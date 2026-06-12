Más novedades en el "nuevo" Mercadito de Hogueras: estos son los horarios y las actividades según el día

El nuevo espacio de ocio que ocupará el entorno de Federico Soto durante las Hogueras de 2026 va definiendo poco a poco su funcionamiento. Tras meses de debate sobre el futuro del conocido Mercadito, la Federació de Fogueres ha desvelado cómo será la actividad en este recinto, que estrenará un modelo muy diferente al de años anteriores, con horarios adaptados a los actos oficiales, jornadas de bienvenida para foguerers y barraquers y una programación musical limitada para evitar interferencias con los desfiles.

La principal novedad radica en que el espacio permanecerá cerrado durante el desarrollo de las dos jornadas de la Ofrenda a la Patrona. De esta forma, la Federació pretende dar respuesta a una de las críticas que había acompañado al Mercadito en los últimos años y que tenía que ver con la convivencia entre la actividad de ocio y el paso de las comisiones. "Era un modelo contra el que siempre habíamos estado, especialmente cuando pasábamos con nuestros niños por la zona durante los desfiles", explicó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

Horarios para compatibilizar ocio y Fiesta

La infraestructura, que ha empezado a instalarse este jueves, abrirá sus puertas el 18 de junio, a las 11 horas. Ese jueves y el viernes 19, el horario y las actividades serán similares: de 11 a 22 horas, de manera ininterrumpida, con mascletà, gastronomía y música, según ha anunciado la Federació en sus redes sociales. Los días 18 y 19 de junio el espacio contará además con actividades de bienvenida organizadas por la Federació. Entre las 18.00 y las 21.00 horas, se celebrará una bienvenida a las comisiones de hogueras en la que participarán las Belleas del Foc y sus damas de honor y a la que están invitados todos los foguerers. Un día después, el 19 de junio, llegará el turno de la bienvenida a los barraquers, al que también acudirán las máximas representantes de la Fiesta, y que se realizará en el mismo horario.

El día 20 empezará la fiesta nocturna, al igual que el resto de racós de la ciudad. Así, el recinto abrirá de 11 horas a 16:30 horas con el foco en la mascletà, y contará con gastronomía y música. La novedad llegará por la tarde, de 16:30 a 20:30 horas, con "Es temps de charanga". Desde las 22:30 horas y hasta las 04:30 horas, "la noche se convierte en pólvora", con fiesta nocturna.

Los días 21 y 22 de junio, con motivo de las dos jornadas de la Ofrenda de Flores, el Mercadito, este año gestionado por la Federació, cambiará de horario. Seguirá abriendo a las 11 horas, con gastronomía y música hasta las 16:30 horas. Ahí cerrará las puertas para facilitar el desfile. A las 22.30 horas recuperará la actividad, hasta las 4:30 horas, con fiesta nocturna. "No vamos a permitir que esté abierto durante las horas de los desfiles", subrayó recientemente Olivares.

Así, en cuanto a fiesta nocturna, el recinto mantendrá el mismo horario nocturno que racós y barracas, es decir, desde las 22.30 horas hasta las 4.30 horas.

Desfile... pero sin cerrar

El 23 de junio, día del Desfile Folclórico Internacional, el horario será el mismo que el 20 de junio. Es decir, el recinto abrirá de 11 horas a 16:30 horas con el foco en la mascletà, y contará con gastronomía y música. De 16:30 a 20:30 horas volverá a ser "temps de charanga". Desde las 22:30 horas y hasta las 04:30 horas, "la noche se convierte en pólvora", con fiesta nocturna.

Por último, el día de San Juan, el Mercadito abrirá a las 11 horas y estará con actividad hasta las 22 horas, con gastronomía y música.

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Con este nuevo modelo, el espacio de Federico Soto inicia una nueva etapa marcada por el objetivo de una mayor integración en las Hogueras oficiales, con horarios específicos, actividad concentrada principalmente en las noches y una apuesta por compatibilizar la oferta de ocio con el protagonismo de los actos tradicionales que llenan las calles de Alicante durante las Hogueras.