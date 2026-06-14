Comisiones y barracas, el corazón de una fiesta que se construye durante todo el año

Las Hogueras de Alicante no empiezan cuando se encienden las luces. Tampoco cuando suena la primera banda ni cuando la pólvora anuncia que han llegado los días grandes. La fiesta empieza mucho antes. Empieza en ese grupo de personas que, durante todo el año, dedican tiempo, esfuerzo e ilusión a mantener viva una tradición que se construye día tras día.

Las comisiones y barracas son más que protagonistas de unas jornadas señaladas en el calendario. Son espacios de convivencia, lugares donde la fiesta se prepara, se piensa y se vive incluso cuando todavía queda lejos. Mientras la ciudad sigue con su ritmo cotidiano, ellas continúan trabajando: planifican actividades, preparan actos, buscan recursos, reparten responsabilidades y organizan encuentros que mantienen vivo el calendario festero.

Una labor que no se ve

Ese trabajo constante es, muchas veces, la parte menos visible. Detrás de cada acto hay horas de preparación. Hay personas que han estado presentes cuando no había focos, ni música, ni público.

Presidentes, cargos, delegadas, comisionados, colaboradores y familias enteras forman una red que sostiene la fiesta durante los doce meses del año. Se reúnen, debaten, proponen, se reparten tareas y resuelven imprevistos. Y, sobre todo, conviven.

Las comisiones planifican actividades, preparan actos, buscan recursos, reparten responsabilidades y organizan encuentros que mantienen vivo el calendario festero. / HECTOR FUENTES

Porque una comisión no es solo una estructura organizativa. Es una pequeña comunidad. En ella se celebra, se trabaja, se aprende y se comparten momentos que van mucho más allá de los dias de junio.

Convivencia, barrio y pertenencia

Las barracas completan esa vida festera con su carácter abierto y popular. También ellas se construyen mucho antes de abrir sus puertas. Cada grupo organiza, decide, prepara y cuida una manera propia de vivir la fiesta. Son punto de encuentro, pero también resultado de muchas horas de trabajo compartido.

Comisiones y barracas son, en definitiva, el tejido humano que sostiene la celebración. Son memoria, compromiso y futuro. Su importancia no se mide solo por lo que aportan durante unos días, sino por todo lo que generan durante el resto del año: en torno a ella nacen amistades, se refuerzan lazos, se fomenta la participación, la identidad de barrio y el sentimiento de pertenencia.

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Por eso, cuando la ciudad vuelva a llenarse de música, color y ambiente, convendrá recordar que nada de eso nace de la improvisación. La fiesta se trabaja, se cuida y se comparte durante los 365 días del año.

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