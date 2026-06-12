Olivares lamenta que Anís Tenis no pueda mantener sus palomas en las mascletás: “Es una auténtica pena”

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha mostrado públicamente su apoyo a Anís Tenis después de que la marca haya dado por perdida este año su presencia en Alfonso el Sabio antes de las mascletás, una estampa que se había mantenido durante las últimas cuatro décadas con el reparto de palomas, sombreros y abanicos entre el público. Olivares ha lamentado la situación y ha situado la ausencia de la firma dentro del debate sobre el respaldo de distintos sectores a la Fiesta.

“Es una auténtica pena que, el mismo día en que pido más compromiso y apoyo de distintos sectores hacia una fiesta que es de todos, se impida a una empresa que lleva décadas colaborando con muchas comisiones de fogueres y barraques y con la propia Federació de Fogueres”, ha señalado Olivares en un mensaje publicado en redes sociales.

La reacción llega después de que se conociera que la furgoneta de Anís Tenis no estará este año en Alfonso el Sabio antes de los disparos. La empresa, según ha explicado su gerente, Santiago Limiñana, no ha llegado a tramitar esta vez la solicitud de autorización al entender que los nuevos criterios de seguridad en la zona hacían inviable la instalación. La marca vincula la decisión al nuevo marco aplicado en el entorno de las mascletás y a las restricciones sobre la ocupación del espacio público durante las Hogueras.

Olivares ha evitado entrar en más valoraciones sobre el fondo de la decisión pero sí ha querido hacer explícito su respaldo a la firma. “Simplemente quiero mostrar mi total apoyo, a título personal como foguerer, a mis amigos de Anís Tenis”, ha escrito. También ha agradecido públicamente “todo lo que han aportado y siguen aportando para que la Festa de Fogueres sea lo que es hoy”.

Anís Tenis lleva décadas colaborando para que la Festa de Fogueres sea lo que es hoy David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

La presencia de Anís Tenis en las mascletás comenzó hace unos 40 años, primero como una acción promocional vinculada a la hoguera Hernán Cortés, y con el tiempo se convirtió en una degustación abierta al público. La marca calcula que durante estas décadas ha repartido alrededor de 840.000 palomas y unos 28.800 litros de bebida entre el 19 y el 24 de junio, además de cerca de 180.000 sombreros durante los años en que también entregaba ese artículo promocional.

Limiñana ha explicado que el sentido de la acción estaba precisamente en su vínculo con la mascletà. Varias barracas de la zona, según ha indicado, les han ofrecido alternativas para realizar la degustación en otros puntos pero la empresa considera que perder la ubicación junto al disparo desnaturaliza la tradición. La furgoneta, además, funcionaba como almacén y punto logístico para atender al público, con el agua, la bebida y el material promocional necesario.

La ausencia de Anís Tenis se suma a un contexto más amplio de revisión de espacios, perímetros y elementos auxiliares en la calle durante las Hogueras. La seguridad, los accesos de emergencia y la ocupación de la vía pública han ganado peso este año en la organización de la Fiesta, con efectos sobre distintas ubicaciones, barracas y actividades vinculadas a los días grandes.

El mensaje de Olivares coloca ahora el foco en el valor simbólico de una presencia que, más allá de su carácter comercial, formaba parte para muchos alicantinos del ritual previo a la mascletà: el calor de junio, la espera en Alfonso el Sabio, la paloma antes del disparo y los sombreros de Anís Tenis mezclados entre el público camino de Luceros.