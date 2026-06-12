«Formar parte de la historia de les Fogueres es un honor enorme»

Leire Arellano Ruiz vive uno de esos momentos que se guardan para siempre. Con solo diez años, la Bellea del Foc Infantil 2026 se ha convertido en la primera niña de su comisión, la hoguera Plaza del Mediterráneo, que alcanza este título en la historia de les Fogueres. Alumna de 5º de Primaria en el colegio Santa María del Carmen, Leire afronta este año con la ilusión, la naturalidad y la emoción de quien ha soñado desde muy pequeña con formar parte de la fiesta alicantina desde un lugar tan especial.

Agradecida por poder representar a Alicante y compartir esta experiencia con sus damas, la nueva máxima representante infantil reconoce que todavía le cuesta creer lo vivido durante la gala de la Elección, celebrada el pasado mes de mayo. Entre lágrimas, nervios y una alegría inmensa, escuchó su nombre rodeada del cariño de su familia, sus amigos y su hoguera, esa «pequeña gran familia» que tanto significa para ella. Apasionada del baile, la gimnasia artística, el dibujo, la pintura y los puzzles, Leire se prepara ahora para disfrutar de los días grandes de Hogueras, especialmente de la Plantà, con el deseo de dejar un recuerdo cercano, alegre y lleno de cariño.

La amistad y el respeto por las tradiciones son para Leire los valores que se aprenden en la Fiesta. / ALEX DOMINGUEZ

¿Qué sentiste al representar a tu hoguera, Plaza del Mediterráneo, en un momento tan especial como es la gala de la Elección?

Sentí muchísimo orgullo y mucha emoción. Saber que representaba a mi hoguera en un momento tan importante fue algo muy especial y que siempre llevaré en el corazón.

¿Cómo recuerdas la reacción de tus padres, familiares o amigos cuando supieron que eras Bellea del Foc Infantil 2026?

Fue increíble. Estaban todos en la grada llorando, saltando y gritando…

¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando escuchaste tu nombre?

No me lo podía creer. Pensé en mi familia, en mi hoguera y en todo lo que había soñado con ese momento desde pequeña.

¿Hay algún acto de les Fogueres que esperes o hayas vivido con especial ilusión este año?

El Pregón, porque es el acto que da inicio a les Fogueres. Fue muy emocionante poder decir «Ja estem en Fogueres».

¿Qué significa para ti formar parte de la historia infantil de la fiesta alicantina?

Es un honor enorme. Saber que formaré parte de la historia de les Fogueres es algo muy emocionante y muy difícil de explicar con palabras.

Para Leire, sus damas son «cariñosas, divertidas e increíbles». / ALEX DOMINGUEZ

¿Cómo te preparas para vivir un año con tantos actos, emociones y responsabilidades?

Con mucha ilusión, intentando aprender cada día y disfrutando muchísimo de cada experiencia junto a mis compañeras y mi familia.

¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a tu hoguera, Plaza del Mediterráneo?

Sentir que somos como una pequeña gran familia que siempre está unida.

¿Cómo describirías a tus damas infantiles con tres palabras?

Cariñosas, divertidas e increíbles.

¿Qué le dirías a Leire de hace unos años, cuando empezaba a vivir la Fiesta?

Le diría que siga soñando y disfrutando de cada momento, porque algún día vivirá algo todavía más bonito de lo que imagina.

¿Qué valores crees que se aprenden participando en les Fogueres?

La amistad, el respeto, el compañerismo y el amor por nuestras tradiciones.

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Cuando termine este año tan especial, ¿cómo te gustaría que la gente recordara tu reinado infantil?

Me gustaría que me recordaran como una niña cercana, alegre y que ha vivido este año con muchísimo cariño y emoción.