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La música llama a las Hogueras

Noventa y dos hogueras y barracas desfilan en la tradicional Entrada de Bandas entre Luceros y el Ayuntamiento

Las mejores imágenes de la Entrada de Bandas de las Hogueras 2026

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Las mejores imágenes de la Entrada de Bandas de las Hogueras 2026 / Áxel Álvarez

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Entrada de Bandas de las Hogueras de Alicante ya recorre las calles en estos momentos, en un desfile que reúne a 92 comisiones entre hogueras y barracas. El itinerario, que se extiende desde la Plaza de Luceros hasta la plaza del Ayuntamiento, vuelve a convertirse en un escaparate del pulso festero de la ciudad.

Como es tradición, han abierto la comitiva las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, junto a sus damas de honor. Les acompañan el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al ritmo de la Banda Municipal de Alicante. Desde la tribuna de autoridades, situada frente al Portal de Elche, las máximas representantes de la Fiesta siguen el paso de las comisiones, acompañadas por el alcalde, Luis Barcala, y otros miembros de la corporación municipal.

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