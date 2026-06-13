Estos son los llibrets premiados de las Hogueras de Alicante 2026
La Federació de Fogueres ha reconocido a comisiones y barracas por sus proyectos anuales
Los llibrets de las Hogueras de Alicante es lo que queda en la memoria colectiva tras la Cremà de los monumentos. El recuerdo de todo un año, las historias que deben salir a la luz y los estudios que merecen un gran lugar en sus páginas; así son los ejemplares que las comisiones y barracas trabajan durante el ejercicio.
Por ello, distintas instituciones reconocen el trabajo bien hecho entre ediciones históricas y creativas en un ámbito que se encuentra en auge gracias a las ayudas y premios económicos a estos proyectos.
La primera en dar su veredicto ha sido la Federació de Fogueres que ha decidido otorgar diferentes premios en llibrets colectivos, infantiles, mejores portadas y otras características que hacen únicos estos anuarios.
Premios certamen de Llibrets de hogueras 2026
- Foguera Sant Blai - La Torreta
- Foguera Mercado Central
- Foguera Avinguda de Loring - Estació
- Foguera Sèneca Autobusos
- Foguera Ángeles - Felipe Bergé
- Foguera Altozano Sur
- Foguera Diputació Renfe
- Foguera La Condomina
- Foguera Princesa Mercedes
- Foguera Sant Blai de Dalt
- Foguera L'Albufereta
- Foguera Plaza de Santa María
- Foguera Francisco Albert
- Foguera Nou Babel
- Foguera Baver - Els Antigons
- Foguera Gran Vía Sur
- Foguera Benalúa
- Foguera Parque de las Avenidas
- Foguera Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel
- Foguera Don Bosco
- Foguera Carolinas Altas
- Foguera Alfonso el Sabio
- Foguera La Ceràmica
Otros reconocimientos:
- Millor portada de llibret de foguera: Foguera Sant Blai - La Torreta."L'anima de l'orfebre". Autora: Marina Rodríguez Palomares.
- Premio a la millor explicació de la foguera en el llibret "Antulio Sanjuan": Foguera Avinguda de Loring - Estació de Josep Miquel Gasent i González.
- Premio al llibret mès original: Foguera Hernán Cortés.
Premios certamen de Llibrets de barracas 2026
- Barraca El Cabasset
- Barraca Pica i vola
- Barraca I no voliem
- Barraca Quina Fumaguera
- Barraca Som fills del poble
Premio a la millor portada de barraca "Pepe Peinao": Barraca Quina Fumaguera. Autor: Hadi García. Lema: "L'Anima de un poble".
Premios certamen de Llibrets infantiles 2026
- Foguera Mercado Central.
- Foguera Port d'Alacant.
- Foguera Baver - Els Antigons.
- Foguera Ángeles - Felipe Bergé
- Foguera Bola de Oro
Premio "José Ángel Guirao" a la Millor portada de llibret infantil: Foguera Port d'Alacant
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