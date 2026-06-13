Cortes de tráfico en Alicante desde hoy por las Hogueras de Alicante: estos son los cambios en la circulación por la mascletà y la Entrada de Bandas
Las incidencias afectarán a 16 líneas de bus que deberán cambiar su recorrido este sábado
Llega el mes de junio, el mes de las Hogueras de Alicante. Los alicantinos ya se preparan para vivir los días festivos más importantes de la ciudad, cuando los monumentos se alcen sobre las calles y el olor a pólvora de las mascletás y la música llenen cada rincón.
Con la llegada de los días grandes de la Fiesta también comienzan los habituales cortes de tráfico en la ciudad. Este sábado 13 de junio, se celebrará la Entrada de Bandas, lo que conllevará diferentes alternativas para circular por el centro de Alicante, tanto con vehículos personales como transporte público.
Cortes de tráfico el sábado, 13 de junio en Alicante
Mascletà en Gran Vía
La mascletà tendrá lugar en la glorieta Alcalde Agatángelo Soler con la avenida Pintor Xavier Soler, junto al Centro Comercial Gran Vía. Por este motivo, se producirá un corte de tráfico y restricciones de estacionamiento entre las 08.00 y las 16.00 horas.
La prohibición de estacionamiento afectará a la glorieta Alcalde Agatángelo Soler y a la calle Médico Vicente Reyes, a la altura de los números 19 y 22.
Además, habrá cortes puntuales de tráfico en la avenida Juan Sanchís Candela, sentido este, desde la calle Doctor Juan López Sánchez; en la calle Doctor José Luis de la Vega, desde Médico José García Álvarez; en la calle Médico Vicente Reyes, sentido norte, desde Doctor Rafael Ruiz-Cuesta; en la calle Mesonero Lucio, desde Biólogo Konrad Lorenz; en la avenida Pintor Xavier Soler, sentido oeste, desde Deportista Navarro Olcina; en la calle José García Sellés, desde Foguerer José Ángel Guirao, incluyendo el carril de salida del aparcamiento subterráneo; en la calle Jacinto Masanet, sentido oeste hacia la glorieta, desde José García Sellés; y en la avenida Bellea del Foc, sentido sur, desde la calle Polop.
La Policía Local también establecerá precortes de seguridad coordinados desde la calle Alonso Cano, la avenida Periodista Rodolfo Salazar, la avenida de Dénia y la Vía Parque.
Entrada de Bandas
La Entrada de Bandas y Comisiones de Fogueres y Barracas también provocará importantes restricciones a la circulación durante toda la jornada.
Entre las 08.00 y las 19.30 horas habrá cortes puntuales de tráfico en la avenida Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento. Además, se ocupará de forma puntual el carril derecho de la avenida Maisonnave.
A partir de las 16.00 horas y hasta las 23.59 horas se ampliarán los cortes de tráfico a la plaza de los Luceros, la avenida Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento. También entre las 16.00 y las 22.00 horas permanecerán cerradas al tráfico la avenida General Marvá, entre Benito Pérez Galdós y la plaza de los Luceros; la avenida Federico Soto; y la avenida de la Estación, entre las calles Tucumán y General O'Donnell.
Otras vías afectadas serán la avenida Jaime II, en sentido Alfonso X El Sabio, con desvío por la calle San Vicente; la calle Calderón de la Barca, desde Vicente Inglada; y la Rambla de Méndez Núñez en su intersección con la calle San Fernando.
Asimismo, se establecerán precortes de tráfico en la avenida de la Estación desde la avenida de Salamanca y en la plaza de España con las calles Alcalde Alfonso Rojas, Pintor Murillo y Padre Mariana. También se modificará temporalmente el sentido de circulación de la calle Bilbao, entre San Fernando y Portal de Elche.
Por otra parte, el carril bus de la avenida Juan Bautista Lafora, junto a la playa del Postiguet, permanecerá ocupado entre las 19.30 horas y la 01.00 de la madrugada del domingo.
Prohibición de aparcamiento en Alicante
La prohibición de estacionamiento en la plaza de los Luceros, la avenida Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, la calle Rafael Altamira y la plaza del Ayuntamiento estará vigente desde las 14.00 hasta las 23.59 horas. También quedará prohibido aparcar en el carril derecho de la calle San Fernando, entre las calles Alberola Romero y María Josefa Ágreda y Muñoz, durante la misma franja horaria.
Desde el Ayuntamiento recomiendan utilizar las vías más alejadas del centro urbano para evitar retenciones, especialmente los grandes ejes de circunvalación como la Gran Vía y la Vía Parque. También aconsejan emplear el corredor litoral para acceder a las zonas próximas al centro y a los aparcamientos públicos que permanezcan operativos.
Cambios en 16 líneas de autobús el sábado
Vectalia ha informado sobre el cambio que sufrirán 16 líneas de autobús el próximo sábado desde las 15.00 horas y hasta el final del servicio. Igualmente, se adjunta el mapa donde aparecen marcadas las paradas habituales y provisionales y las cabeceras, también habituales y provisionales.
- Líneas 1 , 3, 6, 9 y 24: circularán por Av. de Salamanca, calle Benito Pérez Galdós en ambos sentidos.
- Líneas 2, 12, 21 y 22: circularán por Mártires de la Libertad, Av. Dr. Gadea en ambos sentidos.
- Líneas 8, 10, 13: finalizan trayecto en calle Calderón de la Barca e inician en calle San Vicente.
- Líneas 5 y 27: trasladan su cabecera a Av. Maisonnave 2-6, Calvo Sotelo.
- Línea 23 en sentido Mutxamel: circularán por Av. Dr. Gadea, Mártires de la Libertad y Av. Denia.
- Línea C-6 sentido Aeropuerto:, circula por calle Benito Pérez Galdós, Av. Salamanca.
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