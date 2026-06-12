La última mascletà antes de Hogueras anticipa este sábado la pólvora de Luceros

Alicante escuchará este sábado la última mascletà antes de que la pólvora entre de lleno en las Hogueras. La plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, acogerá a las 14 horas un disparo de Pirotecnia Ferrández que funcionará como antesala directa del ciclo oficial de Luceros, que arrancará solo cinco días después, el 18 de junio. La ciudad apura así la cuenta atrás hacia los días grandes de la Fiesta con una cita que ya se plantea con una escala más próxima a las mascletás propias de Hogueras que a un disparo aislado del calendario previo.

La cita forma parte del ciclo “Pólvora tot l’any”, con el que la Federació de Fogueres ha llevado durante los últimos meses distintas mascletás a barrios y zonas de Alicante fuera del escenario habitual de la plaza de los Luceros. Pero la de este sábado llega con un matiz distinto. Ya no es solo una parada más en ese recorrido anual por la ciudad. Es la última mascletà antes del inicio del calendario central de Hogueras, la que marca el paso entre la espera y la entrada definitiva en la semana de la pólvora.

El disparo correrá a cargo de Pirotecnia Ferrández, que prepara una mascletà de 100 kilos de pólvora. La cifra ya apunta a un montaje de mayor intensidad, pensado para situarse en el umbral de lo que el público alicantino espera de los días grandes. Joaquín Ferrández, responsable de la pirotecnia, explica que la mascletà se ha concebido como un disparo con varias fases, ritmo creciente y un final de mucha fuerza sonora.

La estructura arrancará con cuatro fases aéreas, acompañadas por efectos digitales y presencia de humo. A partir de ahí, el montaje irá incorporando pitos, cambios de ritmo y una subida progresiva de intensidad. Ferrández destaca también la presencia de unas culebrinas que irán saliendo en serie y que aportarán ruido y movimiento al desarrollo del disparo. La intención es construir una mascletà con variedad de registros pero sin perder la continuidad que exige este tipo de espectáculo.

Será una mascletà parecida a las de Luceros, con mucha intensidad y ritmo ascendente Joaquín Ferrández — Gerente de Pirotecnia Ferrández

Tras esa primera parte, el diseño entrará en una fase más terrestre, con seis retenciones antes de desembocar en el terremoto. Será uno de los momentos centrales del disparo, concebido para elevar la presión sonora y preparar el tramo final. Después llegará un aéreo posterior también de alta intensidad, con el objetivo de mantener el pulso hasta el cierre y no concentrar toda la fuerza únicamente en el remate.

El final será uno de los elementos más llamativos de la mascletà. Según avanza Ferrández, antes de terminar saldrán fuegos desde dos puntos con casi mil truenos en apenas diez segundos. El cierre se completará con roncadoras y carcasas de trueno, en una secuencia pensada para dejar una sensación de descarga rápida y contundente. Será, en palabras del propio pirotécnico, un disparo ya parecido a los que se lanzan en las jornadas centrales de Hogueras.

La mascletà de Garbinet llega después de una primera parte del año en la que la pólvora ha ido ocupando distintos puntos de Alicante. El ciclo ha pasado por espacios como Casa Mediterráneo, San Gabriel, La Condomina o San Nicolás de Bari, con formatos y horarios distintos. Ahora, sin embargo, la lectura ya es otra: las Hogueras están prácticamente encima y cada disparo empieza a sonar como una llamada directa hacia Luceros.

El ambiente festero también cambia de escala en estos días. Las comisiones aceleran preparativos, las calles comienzan a transformarse y la ciudad entra en esa fase en la que la pólvora deja de ser solo una cita puntual para convertirse en parte del paisaje diario. La mascletà de este sábado se sitúa justo en ese tránsito. Todavía se dispara fuera de Luceros pero ya mira de frente al corazón pirotécnico de la Fiesta.

Después de Garbinet, la pólvora quedará ya a las puertas del ciclo oficial. El 18 de junio comenzarán las mascletás en la plaza de los Luceros, el escenario central de los disparos de Hogueras y uno de los grandes termómetros de la Fiesta. Hasta entonces, la cita de este sábado servirá como último aviso sonoro antes de que Alicante entre en su semana más intensa de ruido, humo, truenos y pólvora.