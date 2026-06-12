Las hogueras de Especial, una a una: La luz de la Fiesta brilla en Diputació-Renfe

La luz como origen, como símbolo y como esencia de la Fiesta. Esa es la propuesta con la que la hoguera Diputació-Renfe aspira este 2026 a volver a situarse entre las grandes protagonistas de las Hogueras de Alicante. Tras lograr el tercer puesto de la categoría Especial el pasado año, la comisión eleva su apuesta con un monumento de 110.000 euros, 12.000 más que en el ejercicio anterior, para rendir homenaje a todo aquello que hace únicas a las Hogueras.

Bajo el lema "Llum, l’origen de les Fogueres", la obra diseñada por El Taller de Llongo propone un recorrido visual y emocional por la historia, los símbolos y las tradiciones de la fiesta oficial de la ciudad. Un monumento concebido para que tanto los foguerers de toda la vida como quienes se acercan por primera vez a las Hogueras descubran el significado de una celebración que forma parte de la identidad alicantina.

La inspiración parte de una de las referencias más universales de la cultura occidental, la creación de la luz, que según sostiene el monumento, fue lo primero que creo Dios. Desde esa idea nace una hoguera que busca explicar el origen y la razón de ser de las Hogueras de Alicante y que, para ello, cuenta con una composición se articula alrededor de una gran lámpara de estilo modernista que preside el monumento.

Queremos desfallerizar un poco los diseños actuales y recuperar sensaciones de otras épocas David Sánchez Llongo — Artista

En su interior aparece la figura de una alicantina y un zaragüell, mientras que a su alrededor se representan los cuatro pilares fundamentales de la Fiesta: el monumento, la música, la pólvora y la indumentaria tradicional. "El lema es 'Llum' porque hace referencia al significado de las Hogueras, a esa expresión de 'a la llum de les Fogueres’. Todo gira alrededor de esa idea", señala el artista encargado del monumento, David Sánchez Llongo.

Un homenaje a las Hogueras

Más allá del mensaje, el monumento apuesta también por una estética que recuerda a las hogueras de los años ochenta. "Queremos desfallerizar un poco los diseños actuales y recuperar sensaciones de otras épocas", apunta el artista. La estructura alcanzará los 19 metros de altura y tendrá como elemento más llamativo una enorme vidriera de ocho metros de diámetro elaborada con acetato pintado completamente a mano donde la luz natural jugará un papel esencial en el conjunto. "Cuando le dé el sol dará la sensación de que la hoguera está siempre iluminada", explica Llongo.

El presidente de la comisión, Raúl García, destaca precisamente ese trabajo artesanal. "Las vidrieras están hechas totalmente a mano, todo se ha realizado desde cero en el taller. Se va a notar mucho ese esfuerzo", asegura García.

Las vidrieras están hechas totalmente a mano, todo se ha realizado desde cero en el taller. Se va a notar mucho ese esfuerzo Raúl García — Presidente de la hoguera Diputació-Renfe

Además, el monumento funcionará como una auténtica lección sobre las Hogueras, entre sus escenas aparecen algunos de los lugares y momentos más reconocibles de la Fiesta como la fuente de los Luceros, con sus cuatro caballos, referencias al himno oficial o a los actos más destacados de la semana grande. También habrá espacio para los sueños de la ciudad representados en una fuente de los deseos, para el amor por la Fiesta simbolizado mediante manos que sostienen corazones y para distintas referencias a la pólvora, la música o los históricos carteles anunciadores de las Hogueras.

"Nos hemos centrado más en poner en valor la Fiesta que en hacer crítica política. Creíamos que este proyecto pedía hablar de las Hogueras, de su esencia y de todo lo que representan para Alicante", reconoce Llongo.

Del día a la noche

Si la parte frontal del monumento simboliza la luz y el nacimiento de la Fiesta, la trasera conduce al visitante hacia su momento más mágico y emotivo. Allí aparece representada la oscuridad de la noche de San Juan, escenario de la Nit de la Cremà y de la posterior banyà.

Coronando el conjunto emerge la palmera lanzada desde el castillo de Santa Bárbara, convertida en el gran remate de la composición y en la imagen que une el principio y el final de las Hogueras. Una palmera que, además, adopta la forma de lámpara y refuerza el concepto de la luz como hilo conductor de toda la obra. "Queremos que quien la vea entienda qué son las Hogueras y por qué son tan importantes para Alicante", apunta Raúl García.

Con esa ambición didáctica, una potente apuesta artística y una estética que mira a la tradición sin renunciar a la innovación, Diputació-Renfe aspira este año a que la luz de la Fiesta vuelva a brillar con fuerza propia en la categoría Especial.