La Entrada de Bandas afina el latido de las Hogueras de Alicante

La Entrada de Bandas y el desfile de comisiones abrirán este sábado uno de los primeros grandes actos de las Hogueras de 2026. La música empezará a sonar a las 18.30 horas desde Luceros y recorrerá el centro hasta la plaza del Ayuntamiento, con bandas, collas, pasodobles y comisiones dispuestas a marcar el pulso inicial de la Fiesta. Más que un acompañamiento, el acto vuelve a presentarse como una competición sonora en la que cada comisión intenta enseñar su forma de vivir las Hogueras.

La clave para destacar ya no está solo en desfilar, sino en sonar con personalidad. Algunas comisiones apuestan por grandes bandas, otras por collas de dolçaina i tabal, pasodobles propios, repertorios ligados a su historia u homenajes internos. En esa mezcla de música, orgullo de comisión y puesta en escena, la Entrada de Bandas marca el tono de los días grandes. Cada formación compite por calidad, emoción, presencia en la calle y capacidad para convertir unos minutos de recorrido en una carta de presentación ante toda la Fiesta.

La música permite a una hoguera pequeña desfilar como una grande Iván Gómez — Hoguera Baver-els Antigons

Benalúa llega con la referencia del primer premio logrado el año pasado y con una apuesta clara por repetir protagonismo. Su presidente, Manolo Castillo, defiende que la comisión cuenta con «la mejor banda de la provincia», La Amistad de Villafranqueza, con más de ochenta músicos. Esa apuesta supone también un esfuerzo económico importante. Contratar una banda para la Entrada de Bandas puede situarse, como mínimo, en torno a los 3.000 euros, según Castillo, y Benalúa calcula entre 6.000 y 7.000 euros por los ochenta músicos de este acto y los doce de la Ofrenda de Flores. No lo plantea como un lujo, sino como parte de la identidad de la hoguera. El monumento sigue siendo lo principal, pero también pesan la música, el alumbrado o la pólvora. Para Castillo, el número ayuda, aunque la diferencia la marca la calidad de la interpretación: «No hay otro secreto que ensayar, ensayar y ensayar».

No hay otro secreto que ensayar, ensayar y ensayar para sonar bien en la calle Manolo Castillo — Hoguera Benalúa

Francisco Albert llevará una de las entradas con más carga emocional. Su vicepresidenta, Mari Mer Cuenca Gómez, explica que desfilarán con la banda de Ciudad de Asís, una relación que nació en las fiestas de Moros y Cristianos del año pasado, y que la formación podría superar el centenar de músicos. La comisión estrenó hace dos años un pasodoble por su 60 aniversario, que volverá a sonar este sábado, y ha compuesto otro para la Ofrenda en memoria de su hermana, Loli Cuenca, expresidenta de la hoguera fallecida en octubre. Además, saldrán con los escudos de todas las hogueras de Alicante y una bandera de la ciudad.

Vamos a salir con los escudos de todas las hogueras y una bandera de Alicante Mari Mer Cuenca — Hoguera Francisco Albert

El aniversario marcará la salida de Baver-els Antigons. La comisión celebrará sus 20 años con la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan, cerca de cien músicos y un homenaje a su historia: los bocetos de estas dos décadas, antiguos presidentes y belleas y los banderines de sus premios. Su presidente, Iván Gómez, quiere transmitir que «con esfuerzo se pueden crear hogueras desde cero y llegar a lo más alto».

La dolçaina i el tabal aportan un sonido especial y propio de Alicante Lucía Durá — Hoguera José María Py

La dolçaina i el tabal pondrán el contrapunto tradicional a las grandes bandas. José María Py volverá a desfilar con la Colla de San Blas, ganadora del primer premio el año pasado, y lo hará con un homenaje a sus 25 años de historia. Su presidenta, Lucía Durá, reivindica que este sonido «es algo muy especial de nuestra ciudad» y aporta una personalidad distinta al acto. La comisión volverá a interpretar pasodobles ligados a nombres propios de la hoguera y de la Fiesta, como «Miguel Díaz», «Agustín Sanz» o «Paco Cortés». También sonará «Sempre amb mi», dedicado al abuelo de Cristina Cutanda, actual concejala de Fiestas.

La Entrada de Bandas medirá así la fuerza musical de las comisiones, pero también su capacidad para emocionar desde la calle. Entre formaciones multitudinarias, collas, pasodobles propios, homenajes familiares y aniversarios, el recorrido entre Luceros y el Ayuntamiento servirá para algo más que abrir el calendario grande de Hogueras. Será la primera prueba de ambiente, orgullo fogueril y sonido compartido antes de que la Fiesta entre de lleno en sus días decisivos.