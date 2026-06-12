El ritual de vestirse de novia alicantina

Las Hogueras de Alicante se explican a través de muchos símbolos. El fuego, la pólvora, la música, las comisiones, las barracas, los monumentos y la calle forman parte de una fiesta que cada mes de junio transforma la ciudad. Pero hay una imagen que resume como pocas la elegancia, la tradición y el orgullo foguerer: una Belleza vestida con el traje de novia alicantina.

No es solo una indumentaria. Es una forma de representar la historia de la fiesta, la estética alicantina y el papel institucional de quienes dan rostro a cada comisión. Cada pieza tiene una función, cada detalle responde a una tradición y cada gesto forma parte de un ritual que se transmite de generación en generación.

El arte de vestir a la Belleza: Tradición y elegancia a las puertas de las Hogueras de San Juan de Alicante / Pilar Cortés

Son las Bellezas y las Damas de Honor quienes visten el traje de novia alicantina en los actos más señalados del calendario festero. Ellas forman parte de la representación oficial de cada hoguera y acompañan a su comisión durante todo el ejercicio, desde las presentaciones hasta los desfiles, las ofrendas, los actos institucionales y los días grandes de junio.

En esta ocasión, acompañamos a Andrea Vera Cantón, Belleza 2026 de la Hoguera Barrio Obrero, durante el proceso de vestirse con esta indumentaria tan reconocible. Andrea conoce bien la fiesta. Lleva 20 años vinculada a su comisión y ha ocupado distintos cargos representativos: fue Dama de Honor, Belleza y presidenta infantil; más tarde, Dama de Honor adulta; y ahora se ha convertido en la máxima representante de su hoguera para el ejercicio 2026. «Mi hoguera me ha visto crecer, me ha visto pasar por cada uno de esos cargos, y ahora llegar a ser su máxima representante para mí es orgullo», explica Andrea.

Su caso sirve para entender que vestir de novia alicantina no es únicamente ponerse un traje. Es prepararse para representar a un barrio, a una comisión y a una manera muy alicantina de sentir la fiesta. «Para mí es historia, es legado y es mucho sentimiento», asegura. «Es un cargo que ha ostentado gran parte de mi familia, y ahora ser yo la que toma el relevo es una alegría».

Cada detalle refleja artesanía, historia y sentimiento festero. / PILAR CORTES

De los pies a la cabeza

El proceso comienza por las calcetas, que cubren la pierna hasta la rodilla. Tradicionalmente son blancas o de tonos suaves, lo que aporta delicadeza y continuidad visual al conjunto. En muchos casos incorporan detalles personalizados, como la inicial o el nombre de la Belleza, un pequeño guiño íntimo dentro de una indumentaria cargada de simbolismo.

Después llegan los zapatos. De estilo clásico y color negro, completan la base del traje. Su estética importa, pero también la comodidad. Las Bellezas pasan muchas horas de pie durante actos, ofrendas, desfiles y celebraciones, por lo que el calzado debe combinar elegancia, resistencia y funcionalidad.

El proceso comienza por las calcetas, que cubren la pierna hasta la rodilla. / PILAR CORTES

Una de las piezas fundamentales, aunque no visible a primera vista, es el ahuecador. Colocado bajo la falda, aporta el volumen necesario para conseguir esa silueta amplia, armónica y estructurada que caracteriza al traje de novia alicantina. Sin él, el conjunto perdería parte de su presencia y de su caída tradicional.

Sobre el ahuecador se colocan las enaguas, anudadas a la cintura entre esta estructura interior y la falda. Además de dar más cuerpo al conjunto, ayudan a que el tejido exterior caiga con mejor forma y gane movimiento. Aunque permanecen ocultas durante buena parte del acto, también pueden estar decoradas. Es una de las particularidades de esta indumentaria: incluso aquello que no se ve está cuidado al detalle.

Las piezas interiores aportan volumen y forma al conjunto. / PILAR CORTES

Corpiño, falda y delantal

El corpiño da forma a la parte superior del traje. Ajustado al torso, aporta estructura, elegancia y presencia. Puede estar confeccionado en terciopelo, raso o brocado, habitualmente en negro, y decorado con pasamanería, encajes, bordados o detalles ornamentales, siempre en armonía con el resto del conjunto.

La falda es una de las piezas más vistosas y personales. Sus tejidos, colores, bordados y acabados definen buena parte de la estética final del traje. Es uno de los grandes focos de atención y marca la relación visual con los complementos. Cada falda cuenta algo de la persona que la luce y también del trabajo artesano que hay detrás de la confección. «Llaman mucho la atención las telas, los bordados y esa forma de tejer nuestras sedas, nuestros algodones y el rayón», afirma Andrea al explicar cómo describiría esta indumentaria a alguien de fuera.

La falda es una de las piezas más vistosas y personales. / PILAR CORTES

Sobre ella se coloca el delantal, normalmente en color negro, que aporta contraste y sofisticación. Puede estar bordado con motivos ornamentales e incluir pedrería u otros detalles decorativos que realzan todavía más la indumentaria. Su presencia equilibra el conjunto y refuerza esa imagen solemne, elegante y festera que identifica a la novia alicantina.

Los detalles que completan el conjunto

La banda es uno de los elementos más reconocibles en el caso de las Bellezas. Con los colores de la bandera nacional, debe incluir el cargo que se ostenta, la comisión a la que se pertenece y el año del ejercicio. Más allá de su fuerza visual, simboliza la representación oficial y el papel destacado de quien la lleva.

En el caso de Andrea, la banda la identifica como Belleza 2026 de Barrio Obrero, un cargo que no se limita a los días grandes de la fiesta. Durante todo el año, participa en los actos de su comisión y en diferentes citas del calendario foguerer, convirtiéndose en una de las caras visibles de su hoguera. «Deseo que vean que he estado a la altura de esta posición y que los he representado con el mayor orgullo», reconoce Andrea. Para ella, representar a Barrio Obrero «significa historia, significa vida, significa tradición».

Con los colores de la bandera nacional, debe incluir el cargo que se ostenta, la comisión a la que se pertenece y el año del ejercicio. / PILAR CORTES

El juego de aderezos completa la parte ornamental. Está compuesto por pendientes, cinta o gargantilla y broche. Son piezas de gran valor estético, normalmente en acabados dorados o plateados, que pueden incorporar pedrería u otros elementos decorativos. Además de embellecer el traje, aportan personalidad y ayudan a cerrar la imagen de conjunto.

La mantilla y el azahar

La mantilla es, probablemente, uno de los rasgos más distintivos del traje de novia alicantina frente a otras indumentarias tradicionales. Bordada en blanco o en tonos similares, se frunce en la parte delantera hasta formar aproximadamente cinco o siete cañones y cae con elegancia sobre la cabeza y los hombros. «Para mí, la pieza más importante, sin lugar a dudas, es la mantilla», asegura Andrea. «La mantilla, junto con el azahar, es el broche de oro de cualquier traje».

Su presencia aporta solemnidad, carácter y una belleza profundamente ligada a la tradición de las Hogueras de Alicante. La mantilla no solo completa el traje: transforma la imagen de la Belleza y le da ese aire ceremonial que convierte cada aparición en un momento especialmente cuidado. «Es lo que nos marca la distinción como alicantinos, como traje regional de novia alicantina», añade. «Esa mantilla blanca, blanca como la nieve, es una obra maestra».

«Para mí, la pieza más importante, sin lugar a dudas, es la mantilla», asegura Andrea. / PILAR CORTES

El azahar añade otro de los matices más simbólicos del conjunto. Utilizado para embellecer el peinado y acompañar la mantilla, aporta luminosidad, delicadeza y un aire ceremonial. Su color blanco y su vinculación tradicional con la pureza lo convierten en un detalle imprescindible dentro de la estética de la novia alicantina. «La flor de azahar, tan pura, blanca y fresca, ilumina nuestra mirada», explica Andrea al hablar de ese detalle que acompaña a la mantilla y completa la imagen final.

El abanico completa la imagen de la Belleza, especialmente durante los calurosos días de junio. En los últimos años se ha incorporado como elemento obligatorio. Además de su utilidad práctica, refuerza la elegancia y la distinción propias de esta vestimenta.

Tradición que se viste con emoción

El traje de novia alicantina no es una simple recreación del pasado. Es una construcción cultural que se ha ido definiendo con el tiempo, adaptándose sin perder su esencia. Cada una de sus piezas cumple una función estética, pero también simbólica. Juntas crean una imagen reconocible que forma parte del patrimonio sentimental de Alicante.

Vestirse de Belleza es también asumir una responsabilidad: la de representar a una comisión, a un barrio y a una fiesta que se vive durante todo el año. En el traje caben la artesanía, la memoria, la familia y el esfuerzo de quienes han mantenido viva esta tradición generación tras generación. «Para mí llevar mi traje, cada una de sus piezas, simboliza a mi familia, simboliza el esfuerzo y el trabajo», cuenta Andrea. «Llevo a mi madre, llevo un legado que dejaba mi bisabuela, llevo a personas que cosen y a personas que han estado conmigo siempre».

Andrea lo vive desde la experiencia de quien ha crecido dentro de la Hoguera Barrio Obrero y conoce el valor de cada acto, de cada cargo y de cada momento compartido. Su traje no solo habla de tradición. Habla también de una vida ligada a las Hogueras de Alicante y de una ciudad que cada junio vuelve a reconocerse en sus símbolos más queridos. «Me emociona ver las calles iluminadas con mi hoguera plantada y pensar: tengo a toda mi comisión delante, soy yo la que la está representando», afirma. Y lo resume con una frase sencilla: «Me siento orgullosa de ellos».

Noticias relacionadas

Porque en Alicante vestir de novia alicantina es mucho más que prepararse para salir a la calle. Es ponerse encima una parte de la historia de la fiesta. «Es un sentimiento que no se puede transmitir con palabras: debes sentirlo, vivirlo», concluye Andrea.