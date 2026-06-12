María Pastor afronta con ilusión, gratitud y responsabilidad su año como Bellea del Foc d’Alacant 2026. Primera representante de la hoguera Explanada en alcanzar este título, vive la cuenta atrás hacia les Fogueres con el deseo de disfrutar cada momento, mantenerse fiel a sí misma y representar a Alicante desde la cercanía, el cariño y la autenticidad.

A pocos días de que comiencen oficialmente les Fogueres, ¿cómo estás viviendo la cuenta atrás como Bellea del Foc 2026?

La estoy viviendo muy agradecida, ilusionada y con muchísima responsabilidad. Sé que estoy a punto de comenzar el año más especial de mi vida y quiero disfrutarlo al máximo, viviendo cada acto y cada momento con muchísimas ganas. Todavía hay veces en las que me cuesta creer todo lo que estoy viviendo, pero tengo claro que estas van a ser las Hogueras de mi vida y quiero guardarlas para siempre.

Has comentado en alguna ocasión que querías «dejarte llevar» por el cargo, ¿qué crees que te va a enseñar este año a nivel personal?

Creo que este año me va a enseñar muchísimo, sobre todo a nivel humano. Voy a conocer realidades, personas y emociones muy diferentes, y eso siempre te hace crecer. También creo que aprenderé a disfrutar más del presente, a vivir cada momento sin pensar tanto en lo que viene después. Quiero dejarme sorprender por todo lo que este cargo pueda aportarme y vivirlo desde la naturalidad y el corazón.

¿Qué momento de toda la etapa de candidatas guardarás siempre con más cariño?

Me quedo, sobre todo, con la convivencia entre todas nosotras. Ha sido una experiencia muy intensa y muy bonita porque al final compartíamos los mismos nervios, la misma ilusión y el mismo sueño. También guardaré siempre el cariño recibido durante todo el proceso, tanto de mi comisión como de muchísima gente que me ha acompañado y apoyado desde el primer momento.

Representar la Fiesta con naturalidad y corazón, las cualidades más importantes para ser elegida Bellea del Foc, según María. / ALEX DOMINGUEZ

¿Cómo recuerdas «el momentazo» en el que dicen tu nombre en la Plaza de Toros al ser la elegida?

Lo recuerdo como un instante completamente irreal. Es difícil explicar lo que se siente en ese momento porque pasan muchísimas emociones a la vez. Recuerdo escuchar mi nombre y quedarme bloqueada durante unos segundos, como si el tiempo se hubiera parado. En lo primero que pensé fue en mi familia, en mi hoguera y en toda la gente que había estado conmigo durante el camino. Fue, sin duda, el momento más impactante y emocionante de mi vida.

Has hablado mucho del cariño recibido, ¿hubo algún mensaje o gesto que te emocionara especialmente tras la Elección?

Ha habido muchísimos mensajes y gestos que me han emocionado, y me siento muy afortunada por todo el cariño que estoy recibiendo. Pero creo que lo más especial ha sido ver la ilusión de la gente que quiero. Ver emocionarse a mi familia, a mi comisión o a personas que llevan toda la vida conmigo ha sido algo muy difícil de describir. Al final, te das cuenta de que este sueño no lo vives sola.

Ser la primera Bellea del Foc de tu hoguera, Explanada, tiene una carga histórica importante, ¿sientes también cierta responsabilidad por ello?

Sí, por supuesto. Es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad muy bonita. Sé lo importante que es para mi comisión y para todas las personas que forman parte de Explanada. Poder representar a Alicante siendo la primera Bellea del Foc de mi hoguera es algo histórico y muy emocionante. Intentaré vivirlo con la máxima ilusión y representar tanto a mi comisión como a toda la fiesta de la mejor manera posible.

A la Bellea del Foc le gustaría dejar «recuerdos bonitos» en las personas que le acompañen durante este año. / ALEX DOMINGUEZ

¿Cómo crees que va a cambiar tu forma de vivir les Fogueres ahora que las ves desde el máximo cargo de la Fiesta?

Creo que las viviré de una forma mucho más intensa y emocional. Siempre he vivido las Hogueras con muchísima pasión desde mi comisión, pero ahora voy a tener la oportunidad de conocer la Fiesta desde una perspectiva mucho más amplia y representar a todos los foguerers y barraquers de Alicante. También creo que seré todavía más consciente del trabajo y del esfuerzo que hay detrás de cada acto y de cada hoguera.

¿Qué cambios propondrías para mejorar la Fiesta?

Creo que las Hogueras deben seguir evolucionando sin perder nunca su esencia. Me parece importante seguir dando visibilidad al trabajo de los artistas, cuidar nuestras tradiciones y seguir acercando la fiesta a las nuevas generaciones. También considero fundamental seguir fomentando el respeto hacia la Fiesta, hacia les Fogueres y hacia todas las personas que trabajan durante todo el año para hacer posibles nuestras fiestas.

¿Qué persona ha sido fundamental para que hoy estés viviendo este sueño?

Es imposible quedarme con una sola persona porque he tenido muchísima suerte de sentirme muy acompañada siempre. Mi familia ha sido fundamental en todo este camino, al igual que mi comisión y mis amigos. Pero, sobre todo, creo que quienes más han influido en mí han sido las personas que me enseñaron desde pequeña a querer y respetar nuestras fiestas. Gracias a ellas hoy vivo las Hogueras con el sentimiento con el que las vivo.

Primera representante de la hoguera Explanada en alcanzar el título, María Pastor asume el cargo con orgullo, cercanía y emoción. / ALEX DOMINGUEZ

¿Qué te gustaría que descubrieran de ti los alicantinos durante este año como Bellea del Foc 2026?

Me gustaría que la gente descubriera a una persona cercana, sencilla y natural. Quiero que vean que, detrás del cargo, sigue estando María, una chica que ama profundamente las Hogueras y que quiere vivir este año compartiéndolo con todos los foguerers y barraquers. También me gustaría transmitir ilusión, cariño y autenticidad en cada acto y en cada momento.

¿Qué cualidades crees que debe tener una candidata para ser elegida Bellea del Foc?

Creo que lo más importante es sentir de verdad las Hogueras y representar la Fiesta con naturalidad y corazón. También pienso que una Bellea del Foc debe ser cercana, responsable y saber estar a la altura de todo lo que representa este cargo. Pero, sobre todo, debe tener muchísima ilusión y vivir la Fiesta desde el sentimiento.

Has vivido las Hogueras desde dentro de tu comisión, pero ahora representarás a toda Alicante, ¿cómo afrontas ese cambio?

Lo afronto con muchísimo respeto y también con muchísima ilusión. Sé la responsabilidad que supone representar a toda la Fiesta y quiero hacerlo con la cercanía y el cariño que se merecen todos los foguerers y barraquers. Para mí será muy importante escuchar, compartir momentos con las comisiones y hacer que todos sientan que esta Bellea del Foc también es un poquito suya.

Con la mirada puesta en unas Hogueras inolvidables, María Pastor se prepara para representar a todos los foguerers y barraquers de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

¿Qué crees que hace únicas a les Fogueres frente a otras fiestas tradicionales?

Creo que las Hogueras tienen una mezcla única de arte, pólvora, música, tradición y convivencia. Alicante cambia completamente durante esos días y se crea una atmósfera muy especial que es difícil de explicar si no la has vivido. También creo que lo que nos diferencia es la unión que existe entre todos y lo mucho que nos gusta que la gente venga a conocer nuestras fiestas. Somos muy cercanos y hacemos que cualquiera que venga se sienta parte de ellas.

En un año con tanta exposición pública, ¿cómo haces para mantener los pies en la tierra y seguir siendo tú misma?

Creo que, por mucha exposición que tenga este cargo, mis valores y mi forma de ser nunca me harán perder mi esencia. Sé la responsabilidad y el cargo que ostento, pero también tengo muy claro de dónde vengo y quién soy. Al final, rodearme de las personas de siempre es lo que hace que viva todo esto con naturalidad. Mi familia, mis amigos y mi comisión son quienes me ayudan a seguir siendo la misma María de siempre.

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Cuando acaben las Hogueras de 2026, ¿qué crees que tendría que pasar para decir: «He vivido exactamente el año que soñaba»?

Creo que lo más importante será poder mirar atrás y sentir que he disfrutado cada momento de verdad. Me gustaría terminar este año sabiendo que he estado cerca de los foguerers y barraquers, que he representado a Alicante con todo mi cariño y que he vivido esta experiencia siendo yo misma. Si consigo eso y además dejo recuerdos bonitos en las personas que me acompañen durante este año, sentiré que he vivido exactamente el año que soñaba.