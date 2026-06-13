Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta

Olivares lamenta que Anís Tenis no pueda mantener sus palomas en las mascletás: “Es una auténtica pena”

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha mostrado públicamente su apoyo a Anís Tenis después de que la marca haya dado por perdida este año su presencia en Alfonso el Sabio antes de las mascletás, una estampa que se había mantenido durante las últimas cuatro décadas con el reparto de palomas, sombreros y abanicos entre el público. Olivares ha lamentado la situación y ha situado la ausencia de la firma dentro del debate sobre el respaldo de distintos sectores a la Fiesta.

“Es una auténtica pena que, el mismo día en que pido más compromiso y apoyo de distintos sectores hacia una fiesta que es de todos, se impida a una empresa que lleva décadas colaborando con muchas comisiones de fogueres y barraques y con la propia Federació de Fogueres”, ha señalado Olivares en un mensaje publicado en redes sociales.

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