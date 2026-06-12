De Pokémon a la huelga educativa: las Hogueras de Alicante vuelven a colarse en la escuela

De Pokémon a la huelga educativa. Del cine a los dibujos infantiles convertidos en tres dimensiones. De un faro que guía a un colegio diverso a un recorrido por Alicante con forma de juego. Las Hogueras han vuelto a colarse en las aulas a través del Concurso de Fogueres Escolars, que este año ha celebrado su vigésima edición y permite a los centros acercar la Fiesta a los alumnos desde la creatividad, el trabajo en equipo, el reciclaje y también la crítica a la actualidad.

Los colegios Médico Pedro Herrero y Calasancio han ganado por unanimidad el certamen en las categorías infantil y juvenil, respectivamente, tras la visita este viernes del jurado a los quince centros inscritos. En infantil, el segundo premio ha sido para Sagrada Familia-Josefinas y el tercero para la Jesuitas. En juvenil, el segundo premio ha recaído en el CEIP Benalúa y el tercero en Nazaret.

El concurso, organizado por la Concejalía de Fiestas, valora la originalidad, el ingenio, la creatividad, la calidad, el acabado, la visión plástica, el contenido crítico y la implicación del alumnado. Los premios se entregarán el próximo miércoles, 17 de junio, en el Ayuntamiento de Alicante y están dotados con material escolar y libros de lectura.

Lo que más valoran es que su esfuerzo tiene un resultado y lo aprecia la comunidad Gonzalo Sancho — Profesor de Tecnología del colegio Calasancio

En el Calasancio, ganador de la categoría juvenil, la hoguera se ha convertido este año en el cierre del 75 aniversario del colegio. “Alicante, go, 75 años contigo” juega con el universo de Pokémon Go para recorrer la ciudad y enlazar la historia del centro con referencias culturales y festivas de Alicante. El proyecto lo coordinan los profesores de Tecnología Gonzalo Sancho y Eduardo Sanz, con alumnos de primero a cuarto de ESO.

“Este año hemos continuado con el proyecto de la hoguera que hacen los alumnos de Tecnología, aumentando la dificultad según el curso”, explica Sancho. Los estudiantes trabajan en equipos de cuatro o cinco personas y la hoguera se convierte en su última nota de la asignatura. También colaboran otras materias, como Proyectos Interdisciplinarios, con detalles de flores de papel de seda o cuadros, y Valenciano, con la escritura de los versos.

El monumento incluye una escena final con la fachada del colegio, referencias a fiestas de la ciudad y homenajes a personajes como el doctor Balmis o Jorge Juan, además de artistas como Pedro Soriano, Gastón Castelló, Eusebio Sempere y Emilio Varela. También han colaborado usuarios del centro San Rafael de personas con discapacidad intelectual. “Lo que más valoran es que su esfuerzo tiene un resultado y lo aprecia la comunidad”, resume Sancho.

Pretendemos que la llama de la fiesta alicantina se mantenga viva entre todos los alumnos Ana Valdivieso — Profesora del colegio Médico Pedro Herrero

La propuesta ganadora de la categoría infantil se titula “Un cole de película” y concede simbólicamente un Oscar al Médico Pedro Herrero y a todos los alumnos que lo forman, explica Ana Valdivieso, profesora y jefa del departamento de Expresión. El monumento parte de los diseños de los escolares, con palomitas, cámaras de cine, máscaras y gafas 3D.

La idea conecta con la experiencia cotidiana de los niños, con aquello que más les gusta cuando van al cine, como comer palomitas con sus padres. Las gafas que rodean el Oscar tienen también un sentido simbólico: “Lo que queremos decir es que ellos vean el mundo y no se pierdan ningún detalle”. Más allá del concurso, Valdivieso destaca el valor de mantener viva la tradición: “Queremos que la llama de la fiesta alicantina se mantenga”.

Concurso de Hogueras Escolares / Héctor Fuentes

El colegio Sagrada Familia-Josefinas, segundo premio infantil, ha apostado por la creatividad de los alumnos. Su hoguera, “Allí donde vayas, pequeños trazos hacen grandes mundos”, parte de los dibujos hechos por niños desde Infantil hasta sexto de Primaria. La estructura es un cuaderno del que caen hojas y del que salen mundos de monstruos, ciencia ficción, fantasía o superhéroes. “Hemos respetado las proporciones desproporcionadas que hacen los niños pequeños”, cuenta María José Mayor, coordinadora del proyecto.

Queríamos visualizar en 3D toda esa imaginación que sale de los niños y de sus dibujos María José Mayor — Coordinadora del proyecto en el colegio Sagrada Familia-Josefinas

El centro ha querido dedicar la hoguera a la imaginación infantil. “Este año hemos considerado que es una hoguera escolar y se la queríamos dedicar a los niños, visualizar en 3D toda esa imaginación que sale de ellos”, explica Mayor. El proyecto se trabaja desde el segundo trimestre y acaba convirtiéndose en una actividad compartida por todo el colegio.

“El Mar del Sanfran” lleva al monumento la identidad del San Francisco de Asís, la diversidad del centro y una mirada crítica a la actualidad. El lema ya se había trabajado en el Carnaval y en la semana cultural y ahora toma forma con un mar, un faro que orienta y escenas de piratas, cangrejos, tortugas o pescadores. “Hemos hecho referencia a la diversidad que tiene el colegio”, explica su directora, Rosa Aniorte.

En la hoguera no podíamos obviar la situación de huelga que hemos vivido los docentes Rosa Aniorte — Directora del colegio San Francisco de Asís

La parte crítica se dirige a la situación de la educación pública, después de semanas marcadas por la huelga educativa. En la escena de los piratas aparecen mensajes como “Menos doblones y más recursos para la educación pública”. “No podíamos obviar la situación de huelga que hemos vivido los docentes”, señala Aniorte. La hoguera incluye también una referencia a los plásticos que contaminan el mar y a la necesidad de cuidarlo.

El proceso sirve además para explicar la Fiesta a un alumnado cada vez más diverso. “Lo primero es mantener viva la cultura y tradición de la sociedad alicantina”, apunta Aniorte. Entre bocetos, cartones, pinturas, materiales reciclados y muchas horas de aula, los colegios convierten el concurso en algo más que una competición: una manera de aprender la ciudad, compartir trabajo y mirar la actualidad con ojos de niño antes de que llegue la cremà