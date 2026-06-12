Hacia las Hogueras del Centenario

Parecía que no iba a llegar. Pensábamos que todavía quedaba tiempo. Dos años… Mas no es así. Una efeméride como el Centenario de las Hogueras en 2028 hay que prepararla, meticulosamente, con suficiente tiempo de antelación. Su organización merece una estructura sólida, transparente y capaz de integrar a todos los sectores sociales, culturales, económicos e institucionales de Alicante. Ese importante y fundamental cometido es el que tiene la recién constituida Fundación para el Centenario de las Hogueras, y con un presidente de la Comisión Ejecutiva de reconocida y consolidada trayectoria, como es Andrés Llorens Fuster.

Estas Hogueras 2026, como las del próximo año, suponen un doble banco de pruebas para testar cómo debe ser el histórico 2028. Se estima que serán más de 1,5 millones de personas, según la Asociación Provincial de Hoteles (APHA), las que visiten Alicante en los próximos días, con un 100% de ocupación en el día de la Cremà. Ahí es donde Alicante tiene el primer reto: tenemos que ponérselo fácil a estos visitantes para que regresen en ese histórico año para seguir conociendo cómo vivimos y sentimos la Fiesta. Y sin tener que recurrir a esa controvertida tasa turística y a la demagogia que apela al sentimiento festero.

Todos tenemos que ser partícipes de esa invitación. De ahí que desde el Ayuntamiento de Alicante, en estrecha colaboración con la Federació de Fogueres, se haya tenido que tomar una serie de iniciativas para garantizar la esencia de la Fiesta, tal y como recoge esa declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) desde 2014, por parte de la Generalitat Valenciana.

Sólo así, y en beneficio de todos, se debe entender el lógico incremento de las medidas de seguridad en torno a hogueras y barracas, y la controlada restricción en el número de establecimientos hosteleros en la vía pública. O la redistribución del número de racós atendiendo a la categoría de la hoguera. Sé que no han sido decisiones fáciles de tomar. Pero, ante todo, está la esencia de lo que han sido, son y serán las Hogueras, nuestras Hogueras.

Es también, atendiendo a ese BIC, por lo que las mascletàs seguirán disparándose en la Plaza de los Luceros y el concurso de castillos de fuegos artificiales volverá a la arena de la Playa del Postiguet, donde hace décadas se disparaba. Sí, las Hogueras son Fiesta. Pero también memoria, cultura, convivencia, barrio y familia. Y, sobre todo, el conjunto de las personas que las han hecho posibles desde aquel lejano y ahora tan cercano, 1928.

El futuro nos llevará a ese año mágico. Pero el más inmediato llegó con la voz de Adrián Gomis ‘Funzo’ en su pregón del 5 de junio en la plaza del Ayuntamiento. Su elección supuso un reconocimiento a la generación de jóvenes alicantinos que triunfan en España y en la industria musical. Y él, ¿qué nos regaló? La difusión entre los jóvenes de un gran número de países, a través de las nuevas tecnologías de comunicación, de las marcas ‘Alicante’ y ‘Hogueras’.

Si fundimos ambas, hablaremos de creatividad, convivencia, esfuerzo, tradición, orgullo, presente y futuro de una ciudad donde las Hogueras se han convertido en patrimonio emocional de Alicante.

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¡Vivan las Hogueras 2026!