La Feria de Hogueras se prepara para brillar como nunca en la última década

Morante y Manzanares torearán dos tardes cada uno en la Feria Taurina de las Hogueras de San Juan. Ese es el gran titular que publicó, en exclusiva, el Diario Información horas antes de la aprobación oficial de los carteles por parte de la Comisión Taurina. Sin duda es uno de los grandes alicientes con los que llega la esperada Feria de Hogueras 2026. Pero, además, hay muchas más combinaciones atractivas en el serial. El diestro peruano, Andrés Roca Rey también estará en Alicante este año, aunque en esta ocasión lo hará en una sola tarde. Será la corrida que se celebrará el sábado 20 de junio, un festejo que queda así: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey, sin duda uno de los mejores carteles que se pueden ofrecer a nivel mundial. Este agotó las localidades antes de la apertura de las taquillas al público, un hecho insólito que refuerza el interés por el cartel más importante del serial.

La empresa Eventos Mare Nostrum ha echado el resto y ha apostado a lo grande por uno de los ciclos de mayor calidad artística de los que se recuerdan en décadas. Con respecto a la segunda tarde del diestro de la Puebla del Río, concretamente el martes 23 de junio, Morante está anunciado junto a Alejandro Talavante y el sevillano, Juan Ortega con los toros del hierro de Santiago Domecq, ganadería que debutará en la feria de Hogueras, otro gran cartel de lleno absoluto.

Sello alicantino

Pero la otra gran noticia y titular de la feria tiene sello alicantino. Conocida la primera de las tardes de Manzanares, la sorpresa vino con el inesperado anuncio de la presencia de Manzanares en la corrida de corte torista que tendrá como gran atractivo los toros del hierro de Victorino Martín. Todo un gesto y una declaración de intenciones del torero alicantino en la feria de su tierra, lo que supone un enorme compromiso generando un gran interés entre los aficionados. Manzanares devolverá con este gesto todo el cariño recibido por sus paisanos a lo largo de su carrera en su tierra. La noticia, que supuso sorpresa y alegría a partes iguales supondrá un hito de tintes históricos en la trayectoria del alicantino que nunca se había acartela en terna con el hierro de Victorino Martín.

El cartel de la Feria Taurina de Hogueras 2026, obra de Miquel Barceló, rinde homenaje al maestro Luis Francisco Esplá en el 50 aniversario de su alternativa. / INFORMACIÓN

Además, esa corrida será la del día 24, festividad de San Juan. Esos son, por tanto, los tres grandes ases que la empresa ha tardado en rematar, para la confección de una gran feria que también se nutrirá de los mejores nombres del panorama actual como Víctor Hernández, Borja Jiménez, Marco Pérez o David de Miranda, actual triunfador de la Feria de Abril, entre otros grandes toreros. La corrida de rejones también contará con el alicantino Andy Cartagena, actual triunfador de la pasada Feria de Abril junto a él estará el sevillano Diego Ventura, que acaba de abrir la Puerta Grande de Madrid llegando al número 20 en su carrera y junto a ellos el rejoneador Duarte Fernandes, que es apoderado por Manuel Manzanares. Otro de los grandes atractivos se espera para el inicio del ciclo el día 19 de junio, con la novillada con picadores en la que están anunciados, Mario Vilau, Olga Casado y el alicantino Javier Cuartero con novillos de Alejandro Talavante.

Además de todo ello, todos los detalles se han cuidado al máximo, empezando por la propia imagen del cartel que ya está presente en todas las calles de Alicante. Se trata de una obra única de Miquel Barceló creada expresamente para la Feria de Hogueras 2026 y rinde un homenaje a la figura del maestro Luis Fracisco Esplá, que este año celebra sus bodas de oro como matador de toros. Pero más allá de la importancia de la imagen de la feria, la empresa Eventos Mare Nostrum ha hecho un verdadero esfuerzo por rematar con la máxima categoría las diferentes combinaciones de toreros y ganaderías para el evento taurino más importante del mes de junio a nivel nacional, la feria Taurina de Hogueras.

Alicante es taurina, la obra perfecta

Por Fernando Leiva, Presidente del Club Taurino de Alicante

Fernando Leiva, Presidente del Club Taurino de Alicante / INFORMACIÓN

Cuando se combinan arte con entrega, poderío con capacidad, personalidad con amor propio, inteligencia con valor y creatividad con vergüenza torera, se consigue la obra perfecta. Eventos Mare Nostrum, la empresa dirigida por Nacho Lloret y David Caballero, la ha hecho posible. Con capacidad e imaginación, con retos difíciles de asumir si no se tiene la voluntad y la determinación, probablemente los miles de aficionados que llenarán el coso de la alicantina Plaza de España no podrían disfrutar de una de las mejores ferias taurinas, que rinde un doble homenaje: a los 50 años de alternativa del maestro Luis Francisco Esplá y al genio pictórico de Miquel Barceló, autor del cartel de la Feria Taurina de San Juan de Alicante 2026.

Un cartel donde brillan nombres tan poderosos como Morante de la Puebla, José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Borja Jiménez, Manuel Escribano, El Cid y las nuevas y jóvenes promesas que elevan al infinito una Feria que justifica el orgullo de una ciudad cuando se acuña el mejor piropo que la define: «Alicante es taurina».

Subrayen lo anterior con nombres ganaderos tan importantes como Álvaro Núñez, Victoriano del Río, Puerto de San Lorenzo, Santiago Domecq, Victorino Martín, Talavante... y el sobresaliente cum laude de la tauromaquia es el justo premio que se merecen los aficionados de un «Alicante taurino» y una Feria de San Juan 2026.

Estamos de enhorabuena.

Una de las mejores de los últimos años en Alicante

Por José María Jericó, Presidente Asociación Amigos de Nimes

José María Jericó, Presidente Asociación Amigos de Nimes / INFORMACIÓN

La empresa Eventos Marenostrum ha venido creciendo en los últimos años con la organización de los ciclos feriales de las Hogueras de San Juan y con eventos como fue la presencia de José Tomás en Alicante el 7 de agosto de 2022, saliendo por la puerta grande al cortar tres orejas en una tarde memorable y un día que pasó a la historia del Alicante taurino por la cantidad de actos que se realizaron con motivo de este acontecimiento.

Si ya la feria del pasado año constituyó un éxito notorio en su conjunto, pues todas las tardes hubo motivos más que sobrados para que los aficionados disfrutaran con el triunfo de los toreros o con el juego de los toros, la Feria que para este año ha montado Nacho Lloret se puede calificar de sobresaliente, tanto por la presencia de las ganaderías más destacadas del momento como por la contratación de toreros y la confección de unos interesantísimos carteles con combinaciones bien cerradas.

La presencia de Morante de la Puebla y José María Manzanares dos tardes, la presencia de Roca Rey y el ver a Manzanares anunciado con los Victorinos por primera vez en una terna junto a El Cid y Manuel Escribano; los dos interesantísimos carteles de los días 21 y 22, en los que están anunciados seis jóvenes toreros con grandes posibilidades de ir tomando el relevo generacional que tanta falta le hace al escalafón; así como el recuperar la novillada sin caballos después de once años y el cierre de la feria con la tradicional corrida de rejones, en la que se anuncia otro alicantino, Andy Cartagena, que en lo que va de temporada ha conseguido triunfar en Sevilla, abriendo la Puerta del Príncipe, y casi estuvo a punto de conseguirlo en su comparecencia en la feria de San Isidro, donde cortó una oreja y dio la vuelta al ruedo; todo ello, junto con la presencia de Talavante, que viene precedido de sus triunfos en San Isidro, hace que esta sea la mejor feria taurina que en los últimos años se puede ofrecer al aficionado en el L Aniversario de alternativa del maestro Luis F. Esplá.

Un cartel de máxima categoría

Por Víctor García, Asesor Comisión Taurina Municipal

Víctor García, Asesor Comisión Taurina Municipal / INFORMACIÓN

Un año más la empresa Mare Nostrum, que regenta el coso de la plaza de España, nos ha presentado unos carteles taurinos llenos de interés que colman las exigencias de los aficionados de Alicante. Todos y cada uno de los festejos tienen un interés por sí mismos, y responden a un objetivo, que cada día se convierta en un acontecimiento. Una feria, la de 2026, que ha generado gran expectación y que supera ampliamente las condiciones del pliego de adjudicación de la plaza. Un cóctel perfecto en el que se mezclan las figuras consagradas del escalafón, alguna de ellas con doble comparecencia, con los jóvenes emergentes que son la savia nueva que la tauromaquia necesita para la renovación generacional, y todos ellos estratégicamente combinados.

En consecuencia, la emoción y la diversión están garantizados para todos aquellos que acudan a la plaza, porque van a estar los mejores toreros del momento y las ganaderías de más prestigio y garantía. Entre tanta excelencia sobresale el cartel del día grande de nuestras Hogueras, el 24, donde José Mari ha aceptado en su tierra, el reto de acartelarse con una de Victorino y con dos gladiadores El Cid y Escribano expertos en estas lides que seguramente le van a apretar mas que sus dos toros.

Sin duda, estamos ante una apuesta empresarial ambiciosa que merece una respuesta por parte de los aficionados, llenando nuestra plaza, contribuyendo de esta manera a consolidar nuestra feria taurina como un referente entre las de su categoría.

Buenas Hogueras para todos.

La juventud espera una feria inolvidable

Por Ana Tebar, Presidenta de Tauro Joven

Ana Tebar, Presidenta de Tauro Joven / INFORMACIÓN

Desde Tauro Joven hemos vuelto a ver a la gente joven ilusionada tras la salida de los carteles oficiales de la Feria de Hogueras 2026. Creemos que son carteles que posicionan a Alicante como una de las mejores ferias del país, principalmente con tardes como la del día 20, con Roca Rey, Manzanares y Morante de la Puebla, que han hecho que el público joven se impaciente porque llegue esa tarde.

Otra de las cosas que consideramos necesario nombrar es que este homenaje a Luis Francisco Esplá en el cartel anunciador de la Feria de Hogueras ha hecho que la gente joven descubra un poco mejor la figura del maestro, lo que ha llevado a la inquietud de cada joven taurino por conocer aquello que no pudieron presenciar un día.

Además, tenemos muchas actividades previstas para todos aquellos jóvenes que hayan adquirido los abonos, como, por ejemplo, la fiesta post-toros que haremos tras terminar la tarde del 20 de junio, entre otras sorpresas.

Tauro Joven está listo y con ganas de afrontar una feria inigualable e inolvidable como la que viviremos estas próximas Hogueras 2026.

De Puerta Grande para a un torero de Puerta Grande

Por Patricio Guerrero, Presidente de la Asociación Cultural Taurina «Puerta Grande»

Patricio Guerrero, Presidente de la Asociación Cultural Taurina «Puerta Grande» / INFORMACIÓN

«De Puerta Grande para homenajear a un torero de Puerta Grande», como es Luis Francisco Esplá en su 50 aniversario de alternativa. Así me parece la Feria Taurina de Hogueras 2026, que ha organizado la empresa Eventos Mare Nostrum, con Nacho Lloret y David Caballero al frente.

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La abre una novillada con picadores de categoría. Dos novilleros de lo más alto del escalafón, Mario Vilau y Olga Casado, y el alicantino Javier Cuartero, dispuesto a no dejarse ganar la pelea en su tierra. Del día 20, solo con decir los nombres basta: Morante, Manzanares y Roca Rey. El 21 de junio, con ese horario que no me acaba de gustar, «savia nueva» en la plaza de toros de Alicante: Víctor Hernández, Samuel Navalón y Marco Pérez. Tres toreros dispuestos a renovar, cuanto antes, el escalafón. Al día siguiente, una terna, Borja Jiménez, David de Miranda y Tomás Rufo, que ya ha comenzado a remover los primeros puestos y con «la hierba en la boca» para hacerse sitio entre los grandes. Llegará el 23 de junio y, con Morante, Talavante y Juan Ortega, volverán a removerse los cimientos del más que centenario coso de la Plaza de España. ¿Segundo «No hay localidades» de la Feria? El capítulo ganadero lo he dejado para el final. Todavía recuerdo el juego de los novillos de Talavante en la reciente Feria de Abril. No le andan a la zaga los toros de Álvaro Núñez, la distinta forma de embestir de los toros lisardo-atanasio de Puerto de San Lorenzo, la calidad y exigencia en las embestidas de los de Victoriano del Río y Toros de Cortés, la casta de los astados de Santiago Domecq, debutantes en Alicante, y los «victorinos», con el indulto de Bohemio del pasado año. Los de Fermín Bohórquez, garantía con los rejones.