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Estos son los llibrets premiados de las Hogueras de Alicante 2026

La Federació de Fogueres ha reconocido a comisiones y barracas por sus proyectos anuales

La barraca El Cabasset y su llibret "Els quaranta", uno de los premiados en este 2026.

La barraca El Cabasset y su llibret "Els quaranta", uno de los premiados en este 2026.

La barraca El Cabasset presenta su llibret titulado "Els quaranta' / Rafa Arjones

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

Los llibrets de las Hogueras de Alicante es lo que queda en la memoria colectiva tras la Cremà de los monumentos. El recuerdo de todo un año, las historias que deben salir a la luz y los estudios que merecen un gran lugar en sus páginas; así son los ejemplares que las comisiones y barracas trabajan durante el ejercicio.

Por ello, distintas instituciones reconocen el trabajo bien hecho entre ediciones históricas y creativas en un ámbito que se encuentra en auge gracias a las ayudas y premios económicos a estos proyectos.

La primera en dar su veredicto ha sido la Federació de Fogueres que ha decidido otorgar diferentes premios en llibrets colectivos, infantiles, mejores portadas y otras características que hacen únicos estos anuarios.

Premios certamen de Llibrets de hogueras 2026

  1. Foguera Sant Blai - La Torreta
  2. Foguera Mercado Central
  3. Foguera Avinguda de Loring - Estació
  4. Foguera Sèneca Autobusos
  5. Foguera Ángeles - Felipe Bergé
  6. Foguera Altozano Sur
  7. Foguera Diputació Renfe
  8. Foguera La Condomina
  9. Foguera Princesa Mercedes
  10. Foguera Sant Blai de Dalt
  11. Foguera L'Albufereta
  12. Foguera Plaza de Santa María
  13. Foguera Francisco Albert
  14. Foguera Nou Babel
  15. Foguera Baver - Els Antigons
  16. Foguera Gran Vía Sur
  17. Foguera Benalúa
  18. Foguera Parque de las Avenidas
  19. Foguera Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel
  20. Foguera Don Bosco
  21. Foguera Carolinas Altas
  22. Foguera Alfonso el Sabio
  23. Foguera La Ceràmica

Otros reconocimientos:

  • Millor portada de llibret de foguera: Foguera Sant Blai - La Torreta."L'anima de l'orfebre". Autora: Marina Rodríguez Palomares.
  • Premio a la millor explicació de la foguera en el llibret "Antulio Sanjuan": Foguera Avinguda de Loring - Estació de Josep Miquel Gasent i González.
  • Premio al llibret mès original: Foguera Hernán Cortés.

Premios certamen de Llibrets de barracas 2026

  1. Barraca El Cabasset
  2. Barraca Pica i vola
  3. Barraca I no voliem
  4. Barraca Quina Fumaguera
  5. Barraca Som fills del poble

Premio a la millor portada de barraca "Pepe Peinao": Barraca Quina Fumaguera. Autor: Hadi García. Lema: "L'Anima de un poble".

Premios certamen de Llibrets infantiles 2026

  1. Foguera Mercado Central.
  2. Foguera Port d'Alacant.
  3. Foguera Baver - Els Antigons.
  4. Foguera Ángeles - Felipe Bergé
  5. Foguera Bola de Oro

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Premio "José Ángel Guirao" a la Millor portada de llibret infantil: Foguera Port d'Alacant

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