Las Hogueras de Alicante se celebran durante el mes de junio y culminan con la Cremà, la noche en la que se queman estos monumentos y que comienza con el disparo de la Palmera desde el monte Benacantil. Aunque las Hogueras de Alicante están ligadas a la festividad de San Juan, estas no se queman la noche de San Juan, por lo menos no como se entiende en el resto de España. Te contamos cuándo se queman las hogueras de Alicante y por qué.

Fecha de la Cremà: este es el día en que se queman las hogueras de Alicante

Existe un eterno debate sobre cuándo es la noche de San Juan. En Alicante la Cremà de las hogueras se celebra el 24 de junio, pero en un la mayoría de lugares de España la noche del fuego tiene lugar el 23 de junio.

¿Por qué ocurre esto? Pues la explicación es muy sencilla. Siempre se ha vinculado la noche de San Juan con el solsticio de verano, pero en realidad esta efeméride astronómica tiene lugar el 21-22 de junio.

En algunos lugares se entiende que el 23 de junio, cuando llegan las doce de la noche, ya es el día de San Juan y por tanto ésa es su noche. Sin embargo, en la ciudad de Alicante siempre se ha optado por considerar que la noche de un determinado día son las últimas horas de ese día (24 de junio) y las primeras del siguiente (25 de junio), por lo que la Cremà de las hogueras se celebra en la noche del 24 al 25.

La noche del 23 de junio se prenden cientos de hogueras en las playas para celebrar la noche de San Juan. / Sergio Ferrandez

Las hogueras en la playa, las otras hogueras de Alicante

A lo largo de los últimos años y debido, en parte, a la diversidad de orígenes de muchos residentes en Alicante, se ha popularizado cada vez más celebrar también la noche del 23 de junio con pequeñas hogueras en la playa.

El origen de la festividad de San Juan y los rituales que se celebran esta noche, como la quema de hogueras, poco tiene que ver con la religión cristiana, pese a su nombre. La noche de San Juan coincide en fechas con el solsticio de verano, de la misma forma que las fallas lo hacen con el equinoccio de primavera, confundiendo de esta manera los orígenes paganos y los cristianos y remontando el carácter extraordinario del día a unas tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos.

Cremà de la Hoguera Oficial adulta, “Identidad” /

Rituales de la Noche de San Juan

Como decíamos, coincidiendo con el solsticio de verano, que es la noche más corta del año, en la noche de San Juan se conmemora el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Más que nunca, el sol se resistirá a marcharse. De hecho, serán las diez de la noche y todavía no se habrá puesto de todo el sol. Y en esta festividad pagana, que es tan antigua como la misma humanidad, el fuego es el máximo protagonista.

Tradicionalmente, los labradores y agricultores daban gracias en el solsticio de verano por las cosechas y por disponer de más horas para cumplir con sus tareas y entregarse a la diversión. También se rogaba a los dioses por la fecundidad de la tierra y de los mismos hombres. Para ello, se encendían fogatas y se realizaban ritos de fuego para simbolizar el poder del Dios Sol y ayudarle a renovar su energía.

Actualmente en la noche de San Juan las playas reciben a numerosos grupos de personas bajo el abrigo de una hoguera. Una vez se prende el fuego, los asistentes saltan por encima, alejando así los malos espíritus. En la mayoría de los lugares basta con saltar una vez, en otros hay que hacerlo de forma repetida: siete veces en Valencia y Alicante y hasta nueve en Galicia. Como ves el truco está en saltar un número de veces impar.