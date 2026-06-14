Alicante se convierte en epicentro de la tradición con la IX Trobada de Nanos i Gegants

Alicante ha acogido este domingo la IX Trobada de la Federació Valenciana de Nanos i Gegants, un evento que ha reunido a grupos de toda la Comunidad Valenciana y un invitado especial, en una jornada festiva enmarcada en el 25 aniversario de la Colla de Nanos i Gegants d’Alacant.

La ciudad, designada como sede anfitriona en la Asamblea General Ordinaria de 2025, ha celebrado de forma paralela el VI Encuentro de Nanos y Gigantes de Alicante, consolidándose como punto de referencia para esta tradición cultural.

Los nanos y gegants, figuras de gran tamaño elaboradas en cartón piedra o fibra, forman parte del patrimonio festivo de numerosos municipios. Mientras los gigantes representan personajes históricos, populares o simbólicos y son portados desde el interior por una persona, los nanos o cabezudos destacan por sus grandes cabezas caricaturescas y su interacción directa con el público, especialmente con los más pequeños. Ambos desfilan al ritmo de la música tradicional, convirtiéndose en protagonistas de pasacalles y celebraciones.

La actividad ha comenzado a las 10 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde se han concentrado las figuras participantes. Una hora más tarde, ha tenido lugar el recibimiento institucional a los grupos en el salón azul del Ayuntamiento.

Grupos de toda la Comunidad

A partir de las 12 horas, la jornada ha continuado con el desfile de las distintas collas y figuras invitadas, que ha recorrido la Explanada, escenario en el que se ha puesto el broche final al encuentro.

En total, han participado 16 grupos procedentes de municipios como Alcoy, Almassora, Bocairent, Burriana, Castellón de la Plana, Daimús, Denia, Monóvar, Oliva, Ontinyent, el barrio de Patraix de Valencia y Vinaròs. A ellos se ha sumado como grupo invitado los Gigantes y Cabezudos "El Tío Pajero" de Abarán (Murcia).

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El evento ha reunido a numerosos participantes y público, destacando el carácter festivo y cultural de una tradición arraigada en la Comunidad Valenciana, en una edición especialmente significativa por el aniversario de la colla de Alicante.