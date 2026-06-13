Estos son los llibrets premiados de las Hogueras de Alicante 2026

Los llibrets de las Hogueras de Alicante es lo que queda en la memoria colectiva tras la Cremà de los monumentos. El recuerdo de todo un año, las historias que deben salir a la luz y los estudios que merecen un gran lugar en sus páginas; así son los ejemplares que las comisiones y barracas trabajan durante el ejercicio.

Por ello, distintas instituciones reconocen el trabajo bien hecho entre ediciones históricas y creativas en un ámbito que se encuentra en auge gracias a las ayudas y premios económicos a estos proyectos.

La primera en dar su veredicto ha sido la Federació de Fogueres que ha decidido otorgar diferentes premios en llibrets colectivos, infantiles, mejores portadas y otras características que hacen únicos estos anuarios.

Premios certamen de Llibrets de hogueras 2026

Foguera Sant Blai - La Torreta Foguera Mercado Central Foguera Avinguda de Loring - Estació Foguera Sèneca Autobusos Foguera Ángeles - Felipe Bergé Foguera Altozano Sur Foguera Diputació Renfe Foguera La Condomina Foguera Princesa Mercedes Foguera Sant Blai de Dalt Foguera L'Albufereta Foguera Plaza de Santa María Foguera Francisco Albert Foguera Nou Babel Foguera Baver - Els Antigons Foguera Gran Vía Sur Foguera Benalúa Foguera Parque de las Avenidas Foguera Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel Foguera Don Bosco Foguera Carolinas Altas Foguera Alfonso el Sabio Foguera La Ceràmica

Otros reconocimientos:

Millor portada de llibret de foguera: Foguera Sant Blai - La Torreta."L'anima de l'orfebre". Autora: Marina Rodríguez Palomares.

Foguera Sant Blai - La Torreta."L'anima de l'orfebre". Autora: Marina Rodríguez Palomares. Premio a la millor explicació de la foguera en el llibret "Antulio Sanjuan" : Foguera Avinguda de Loring - Estació de Josep Miquel Gasent i González.

: Foguera Avinguda de Loring - Estació de Josep Miquel Gasent i González. Premio al llibret mès original: Foguera Hernán Cortés.

Premios certamen de Llibrets de barracas 2026

Barraca El Cabasset Barraca Pica i vola Barraca I no voliem Barraca Quina Fumaguera Barraca Som fills del poble

Premio a la millor portada de barraca "Pepe Peinao": Barraca Quina Fumaguera. Autor: Hadi García. Lema: "L'Anima de un poble".

Premios certamen de Llibrets infantiles 2026

Foguera Mercado Central. Foguera Port d'Alacant. Foguera Baver - Els Antigons. Foguera Ángeles - Felipe Bergé Foguera Bola de Oro

Premio "José Ángel Guirao" a la Millor portada de llibret infantil: Foguera Port d'Alacant