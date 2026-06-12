«Necesitamos apoyo institucional para que no se pierda un oficio tradicional»

El Maestro Mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante analiza el momento que atraviesa el oficio, marcado por el relevo generacional, la falta de infraestructuras, la conservación del patrimonio foguerer y la incorporación de nuevas tecnologías. Defiende el papel esencial de los artistas en la fiesta, reclama apoyo institucional y reivindica que el gremio tenga voz propia ante el futuro y el centenario de las Hogueras.

¿Cómo definiría el momento actual que atraviesa el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante: de renovación, preocupación, crecimiento o transición?

Creo que el Gremio de Artistas está viviendo ahora un momento de transición, sobre todo de cara a los artistas que construyen infantiles y que tienen que dar el salto a las adultas. En este momento tenemos más artistas que realizan hogueras y fallas infantiles que adultas. Es verdad que hay una nueva hornada de artistas que entraron en este último examen y que sí se están dedicando y centrando más en hogueras y fallas adultas, pero, aun así, necesitamos que los artistas vayan cogiendo experiencia y rodaje para poder plantar en categorías adultas, sobre todo superiores, que es donde ahora mismo más falta hacen talleres que puedan realizarlas.

En los últimos meses se ha hablado de nuevos artistas que empiezan a abrirse camino. ¿Está garantizado el relevo generacional en el oficio?

En este momento está garantizado el relevo generacional en cuanto a que el Gremio de Artistas cuenta actualmente con 55 artistas. Sí que es cierto que, como comentaba antes, falta ese pequeño empujón para que den el salto a categorías altas, sobre todo adultas, y, de esa manera, tener también una mejor oferta de artistas que realicen hogueras o fallas adultas en Alicante y en la provincia. Pero también es verdad que, conforme estadísticamente veo el asunto, ahora mismo realizamos muchos más trabajos fuera de Alicante que dentro. Eso también es un síntoma de que hay una gran garantía de trabajo por parte de los artistas y de calidad, lo que está haciendo que nuestro gremio sea puntero en este momento, especialmente a la hora de realizar más fallas que hogueras.

El Gremio reclama más apoyo para garantizar el futuro de los artistas. / PILAR CORTES

¿Qué necesitan los artistas jóvenes para consolidarse: más formación, más encargos, más apoyo institucional o más confianza de las comisiones?

Creo que tenemos que retomar un viejo conocido: la famosa Ciudad del Artista. En este momento, lo que necesitamos para garantizar que los artistas tengan condiciones suficientes para poder trabajar, tanto con medios como con infraestructura, es rescatar de alguna manera esa idea original que en su momento hubo de realizar una Ciudad del Artista. También podría traducirse en unos viveros de naves, un vivero empresarial o algo similar, donde las nuevas promesas puedan ver cumplida la posibilidad de realizar trabajos, sobre todo los más grandes. Entiendo que quien se mete en este oficio y decide montar un taller, con alquiler, maquinaria y demás gastos, lo tiene muy cuesta arriba. Creo que necesitamos apoyo institucional para que no se pierda un oficio tradicional en nuestra provincia y, sobre todo, fundamental para las Hogueras.

Tras los daños que han sufrido algunos ninots indultats, ¿cree que Alicante valora suficientemente ese patrimonio artístico e histórico?

Creo que tenemos en este momento más historia que espacio. De alguna forma, lo que ha ocurrido con el colapso de los ninots por deficiencias de la estructura, en este caso por lo sucedido con la claraboya y el agua, desencadena un debate que ya veníamos planteando: que el museo se queda obsoleto. Sí que es cierto que nos falta todavía comprender, respetar y amar más la figura de la foguera. Está claro que sin hoguera no habría fiesta foguerera, y eso es fundamental, pero creo que hace falta inculcar valores. De hecho, ahora mismo vengo de un proceso como jurado de la elección de la Bellesa del Foc de Alicante adulta, y una de las cosas que he detectado es que probablemente la foguera no tiene el protagonismo que debería tener. Con ello, lógicamente, las demás partes fundamentales también se ven afectadas. El museo es una muestra de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestra historia. Al verse dañada la imagen de los ninots, sobre todo los más antiguos, que son los que siempre nos recuerdan de dónde venimos, se pone de manifiesto que nuestra fiesta tiene puntos débiles. En este caso, el punto débil es que se está perdiendo esa estima por el eje principal.

El Gremio ha reclamado una nueva ubicación para el Museo de Fogueres. ¿Qué tipo de museo cree que merece Alicante para conservar su patrimonio foguerer?

Esta pregunta es muy interesante porque nosotros hemos manifestado que, lógicamente, ha habido un accidente lamentable que pone de manifiesto que existe mucho patrimonio de nuestra fiesta. Cada año hay dos ninots nuevos que se indultan y el espacio es el mismo. Es decir, no estamos cambiando nada más que algunos ninots por otros, pero llegará un punto en el que vamos a tener que prescindir de obras y joyas simplemente para ir albergando los ninots que se indultan año tras año. Creo que el museo ideal sería uno que concentrase diferentes partes de la fiesta. Por supuesto, los ninots indultats deberían ser una pieza fundamental del museo, junto con la historia de nuestra fiesta, que está a punto de ser centenaria. También creo que deberíamos tener un espacio dedicado a algo similar a un museo-taller, para que tanto el foguerer como los niños y niñas que visiten el museo, así como los turistas, puedan respetar y entender el proceso de elaboración de una hoguera. De esa forma, el museo también serviría didácticamente para comprender y entender los entresijos de nuestra profesión, que, al fin y al cabo, es fundamental y necesaria para que nuestra fiesta sobreviva.

El Maestro Mayor reclama que el centenario de les Fogueres cuente con la mirada y la experiencia de los artistas foguerers. / PILAR CORTES

La tecnología, el diseño 3D y la inteligencia artificial empiezan a entrar en los procesos creativos. ¿Son una oportunidad para el oficio o un riesgo para la artesanía tradicional?

Creo que a todos, cuando hablamos de avances, muchas veces nos generan cierto rechazo, simplemente porque vamos perdiendo esa comodidad que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Yo, personalmente, soy una persona muy progresista en esto. Creo que nuestro oficio necesita cada vez más aplicar todo lo que en el día a día se nos permita utilizar. En este caso, la tecnología 3D y las herramientas 3D no son nuevas; llevamos ya años, incluso décadas, aplicándolas. Dentro del proceso creativo de una hoguera y de una falla, hoy son más que necesarias. Son fundamentales, como en su día lo fueron el cartón y otros materiales. Nuestras hogueras han evolucionado y tanto la tecnología como la maquinaria son ahora mismo necesarias. La inteligencia artificial hay que entenderla como una herramienta, como un aliado de nuestro oficio. Hay que entender que las hogueras, independientemente de que exista mecanización o procesos mecánicos o tecnológicos, siempre van a necesitar la precisión y las manos artesanas. De esa forma, nunca vamos a perder nuestro valor artístico. Es de necios creer que nuestras hogueras las realizan máquinas. Las máquinas son necesarias, como puede serlo una clavadora o una sierra. A nadie le ha puesto nunca impedimentos utilizar una clavadora neumática cuando antes se clavaba con martillo y clavo. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que aceptar que la tecnología avanza y, con ella, nuestra supervivencia. Sobre todo, si es en favor de la calidad del producto, bienvenida sea.

Con el nuevo sistema de ayudas, ligado al coste real del proyecto y con anticipos de hasta el 75 %, ¿las comisiones y los talleres ganan oxígeno o sigue siendo insuficiente ante el encarecimiento de construir y plantar una hoguera?

Todo lo que para las comisiones sirva de desahogo económico siempre nos va a repercutir lógicamente a nosotros, porque también iremos mucho más desahogados. Pero sí que es cierto que veo que la fiesta se está complicando mucho en burocracia. A la vez, esa burocracia también es necesaria por seguridad y para hacerlo todo con suficientes garantías y calidad. Una cosa no quita la otra. Veo cierto agotamiento en las comisiones en cuanto al papeleo y la burocracia que tienen que realizar. Creo que se debería crear, en mi humilde opinión, un órgano gestor de todos esos trámites para que las comisiones también puedan disfrutar. No se nos debe olvidar que estamos en una fiesta. Por supuesto, tenemos que garantizar que esa fiesta sea la mejor públicamente y de cara al espectador, pero tampoco se nos puede olvidar que la gente de las comisiones no son gestores ni especialistas en estas materias burocráticas. Por tanto, a la vez que se imponen estos trámites, que son necesarios, también se debería prestar un servicio para ayudar a que a las comisiones les resulte mucho más llevadero.

La Federació y el Gremio trabajan en nuevos requisitos para cada categoría de Fogueres. ¿Ayudarán a mejorar la calidad del concurso o pueden limitar la libertad creativa?

Creo que es indivisible el hecho de que nosotros prestemos un servicio y un trabajo por contrato a la comisión, con la categoría que le corresponda. Nosotros en ningún momento hemos establecido límites a las categorías ni hemos dicho lo que tiene que hacer cada artista. Lo que sí es verdad es que ahora hay que concienciar a toda la masa de la fiesta de que vivimos un momento muy complejo por el incremento incesante de los precios de producto y de materia prima que estamos recibiendo. De alguna manera, eso tiene que salir de algún sitio. Nosotros contratamos a año vista y toda la previsión que puedas hacer de gasto respecto a un proyecto presentado se puede desmoronar, como está ocurriendo ahora con todo el incremento de precios. Creo que la Federació y el Gremio trabajan siempre en beneficio de la fiesta de Fogueres. Por cada una de las partes hay muy buena predisposición para que siempre salga ganando la parte fundamental, que es la foguera. Desde el Gremio, por supuesto, queremos dignificar nuestro oficio en las mejores condiciones. Y creo que la Federació, dentro de la buena sintonía que hay, también presta el servicio necesario a las comisiones para que todo funcione correctamente. Hay que entender que ambas entidades son, junto al Ayuntamiento de Alicante, los organismos más importantes que existen en este momento en la fiesta: el Gremio de Artistas, por la parte que le toca al núcleo de artistas de hogueras, y la Federació, porque concentra el núcleo de comisiones de hogueras y barracas. Es indispensable funcionar y funcionar bien, porque, si ambas entidades funcionaran mal, probablemente saldríamos perdiendo todos. Somos totalmente compatibles y todo lo que estamos realizando es trabajar por el bien del eje principal, nunca en detrimento de él.

El Gremio apuesta por un museo más amplio, didáctico y capaz de explicar el proceso creativo de una hoguera. / PILAR CORTES

Artistas alicantinos han sido premiados en las Fallas de Valencia. ¿Qué dice eso del nivel actual de los creadores de Hogueras de Alicante?

Una de las cosas que tengo muy claras y de las que más orgulloso me siento es poder agradecer y dar la enhorabuena a mis compañeros por el excelente trabajo que realizan durante todo el año, pero especialmente en la temporada de Fallas. Es la temporada en la que más premios cosechamos, también porque plantamos muchos más trabajos en muchísimas poblaciones. Eso demuestra el buen hacer de los talleres y de los artistas de Alicante, y no tiene por qué estar reñido con el buen hacer que se realiza en las Hogueras. Creo que ahora estamos en una etapa de «desintoxicación» del artista alicantino por lo que haya podido ocurrir años atrás en diferentes comisiones y proyectos frustrados. Pero eso no quita que en este momento exista una muy buena sintonía dentro del Gremio de Artistas, con mucho respeto por la profesión, mucha profesionalidad y mucha calidad. Año tras año se está plasmando en resultados excelentes en diferentes poblaciones de la Comunitat.

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Con el centenario de las Hogueras en el horizonte, ¿qué medidas considera imprescindibles por parte de las instituciones para garantizar el futuro del gremio y del oficio de artista foguerer?

De cara al centenario, creo que lo más importante es contar, si existe o va a existir alguna comisión del centenario o alguna mesa de trabajo sobre él, con la figura del Gremio de Artistas dentro de dicha comisión. Creo que es importantísimo para el correcto funcionamiento de todo nuestro oficio y de toda la maquinaria que conlleva respecto a una efeméride tan importante como es el centenario de las Hogueras. No se nos tiene que olvidar que, aunque el Gremio de Artistas es una asociación que aglutina a los artistas de Fogueres desde hace casi 50 años, nuestra profesión es centenaria. Estamos celebrando el centenario de las Hogueras, lo que quiere decir que, aunque en su día no existiese el Gremio, sí que había artistas de hogueras. Por tanto, creo que es indispensable poner de manifiesto nuestras inquietudes, nuestras ideas, y que el centenario tenga también un fragmento de nuestra opinión y de nuestro respaldo. Además, hay otra cuestión que vivimos con incertidumbre: que nuestro sector pueda abrirse a otros horizontes. Estamos viendo el incremento de posibilidades en Ciudad de la Luz con el tema de las películas y los grandes proyectos que están llegando, y también vemos ahí una gran posibilidad de que nuestro sector pueda entrar en auge. Pero, al mismo tiempo, eso podría mermar nuestros talleres a la hora de realizar hogueras, porque quizá sea económicamente más viable dedicarse a otros trabajos. Estamos también con la incertidumbre de qué ocurriría si despuntase todo el tema cinematográfico y nuestra capacidad logística para construir a la vez decorados y hogueras se viera reducida.