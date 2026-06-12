Mujeres que levantan los monumentos desde el taller

Antes de que Alicante se llene de música, pólvora y desfiles, hay una parte de las Hogueras que ocurre lejos del foco. Sucede en los talleres. Allí, durante meses, se dibuja, se modela, se empapela, se lija, se pinta y se corrige una y otra vez hasta que una idea se convierte en monumento. La ciudad ve la hoguera cuando ya está plantada, cuando ocupa la calle y se convierte en punto de encuentro del barrio, pero el verdadero pulso del oficio empieza mucho antes de junio.

En ese espacio las artistas y constructoras alicantinas han ido ganando presencia, firma y reconocimiento. No porque las mujeres no estuvieran antes en los talleres, sino porque ahora empiezan a ocupar también el lugar de la autoría pública. Firman proyectos, dirigen procesos, asumen encargos y reivindican una mirada propia dentro de un oficio que ha sostenido durante décadas la esencia de la fiesta.

La historia de Rocío Torreblanca tiene un valor especial dentro de la historia reciente de las Hogueras. Fue bellea en la hoguera Barrio Obrero en 2023 y se ha convertido en la primera bellea que firma una obra como artista principal en Alicante. También fue la artista de su propio monumento, una circunstancia que une de forma muy simbólica dos formas de vivir la fiesta: desde la representación y desde el taller. «Querer dedicarme a hacer hogueras se fue desarrollando a lo largo de mi vida festera», explica. En su caso, la vocación nació de admirar la figura del artista y de querer formar parte de la fiesta «de otra forma diferente».

Fátima Garaballu forma junto a José Manuel Feliu el equipo SuperArte. / Pilar Cortés

Esa decisión la llevó a formarse en el Ciclo Superior de Artista Fallero y Escenografía, una vía que ha ayudado a profesionalizar un oficio en el que conviven tradición, técnica, artesanía y creatividad.

Pero, Rocío señala el sacrificio y trabajo que se encuentra detrás de cada monumento: «en mi caso no dispongo de trabajadores, por lo que yo realizo todo el proceso del monumento, desde su diseño hasta su acabado, de principio a fin. El monumento no solo es un conjunto de ninots, son piezas que requieren cariño y delicadeza, todo artista da lo mejor de sí mismo para dejar reflejado en su obra el amor por las artes».

Ese trabajo invisible es precisamente una de las cuestiones que más reivindican las artistas. El público ve el resultado, pero no siempre alcanza a imaginar la cantidad de horas, esfuerzo físico, decisiones técnicas y carga emocional que hay detrás.

Patrimonio artístico efímero

La reflexión conecta con la mirada de Fátima Garaballu, artista y constructora, licenciada en Bellas Artes, con un máster en restauración de pintura, plantando desde 2019 y agremiada desde 2024. Junto a su socio, José Manuel Feliu, forma el equipo SuperArte. Para ella, ver una hoguera en la calle es una emoción difícil de explicar. «Es una sensación indescriptible, para mí es un orgullo absoluto ya que tenemos la suerte de trabajar en el mayor museo al aire libre que existe», recalca. Esa definición muestra una idea clave: las Hogueras no son solo fiesta, son también patrimonio artístico efímero.

Rocío Torreblanca representa una nueva generación de constructoras formadas en el oficio. / Rafa Arjones

Esa condición pública convierte cada monumento en una obra sometida a una exposición muy particular. La miran los vecinos, la comisión, el jurado, los visitantes y quienes se acercan por curiosidad. Fátima habla de una mezcla de alegría, nerviosismo y responsabilidad. Alegría por haber creado una pieza única; nerviosismo porque el trabajo se expone al juicio de todos; y responsabilidad porque detrás hay una comisión que ha confiado en el taller y ha puesto en sus manos una parte fundamental de su año festero.

En cada hoguera, añade, se queda «un trocito de nuestro corazón». La frase describe una profesión en la que la implicación personal es enorme. No se trata solo de cumplir un encargo. Hay ideas pensadas durante meses, noches sin dormir, soluciones buscadas a contrarreloj, materiales que suben de precio, plazos que aprietan y una presión constante para que todo llegue a tiempo a la Plantà.

El papel de las mujeres en este ámbito se entiende mejor desde esa doble realidad: siempre han estado presentes, pero no siempre han sido visibles. Garaballu lo expresa sin dramatismo, pero con memoria. «Siempre han existido mujeres excepcionales artistas, aunque en épocas pasadas lamentablemente se han quedado relegadas en la sombra», afirma.

Rocío Torreblanca coincide en esa percepción desde su propia trayectoria. «Me he sentido muy acogida por todos los compañeros con los que he trabajado y he coincidido con mujeres en diferentes talleres y he aprendido mucho de ellas».

Fátima señala el trabajo artesanal y único de cada pieza. / INFORMACIÓN

En este momento, según Torreblanca, son dos las mujeres agremiadas en Alicante: Fátima Garaballu y ella. Pero también sabe de primera mano que hay muchas mujeres trabajando en talleres, tanto en tareas específicas como generales. Esa diferencia entre trabajar y firmar sigue siendo significativa. La firma es reconocimiento, responsabilidad y presencia pública.

Cantera joven y futuro del oficio

La cantera aparece como otro de los retos del oficio. Rocío ve señales positivas. Cada vez hay más gente joven que se adentra en el mundo de las Hogueras y las Fallas. Menciona de forma especial a David Guzmán, amigo y compañero del Ciclo Superior de Artista Fallero y Escenografía, de quien destaca sus resultados y premios.

Su mensaje para una chica joven que quiera ser artista o constructora de hogueras tiene algo de consejo y algo de declaración de principios: «Será duro empezar, pero todos hemos pasado por ahí; miedos, incertidumbre, si tu trabajo gustará… Que no tenga miedo y que esté muy orgullosa de sí misma, que nada ni nadie impida cumplir sus sueños y que llegará tan lejos como ella quiera».

Construir para Alicante añade otra capa emocional. En el caso de Rocío, plantar en su propia hoguera, Barrio Obrero, tiene un peso evidente. «Para mí es muy especial ya que planto en mi Foguera de toda la vida y qué mejor que con una comisión excepcional, que colabora y emocionados de verme feliz», cuenta. La confianza de su comisión fue decisiva para que pudiera empezar a desarrollar sus propios proyectos.

Rocío Torreblanca indica que el monumento requiere cariño y delicadeza. / Alex Domínguez

Mirar mejor la hoguera

Fátima Garaballu también pone el acento en la relación entre artista, comisión y público. Le gustaría que los visitantes se fijaran más en el trabajo artesanal y único de cada pieza, en la individualización de los personajes y en los detalles que se incluyen en cada escena. También en el trabajo de investigación que sostiene cada proyecto.

Ese punto resulta clave para entender el futuro del oficio. Si las nuevas generaciones no conocen cómo se hace una hoguera, difícilmente podrán valorarla en toda su dimensión. Garaballu advierte de la falta de cultura hacia la profesión y del riesgo de que el eje central de la fiesta se desdibuje con el tiempo. La Hoguera, recuerda, es lo que hace única a la celebración. «Sería una pena que este oficio autóctono y único en el mundo donde se unen cientos de artistas de forma interdisciplinar se perdiera. Y no creo que sea una idea romántica, sino que es un arte muy actual y de gran demanda. Existe un censo de comisionados incrementándose cada año y un auge del turismo exponencial que repercute en la economía de la ciudad y pone a urbes como Valencia o Alicante en el mapa mundial».

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Fátima Garaballu describe las Hogueras como patrimonio artístico efímero. / INFORMACIÓN

Esa defensa del monumento como centro de la fiesta cobra todavía más sentido cuando llega el 24 de junio. La Cremà es, para el público, emoción, espectáculo y cierre festero. Para quienes han construido la obra durante meses, es también una despedida. Fátima la define como «una despedida agridulce» y reconoce que la vive con tristeza: «Para mí la cremà es un día triste». Su cabeza sabe que empieza un nuevo ciclo, pero su corazón siente un luto inevitable. Ahí está también la grandeza de un oficio que crea belleza sabiendo que va a arder, y que cada año vuelve a empezar para que Alicante siga encontrándose alrededor de sus Hogueras.