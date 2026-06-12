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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Lydia Ferrándiz
Más novedades en el "nuevo" Mercadito de Hogueras: estos son los horarios y las actividades según el día
El nuevo espacio de ocio que ocupará el entorno de Federico Soto durante las Hogueras de 2026 va definiendo poco a poco su funcionamiento. Tras meses de debate sobre el futuro del conocido Mercadito, la Federació de Fogueres ha desvelado cómo será la actividad en este recinto, que estrenará un modelo muy diferente al de años anteriores, con horarios adaptados a los actos oficiales, jornadas de bienvenida para foguerers y barraquers y una programación musical limitada para evitar interferencias con los desfiles.
La principal novedad radica en que el espacio permanecerá cerrado durante el desarrollo de las dos jornadas de la Ofrenda a la Patrona. De esta forma, la Federació pretende dar respuesta a una de las críticas que había acompañado al Mercadito en los últimos años y que tenía que ver con la convivencia entre la actividad de ocio y el paso de las comisiones. "Era un modelo contra el que siempre habíamos estado, especialmente cuando pasábamos con nuestros niños por la zona durante los desfiles", explicó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.
Borja Campoy
La paloma de Anís Tenis se queda fuera de la mascletà de las Hogueras de Alicante tras 40 años
La marca no instalará este año su furgoneta en Alfonso el Sabio ante las restricciones de seguridad después de repartir unas 840.000 degustaciones durante cuatro décadas. Lee aquí la noticia completa.
Lydia Ferrándiz
Arranca el montaje del mercadito de Hogueras en Alicante una semana antes de abrir las puertas
Los operarios trabajan en el montaje del recinto, que se inaugurará el próximo 18 de junio en el paseo de Federico Soto bajo la gestión de la Federació de Fogueres. Lee aquí la noticia completa.
Lydia Ferrándiz
De la plantà a la Cremà: los comercios de Alicante llenan sus escaparates de ingenio para celebrar las Hogueras
Palmeras de fuegos artificiales hechas con caramelos, belleas construidas con frutos secos, alicantinas farmacéuticas y homenajes a los bomberos llenan de creatividad más de una treintena de comercios que compiten en el concurso de escaparates de la Fiesta. Lee aquí la noticia completa.
C. Suena
Ojo si coges el bus en Alicante este sábado: estas líneas cambian su recorrido por la Entrada de Bandas
La Entrada de Bandas modificará desde las 15:00 horas el recorrido de 16 líneas, con cambios en cabeceras, paradas provisionales y conexiones con playas, aeropuerto y área metropolitana
O. Casado
Calendario escolar 2026 en Alicante: ¿qué día acaban las clases en Hogueras?
Faltan muy pocos días para que empiecen las fiestas más esperadas por los alicantinos: las Hogueras de Alicante 2026. Los escolares de la ciudad iniciarán sus largas vacaciones de verano al comienzo de las celebraciones que llenarán la localidad con los monumentos más espectaculares.
Aunque los actos y eventos relacionados con las fiestas envuelven todo Alicante el mes de junio, los estudiantes deberán asistir a clase hasta el 18 de junio.
Borja Campoy
Dieciséis comisiones optan al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras
Dieciséis hogueras optan este año al premio INFORMACIÓN a la crítica de Hogueras, que alcanza su décima edición con una mirada especialmente pegada a la actualidad de Alicante. Las comisiones inscritas han presentado escenas que vuelven a situar el monumento adulto como un espacio de sátira sobre la ciudad, con referencias a asuntos como el escándalo de las adjudicaciones de viviendas de Les Naus, agravado por la grave crisis del acceso a la vivienda, los bomberos y sus nuevas restricciones a la Fiesta, el proyecto del Parque Central, cuestiones de ámbito municipal como el aparcamiento o la limpieza, junto a los conflictos internacionales.
Lydia Ferrándiz
Las hogueras de Especial, una a una
La tecnología toma el control en la apuesta postapocalíptica de Florida Portazgo
La batalla entre naturaleza y tecnología, entre la esencia humana y la inteligencia artificial, toma forma este año en la hoguera Florida Portazgo. Bajo el lema "Gènesi", el artista Josué Beitia propone un viaje hacia un futuro postapocalíptico en el que Alicante se convierte en el escenario en el que se intentará responder a la pregunta de si la tecnología será la salvación de la humanidad o el elemento que termine por transformar su identidad para siempre.
Para ello, la comisión apuesta fuerte por esta propuesta y lo hace con el mayor presupuesto de las Hogueras de 2026, 123.000 euros, 13.000 más que el pasado ejercicio. Tras lograr el primer premio de la categoría Especial en 2024 y finalizar cuarta el año pasado, Florida Portazgo vuelve a aspirar a lo más alto con un monumento de dimensiones imponentes, que rozará los 20 metros de altura y destacará por una volumetría mucho más abierta y espectacular de lo habitual.
Lydia Ferrándiz
Doce corazones de arte para latir por una causa solidaria en la hoguera La Ceràmica
El corazón será uno de los grandes protagonistas de la hoguera infantil de La Ceràmica este 2026. La comisión ha convertido su monumento infantil, con el lema "Tum Tum. El latido de los colores”, obra de Adrián Alcaraz, en una iniciativa solidaria que ha reunido a una docena de artistas en torno a un mismo objetivo: recaudar fondos para la Fundación Menudos Corazones y dar visibilidad a la realidad de las personas con cardiopatías congénitas.
La propuesta se materializa en doce corazones artísticos que se plantarán junto a la escena central de la hoguera infantil y que llevarán la firma de creadores procedentes de diferentes disciplinas y trayectorias. La iniciativa nace con vocación de continuidad más allá de las fiestas ya que la intención es indultar estas piezas una vez concluyan las Hogueras para organizar una exposición durante el próximo mes de julio.
Alex Domínguez
VÍDEO | Consulta el programa completo de las Hogueras de Alicante 2026
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