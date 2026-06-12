Los llibrets, testigos de las Hogueras que sobreviven a las llamas
Las publicaciones, que forman parte de la Fiesta desde su nacimiento en 1928, han sufrido una gran evolución desde entonces y continúan ganado popularidad entre las comisiones, que han "profesionalizado" su elaboración
En las Hogueras de Alicante, las comisiones compiten cada año por plantar el mejor monumento, que arde con la noche del 24 de junio. Sin embargo, desde el nacimiento de la Fiesta, existe un testigo excepcional de las celebraciones que da fe de todo lo acontecido y sobrevive a las llamas: el llibret. Estas publicaciones, que sirven como "guía" y alma literaria de cada hoguera, cuentan hoy en día con un gran reconocimiento entre los festeros y su elaboración se encuentra cada vez más cuidada.
El pasado año, Mercado Central se hizo con el mejor llibret gracias a su "Mestre de Foc". Para Rosana Valcárcel, una de las artífices de la publicación, la clave para que estas "revistas" funcionen es que cuenten una historia concreta: "Puede tener un diseño espectacular y unas fotos increíbles, pero si cuando lo abres no encuentras recuerdos o contenido que te enganche, se queda a medias", señala. Además, destaca la importancia de incluir "artículos que hagan aprender o descubrir aspectos de la fiesta que quizá no se conocen".
"Si cuando lo abres no encuentras recuerdos o contenido que te enganche, se queda a medias"
En este sentido, remarca la necesidad de que exista "equilibrio" entre el interior y el exterior del llibret, aunque "sin perder de vista que el contenido es lo que realmente da valor" a la publicación. "Un buen diseño siempre ayuda y puede hacer que destaque o resulte más atractivo, pero con el paso de los años, lo que queda es lo que está en sus páginas", señala.
Para David Hernández, diseñador gráfico de Sèneca-Autobusos, también es importante que el llibret funcione en conjunto. "Un contenido muy bueno pero mal maquetado y diseñado puede ser difícil de leer y, por tanto, ese valor tan importante de investigación y recopilación de datos puede quedar empañado", advierte. Por ese motivo, sostiene que para conseguir un documento que funcione, "debe existir un contenido de interés y que el diseño haga que el texto sea muy legible".
"Un contenido muy bueno pero mal maquetado y diseñado puede ser difícil de leer"
Al respecto, Hernández recuerda que "el llibret es el único recuerdo que queda años tras año", por lo que resulta "fundamental para guardar la historia de cada foguera". Para ello, cree importante preservar la tradición de que la publicación incluya a las bellezas de cada ejercicio, el boceto del monumento y el programa de fiestas, recordando que estos documentos servían como carta de presentación de la fiesta al barrio.
Por su parte, Verónica Pérez, de Sant Blai-La Torreta, cree que los más interesantes "son siempre aquellos que invitan a aprender algo nuevo y que obligan a mirar más allá de lo evidente". Por ello, defiende que "lo más importante que debe tener un llibret es identidad: transmitir cómo es esa hoguera y cuáles son sus valores, una autenticidad que solo se consigue cuando es la propia comisión la que se involucra y trabaja en su creación".
"Lo más importante que debe tener un llibret es identidad"
En la misma línea, indica que "aunque en su origen eran simples programas que adelantaban la información de los monumentos de ese año", se han convertido en "un archivo donde se vuelca todo lo que somos". En sus páginas, destaca, "se encuentran investigaciones muy cuidadas que rescatan el pasado para ayudar a entender el presente y, sobre todo, para dejar una huella clara de cara al futuro".
"La parte de la Fiesta que más ha evolucionado"
Sobre llibrets de las Hogueras de Alicante tiene mucho que decir Miguel Ángel Durá, que los colecciona desde que su abuelo le regaló el primero en 1983 y atesora más de 7.000 unidades. "Las hogueras se queman y tan solo quedan las fotos, los recuerdos y los llibrets que recogen toda la historia de un año. Son el mejor legado histórico de la ciudad", apunta. De entre todos, recuerda con especial valor el que elaboró La Cerámica en el año 2000, "porque iba dedicado a la alfarería alicantina y sus apartados se fueron hilando con las partes de la comisión e incluso la foguera se llamaba Fet de terra".
"Los llibrets recogen toda la historia de un año, son el mejor legado histórico de la ciudad"
Sobre la evolución de los llibrets, Durá manifiesta que, gracias al premio económico, "han evolucionado hacia el gigantismo" hasta el punto de que "quizás es algo desmesurado". Sobre este asunto, plantea la necesidad de recordar "que va dedicado al público en general y tiene que ser atrayente" para cualquier lector. "Es la parte de la Fiesta que más ha evolucionado de los años ochenta hasta la actualidad", añade.
El Cabasset se adentra en los años 40 con recuerdos de INFORMACIÓN
Entre los llibrets elaborados para este 2026, la barraca El Cabasset se ha inclinado por realizar una mirada en profundidad hacia las Hogueras y la ciudad en los años 40. El documento, elaborado por Juan Carlos Vizcaíno, fue presentado este jueves en el palacio de El Portalet, e incluye algunas imágenes prácticamente inéditas de aquellos años.
La publicación repasa desde el estilo de vida de los alicantinos de la época a las características de la Fiesta en "una década entre el fuego, la miseria, la represión y el localismo". Además, incorpora en su interior un facsímil con diferentes páginas de periódico extraídas de INFORMACIÓN, repletas de fotografías de los años 1940, 1943 y 1944.
A lo largo de más de 80 páginas de contenido, la barraca incorpora incluso listados completos de los monumentos plantados en la ciudad durante aquellos años y complementa el contenido histórico con un necesario repaso a cómo se vivieron las Hogueras de 2025 desde El Cabasset.
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