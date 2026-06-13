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Las Hogueras de Alicante 2026, en directo: sigue toda la información de la Fiesta
Sigue toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026, minuto a minuto. Consulta la programación de todos los días además de todas las noticias de interés para los festeros.
Paula Lizcano
Entrada de Bandas 2026: recorrido y horario de salida de todas las hogueras de Alicante
Consulta a qué hora comenzarán a desfilar cada una de las 92 comisiones junto a 41 barracas y las vías por las que no se podrá circular este sábado
Paula Lizcano
Estos son los llibrets premiados de las Hogueras de Alicante 2026
La Federació de Fogueres ha reconocido a comisiones y barracas por sus proyectos anuales
Paula Lizcano
Cortes de tráfico en Alicante desde hoy por las Hogueras de Alicante: estos son los cambios en la circulación por la mascletà y la Entrada de Bandas
Las incidencias afectarán a 16 líneas de bus que deberán cambiar su recorrido este sábado
Borja Campoy
La Entrada de Bandas afina el latido de las Hogueras de Alicante
La Fiesta abre este sábado su calendario grande con una competición sonora que reúne a comisiones, bandas y collas entre Luceros y la plaza del Ayuntamiento
Lydia Ferrándiz
La fuerza que impulsa a la Bellea del Foc infantil 2026
Leire Arellano comparte con sus damas de honor una jornada de gimnasia artística, su deporte favorito, donde afloran los valores de esfuerzo, resistencia y compañerismo que marcarán su año al frente de la Fiesta
Borja Campoy
De Pokémon a la huelga educativa: las Hogueras de Alicante vuelven a colarse en la escuela
Médico Pedro Herrero y Calasancio ganan el 20º Concurso de Fogueres Escolars, en el que quince centros convierten dibujos, reciclaje y crítica en pequeños monumentos de Fiesta. Lee aquí la noticia completa.
Borja Campoy
Olivares lamenta que Anís Tenis no pueda mantener sus palomas en las mascletás: “Es una auténtica pena”
El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha mostrado públicamente su apoyo a Anís Tenis después de que la marca haya dado por perdida este año su presencia en Alfonso el Sabio antes de las mascletás, una estampa que se había mantenido durante las últimas cuatro décadas con el reparto de palomas, sombreros y abanicos entre el público. Olivares ha lamentado la situación y ha situado la ausencia de la firma dentro del debate sobre el respaldo de distintos sectores a la Fiesta.
“Es una auténtica pena que, el mismo día en que pido más compromiso y apoyo de distintos sectores hacia una fiesta que es de todos, se impida a una empresa que lleva décadas colaborando con muchas comisiones de fogueres y barraques y con la propia Federació de Fogueres”, ha señalado Olivares en un mensaje publicado en redes sociales.
Alejandro J. Fuentes
Unidad política para crear la Fundación del Centenario de las Hogueras en Alicante
Sin impedimento político para la Fundación del Centenario de las Hogueras. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes por unanimidad tanto los estatutos del futuro órgano (pendiente de constitución oficial el próximo 17 de junio) como su dotación presupuestaria: 30.000 euros de las arcas municipales que podrán complementarse con ayudas, subvenciones o donaciones.
En un gesto inusual en el Consistorio alicantino, todas las formaciones políticas (el PP, el PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida) han respaldado la modificación de crédito para realizar la aportación presupuestaria a la futura fundación. Además, el acuerdo se ha repetido minutos después a la hora de dar luz verde a los estatutos que regirán su funcionamiento, en los que el gobierno popular se ha abierto a incorporar propuestas del grupo socialista, que ha sido el único en registrar aportaciones.
Los llibrets, testigos de las Hogueras que sobreviven a las llamas
En las Hogueras de Alicante, las comisiones compiten cada año por plantar el mejor monumento, que arde con la noche del 24 de junio. Sin embargo, desde el nacimiento de la Fiesta, existe un testigo excepcional de las celebraciones que da fe de todo lo acontecido y sobrevive a las llamas: el llibret. Estas publicaciones, que sirven como "guía" y alma literaria de cada hoguera, cuentan hoy en día con un gran reconocimiento entre los festeros y su elaboración se encuentra cada vez más cuidada.
El pasado año, Mercado Central se hizo con el mejor llibret gracias a su "Mestre de Foc". Para Rosana Valcárcel, una de las artífices de la publicación, la clave para que estas "revistas" funcionen es que cuenten una historia concreta: "Puede tener un diseño espectacular y unas fotos increíbles, pero si cuando lo abres no encuentras recuerdos o contenido que te enganche, se queda a medias", señala. Además, destaca la importancia de incluir "artículos que hagan aprender o descubrir aspectos de la fiesta que quizá no se conocen".
Borja Campoy
La última mascletà antes de Hogueras anticipa este sábado la pólvora de Luceros
Alicante escuchará este sábado la última mascletà antes de que la pólvora entre de lleno en las Hogueras. La plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, acogerá a las 14 horas un disparo de Pirotecnia Ferrández que funcionará como antesala directa del ciclo oficial de Luceros, que arrancará solo cinco días después, el 18 de junio. La ciudad apura así la cuenta atrás hacia los días grandes de la Fiesta con una cita que ya se plantea con una escala más próxima a las mascletás propias de Hogueras que a un disparo aislado del calendario previo.
La cita forma parte del ciclo “Pólvora tot l’any”, con el que la Federació de Fogueres ha llevado durante los últimos meses distintas mascletás a barrios y zonas de Alicante fuera del escenario habitual de la plaza de los Luceros. Pero la de este sábado llega con un matiz distinto. Ya no es solo una parada más en ese recorrido anual por la ciudad. Es la última mascletà antes del inicio del calendario central de Hogueras, la que marca el paso entre la espera y la entrada definitiva en la semana de la pólvora.
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