pistoletazo de salida, el Desfile del Ninot puso la nota de color y diversión, y ahora toca volver a vibrar con los pasadobles al son de las bandas de música en la Entrada de Bandas y Comisiones de este sábado.
La indumentaria alicantina y la música serán las protagonistas de la tarde del sábado donde las comisiones iniciarán su recorrido a las 18.30 horas desde la plaza de Luceros y continuará por Alfonso El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez y la calle Rafael Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.
Orden de las comisiones en la Entrada de Bandas
El orden de las comisiones que participarán es el siguiente:
- 1.Bola de Oro
- 2A.Somnis de Foc
- 2.Carolinas Altas
- 3.Carolines Baixes
- 4A. Alacant Jove
- 4.Doctor Bergez Carolinas
- 5A. Tard pero acertat
- 5B. Tots contents
- 5.Foguerer Carolinas
- 6.Pio XII
- 7.Pla -Hospital
- 8A. Darrere l'ultim no va ningú
- 8.Pla Metal
- 9.Portuarios Pla del Bón Repos
- 10A. Tot bacores
- 10B. Tot per la festa
- 10.Sagrada Familia
- 11.Altozano
- 12A. Pares i fills
- 12.Altozano Sur
- 13.Ángeles Felipe Bergé
- 14A. Tots a una
- 14.Campoamor Norte Plaza de Amércia
- 15A. Quina fumaguera
- 15.La Ceràmica
- 16.Los Ángeles
- 17.Nou Alacant
- Virgen del Remedio La Cruz
- 18A. La festa per davant
- 18.Sant Nicolau de Bari i Benisaudet
- 19A. Pica i vola
- 19.Benito Pérez Galdós
- 20A. Block i mostres
- 20.Calderón de la Barca - Plaza de España
- 21.Campoamor
- 22.Carrer San Vicent
- 23A. Els vint en copes
- 23.Mercado Central
- 24.San Antón Alto
- 25.San Antón Bajo
- 26A. Som fills del poble
- 26.San Fernando
- 27.Santa Isabel
- 28A. Les Gavines
- 28.Avenida de Loring Estació
- 29.Barri José Antonio
- 30.Baver - Els Antigons
- 31.Benalúa
- 32.Francisco Albert
- 33.Mercado Babel
- 34.Nou Alipark
- 35A. El Foc d'Alacant
- 35.Óscar Esplá
- 36.Princesa Mercedes
- 37.Explanada
- 38.La Marina
- 39.Monjas Santa Faz
- 40.Passeig de Gomiz
- 41A. Peña los Gorilas
- 41.Plaza de Ruperto Chapí
- 42.Plaza Santa María
- 43.Port d'Alacant
- 44A. A la llum de la palmera
- 44.Puente Villavieja
- 45.Rambla de Méndez Núñez
- 46.Alacant Golf
- 47.Avenida Costablanca Entreplayas
- 48.Barrio Obrero
- 49A. Al final ho fem
- 49.Bulevar del Pla Garbinet
- 50A. Es farà lo ques podrà
- 50.Gran Vía Garbinet
- 51A. Els tardons
- 51.José Ángel Guirao
- 52.L'Albufereta
- 53.La Condomina
- 54.Parque de las Avenidas
- 55A. Dit i fet
- 55.Pla del Bon Repós - La Goteta
- 56.Remigio Soler
- 57A. Octanos i goles
- 57B. Els Chuanos
- 57.Alfonso el Sabio
- 58A. La millor de totes
- 58.Calvo Sotelo
- 59A. Al final vorem
- 59B. L'Esclafit
- 59.Diputació Renfe
- 60A. Tot es Fum
- 60.Herán Cortés
- 61.Joé María Py
- 62A. El Cabasset
- 62.Maisonnave
- 63A. Or i flama
- 63.Parque Plaza Galicia
- 64.Plaza de Gabriel Miró
- 65A. I no voliem
- 65.Sèneca Autobusos
- 66.Barri San Agustí
- 67.Don Bosco
- 68A. Jardins de Foc
- 68.Polígono de San Blas
- 69.Rabassa
- 70.San Blas
- 71.Sant Blai de Baix
- 72.Sant Blai de Dalt
- 73A. Si no plou bufa
- 73.Sant Blai La Torreta
- 74.Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel
- 75.Escritor Dámaso Alonso
- 76A. Trons i bacores
- 76.Obra Social del Hogar
- Plaza Lo Morant
- 77.Plaza de Mediterráneo
- 78.Plaza Lo Morant
- 79.Rabasa Polígono Industrial
- 80A.Seguim sense tindre un clau
- 80B. Amics del Hércules
- 80.Tómbola
- 81.Vía Parc - Vistahermosa
- 82.Virgen del Remedio - La Cruz
- 83.Virgen del Remedio - La Paz
- 84A. Per la festa i mosatros
- 84.Ciudad de Asís
- 85A. No poem fer més
- 85.Florida - Plaza la Viña
- 86A. Tenim lo que volem
- 86.Florida Portazgo
- 87A.Festa i vi
- 87.Florida Sur
- 88.Gran Vía Sur
- 89.L'Harmonía San Gabriel
- 90.La Florida
- 91.Nou Babel
- 92.Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales
Cortes de tráfico por la Entrada de Bandas
La concejalía de Tráfico ha informado de que con motivo de la Entrada de Bandas quedará restringido el acceso al centro de los vehículos a partir de las 08.00 horas en la avenida Alfonso El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, calle Rafael Altamira y plaza del Ayuntamiento hasta las 23.59 horas. Desde las 16.00 horas también estará cortado el tráfico en la plaza de los Luceros.
Asimismo, se cortará el tráfico en las siguientes calles: Federico Soto, General Marvá entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros, en la avenida de la Estación, desde la intersección con General O'Donell, en la avenida Jaime II desde la calle San Vicente y en Calderón de la Barca, desde la calle Vicente Inglada.
Igualmente, a partir de las 16.00 horas habrá un precorte en la avenida de la Estación desde avenida Salamanca y en la plaza de España con alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana.
Otros actos del fin de semana
El sábado 13 de junio tendrá lugar la mascletà del CC Gran Vía a las 14:00 horas, perteneciente al ciclo de "Pólvora tot l'any" a cargo de la pirotecnia Ferrández de Redován. Además, el domingo por la tarde, a partir de las 17:00 horas se realizará la Clausura de la Exposición del Ninot en la antigua Lonja del Pescado.
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