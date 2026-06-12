Unidad política para crear la Fundación del Centenario de las Hogueras en Alicante
El Ayuntamiento aprueba por unanimidad los estatutos del órgano y la dotación presupuestaria inicial de 30.000 euros, mientras el PP se abre a incorporar propuestas del PSOE
Sin impedimento político para la Fundación del Centenario de las Hogueras. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes por unanimidad tanto los estatutos del futuro órgano (pendiente de constitución oficial el próximo 17 de junio) como su dotación presupuestaria: 30.000 euros de las arcas municipales que podrán complementarse con ayudas, subvenciones o donaciones.
En un gesto inusual en el Consistorio alicantino, todas las formaciones políticas (el PP, el PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida) han respaldado la modificación de crédito para realizar la aportación presupuestaria a la futura fundación. Además, el acuerdo se ha repetido minutos después a la hora de dar luz verde a los estatutos que regirán su funcionamiento, en los que el gobierno popular se ha abierto a incorporar propuestas del grupo socialista, que ha sido el único en registrar aportaciones.
En este sentido, se incorpora la petición de elaborar un estudio riguroso sobre el impacto socioeconómico de las Hogueras. La fórmula para ello, según ha podido saber este diario, será la inclusión de la Universidad de Alicante en la propia fundación, para que sea la institución encargada de dicho informe. Además, también se ha admitido la petición del PSOE para reforzar expresamente la accesibilidad y la inclusión como principios de la Fundación del Centenario, incorporando medidas que favorezcan la participación efectiva de todas las personas en las actividades vinculadas al centenario, que se desarrollarán a través de una subcomisión específica para ello.
Por otro lado, aunque Compromís y Esquerra Unida también habían anunciado su intención de realizar aportaciones a los estatutos de la fundación, finalmente no han registrado ninguna propuesta. Fuera del documento se quedan, por tanto, medidas como una comparecencia del presidente (que será el alcalde de la ciudad) obligatoria cada seis meses para dar cuenta y garantizar la máxima transparencia; llevar actos necesariamente a los barrios; o que cinco patronos sean elegidos a través de una convocatoria pública abierta a entidades ciudadanas.
Con Andrés Llorens al frente
Al frente de la Comisión Ejecutiva de la fundación estará Andrés Llorens. Tras anunciarse su designación como responsable de comandar los actos del centenario, quiso agradecer al alcalde que haya contado con él para dicha responsabilidad: "Quiero pensar que habrá pensado en mi currículum y en mi disponibilidad, porque aparte de tiempo libre tengo muchísimas ganas de aportar", apuntó
Sobre su trayectoria festera, Llorens recordó que "a los poquitos años de vida" solía trasladarse con su madre de Ciudad de Asís a La Florida "para ver las hogueras de Ramón Marco". Durante todos sus años en la Fiesta, a la que entró como foguerer de Carolinas Altas, Llorens formó parte de la Comisión Gestora en los años 80, bajo la presidencia de Miguel Díaz y de Conrado Albaladejo. También estuvo al frente de Sèneca-Autobusos y, en 1995, se convirtió en presidente de las Hogueras tras imponerse a Ginés Pérez por 172 votos a 66. Después de un segundo mandato sin oposición, dejó el cargo en 1999 y pasó a ser concejal de Fiestas. En el Ayuntamiento llegó a ser vicealcalde durante la etapa de Sonia Castedo.
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