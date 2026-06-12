«Un mayor número de asociados hace que las hogueras que se planten sean mejores»

A dos años del centenario de las Hogueras, David Olivares afronta su etapa al frente de la Federació de Fogueres de Sant Joan en un momento de crecimiento, pero también de ajustes. Con un censo festero que ronda los 14.000 asociados, más actos abiertos a la ciudad y una fiesta cada vez más visible dentro y fuera de Alicante, el presidente defiende que les Fogueres atraviesan una fase de «avance contenido»: consolidadas como motor social, cultural y económico, pero obligadas a encontrar un nuevo equilibrio entre participación, seguridad, financiación y esencia festera. Olivares advierte del riesgo de «morir de éxito» si ese crecimiento no se ordena bien, reclama más apoyo para las comisiones y sitúa el monumento en el centro de una fiesta que, insiste, necesita seguir creciendo sin perder aquello que la hace única.

Las Hogueras 2026 llegan con más participación, más actos multitudinarios y más visibilidad fuera de Alicante. ¿En qué momento diría que está ahora mismo la Fiesta?

Creo que un momento de avance contenido. A sólo dos años de celebrar su centenario, las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante están completamente consolidadas. Somos un elemento esencial de la sociedad alicantina que aportan vida y economía a la ciudad. Es cierto que también vivimos un momento de búsqueda del equilibrio. Los últimos meses han sido complicados porque hemos chocado mucho con las nuevas normativas. Debemos buscar el camino perfecto para que les Fogueres sean seguras sin variar su esencia. ¿Es complicado? Sí pero creo que no es imposible.

Ha dicho recientemente que las Hogueras corren el riesgo de «morir de éxito». ¿Qué significa exactamente esa expresión aplicada al día a día de las comisiones?

Estamos creciendo a un ritmo muy acelerado. Cada vez, por suerte, somos más asociaciones y eso conlleva que debamos reorganizar ese crecimiento. Una mala gestión puede provocar que muramos de éxito.

El presidente de la Federació sitúa el monumento como eje central de les Fogueres y reclama más apoyo para las comisiones. / Reme Vélez Fotógrafas

El censo festero ha crecido hasta los 14.000 asociados. ¿Qué lectura hace de ese aumento?

Muy positiva. Somos una fiesta que se vive y disfruta los 365 días del año y que cada vez sean más los alicantinos y alicantinas que lo ven así, es un éxito. Un mayor número de asociados hace que las hogueras que se planten en junio sean mejores y, por tanto, el escaparate sea mejor. Sin embargo, y aunque la cifra ha crecido en los últimos años, se trata de un porcentaje bajo respecto a la población de la ciudad (casi 367 mil habitantes). Debemos seguir trabajando por aumentar el censo, especialmente en las comisiones infantiles.

¿Qué necesita hoy una comisión para poder plantar con dignidad, mantener actividad durante todo el año y no depender tanto del esfuerzo económico de sus miembros?

El motor económico de las comisiones es muy diferente al de hace unas décadas. El modelo económico de les Fogueres ha cambiado. Para poder salvar el año es necesario buscar esos colaboradores y patrocinadores que aporten una ayuda, sea económica o no. Los bolsillos festeros están exprimidos y no es viable seguir apretando. Las comisiones también apuestan por organizar actividades a lo largo del año que permitan recaudar fondos. Y por supuesto, las ayudas que llegan desde las instituciones cuando realizas actividades. Es una suma de muchas cosas.

Este año el Ayuntamiento destina 820.900 euros a 92 comisiones para construcción, transporte y plantà. ¿Es una cantidad suficiente para la realidad actual de los costes?

Siempre hemos defendido que las comisiones debían recibir, al menos, el 33 por ciento del presupuesto que invierten en la foguera. La cantidad que actualmente proporciona el Ayuntamiento no llega a esa límite que consideramos «justo» y podría mejorar para que repercutiera directamente en mejores trabajos en la calle.

La gran novedad es que las ayudas se calculan según el coste del proyecto presentado y priorizan el monumento. ¿Era este el modelo que venía reclamando la Federació?

Es que la foguera es el centro de todo. La ayuda debe estar relacionada directamente con el trabajo de los artistas y debemos velar porque así siga siendo. Queremos fogueres monumentales y con calidad y eso sólo es viable con presupuestos importantes.

Las Hogueras generan retorno turístico, ocupación hotelera, consumo y promoción de ciudad. ¿Cree que Alicante ha encontrado ya una fórmula justa para devolver parte de ese beneficio a quienes hacen posible la Fiesta?

No en la medida que nos gustaría. Les Fogueres generan millones de euros de beneficio a los sectores hotelero y hostelero y aunque colaboran, lo hacen con acciones limitadas y pequeñas en la mayoría de los casos. Es una cuestión en la que venimos trabajando desde hace años pero que sigue costando muchísimo. Es verdad que quizá las comisiones del centro pueden tenerlo algo más fácil, pero de verdad que no es la realidad en la mayoría de los casos. Ojalá pudiéramos mejorar esa ayuda porque aún nos cuesta que entiendan que es una inversión, no una colaboración simplemente.

Las pasarelas de candidatas en la Rambla han reunido a miles de personas. ¿Qué supone llevar estos actos al corazón de Alicante y abrirlos más a la ciudadanía?

Lo hemos catalogado como éxito. Es cierto que debemos ajustar los tiempos de montaje para tratar de entorpecer al tráfico lo menos posible, pero estamos muy contentos. Los foguerers y barraquers nos han hecho llegar sus felicitaciones y eso es sinónimo de éxito. Alicante es muy grande y nosotros tratamos de organizar actividades fuera del centro (como el Coso Multicolor) pero llevar un acto como la pasarela hasta la Rambla, sin entradas y con miles de personas disfrutando de dos noches mágicas, creemos que ha sido un acierto.

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¿Qué Hogueras le gustaría dejar como presidente de la Federació?

Vamos haciendo cambios y ajustando cosas que creíamos que se podían mejorar. Pero estamos en el camino, aún queda mucho por hacer.