Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Más novedades en el "nuevo" Mercadito de Hogueras: estos son los horarios y las actividades según el día

El nuevo espacio de ocio que ocupará el entorno de Federico Soto durante las Hogueras de 2026 va definiendo poco a poco su funcionamiento. Tras meses de debate sobre el futuro del conocido Mercadito, la Federació de Fogueres ha desvelado cómo será la actividad en este recinto, que estrenará un modelo muy diferente al de años anteriores, con horarios adaptados a los actos oficiales, jornadas de bienvenida para foguerers y barraquers y una programación musical limitada para evitar interferencias con los desfiles.

La principal novedad radica en que el espacio permanecerá cerrado durante el desarrollo de las dos jornadas de la Ofrenda a la Patrona. De esta forma, la Federació pretende dar respuesta a una de las críticas que había acompañado al Mercadito en los últimos años y que tenía que ver con la convivencia entre la actividad de ocio y el paso de las comisiones. "Era un modelo contra el que siempre habíamos estado, especialmente cuando pasábamos con nuestros niños por la zona durante los desfiles", explicó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

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