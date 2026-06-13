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Plante en la Entrada de Bandas de las Hogueras como protesta por el "maltrato institucional"

Las hogueras Polígon de Sant Blai y Rambla Méndez Núñez y la barraca Jardins i Foc anuncian que irán sin música en el tramo final del desfile de este sábado, de la Rambla comprendido entre la Casa de la Festa y la calle Altamira, por las trabas administrativas del Ayuntamiento

Programa de actos Hogueras 2026

Programa de actos Hogueras 2026

Alex Domínguez

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Las hogueras Polígon de Sant Blai y Rambla Méndez Núñez y la barraca Jardins i Foc han anunciado que participarán este sábado en la Entrada de Bandas de las Hogueras de Alicante de una forma inusual. Lo harán en silencio, sin acompañamiento musical, en el tramo comprendido entre la Casa de la Festa y la calle Altamira.

La iniciativa responde, según ambas comisiones, al "maltrato institucional" que aseguran sufrir por parte de la administración, especialmente en lo relativo a la tramitación de permisos necesarios para desarrollar su actividad tanto durante el año como en las fiestas oficiales.

El presidente de la hoguera Polígon de Sant Blai, Néstor Álvarez, ha explicado a ese diario que el procedimiento para conseguir los permisos de racós, barracas y plantà de monumentos sigue complicándose, lo que dificulta la organización de actos clave. “Si esto va a seguir así, hemos avanzado poco”, ha lamentado.

Álvarez también ha puesto el foco en las actividades que las comisiones realizan a lo largo del año, como almuerzos, barbacoas, presentaciones de bellezas y damas o la edición de llibrets, para las que reclaman una mayor agilidad administrativa. “Pedimos que no sea tan difícil conseguir un permiso”, ha subrayado.

Otras comisiones también estudian hacerlo

La protesta podría no quedarse en un gesto aislado. Según ha señalado el propio presidente, otras comisiones estarían estudiando sumarse a esta iniciativa, lo que podría convertir el desfile en una reivindicación colectiva dentro de uno de los actos más representativos de las Hogueras.

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El desfile en silencio pretende visibilizar el malestar creciente entre los colectivos festeros e intensificar el debate sobre la gestión administrativa que afecta al desarrollo de actividades de hogueras y barracas.

Hogueras de Alicante 2026

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