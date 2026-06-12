El Puerto de Alicante se convierte en plató de la Corte del Fuego

Hay citas que no aparecen en el programa oficial de Fogueres, pero que forman parte del calendario sentimental de la fiesta. La sesión fotográfica de las Belleas del Foc y sus damas de honor para el Especial de INFORMACIÓN es una de ellas. Cada año, reunir a la Corte del Fuego se convierte en una pequeña operación de precisión: buscar fecha, cuadrar horarios, elegir localización y aprovechar al máximo una tarde en la que todo debe encajar.

Este año, la cita fue el miércoles 27 de mayo, a las 19.00 horas, en uno de los escenarios más reconocibles y luminosos de Alicante: el Puerto. No fue una elección casual. La fachada portuaria, abierta al Mediterráneo, ofrecía una postal muy alicantina, con el castillo de Santa Bárbara como telón de fondo y los barcos completando una imagen que hablaba de mar, ciudad y tradición. Un enclave con muchas posibilidades visuales, capaz de acompañar sin robar protagonismo a las verdaderas protagonistas de la tarde.

La nueva pasarela volante de madera y la plataforma elevada dieron mucho juego. / ALEX DOMINGUEZ

La nueva pasarela volante de madera y la plataforma elevada, convertida en mirador privilegiado, dieron mucho juego durante la sesión. Desde allí, las 14 representantes de las fiestas de Alicante posaron entre la brisa del puerto, la luz suave del atardecer y esa mezcla tan reconocible de solemnidad y alegría que acompaña a las Belleas del Foc y a sus damas de honor en los días previos a les Fogueres de Sant Joan.

Todas llegaron prácticamente al mismo tiempo, acompañadas por varios miembros de la Federació de les Fogueres de Sant Joan. También acudieron dos redactoras de INFORMACIÓN para acompañar a la Corte. Al frente de la cámara estuvo una vez más el fotógrafo de INFORMACIÓN, Alex Domínguez, encargado de dirigir la sesión y supervisar cada detalle: la colocación, la luz, el fondo, los grupos, los retratos individuales y esa búsqueda constante de la imagen que mejor resume el espíritu de la fiesta.

La sesión contó con la mirada de los turistas que se detenían a ver los trajes típicos

El Puerto, además, añadió un ingrediente muy divertido: la mirada de los turistas. Al tratarse de una zona tan transitada, muchos visitantes se detuvieron sorprendidos ante la belleza de los trajes típicos alicantinos. Algunos preguntaban con curiosidad por la indumentaria, por la fiesta y por el significado de aquellas jóvenes vestidas con tanto detalle.

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Entre barcos, mar y castillo, la sesión dejó una estampa poderosa: la tradición festera dialogando con uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Un making off que anticipa lo que está por venir y que recuerda que les Fogueres no solo se viven en las calles durante los días grandes, sino también en estos instantes previos, cuando Alicante empieza a vestirse de fiesta.