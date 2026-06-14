Unas Hogueras "de cine" para la Bellea del Foc y sus damas de honor

El cine tiene la capacidad de transportar al espectador a otros mundos, emocionar, hacer reflexionar y convertir historias del día a día en relatos inolvidables. Algo parecido ocurre cada mes de junio en Alicante, cuando la ciudad se transforma para vivir intensamente las Hogueras. No es extrañar, por tanto, que la Bellea del Foc 2026, María Pastor, y sus damas de honor encuentren numerosos paralelismos entre dos de sus grandes pasiones: la Fiesta Oficial de la ciudad y la gran pantalla.

Rodeadas del ambiente propio de una sala de cine, en una de las salas de los cines Aana de Alicante, la máxima representante de las Hogueras y sus damas de honor compartieron con INFORMACIÓN sus gustos cinematográficos y reflexionaron sobre cómo sería trasladar la esencia de la Fiesta al lenguaje audiovisual. Desde las mascletás hasta la Cremà, pasando por los rincones más emblemáticos de Alicante, como la Explanada o el castillo de Santa Bárbara, todas coinciden en que las Hogueras tienen ingredientes más que suficientes para protagonizar una gran producción cinematográfica.

De hecho, la Bellea del Foc 2026, María Pastor, gran aficionada al séptimo arte, reconoce que una de las cosas que más valora del cine es su capacidad para hacer desconectar y de transportar a los espectadores a un mundo diferente, unas cualidades parecidas a las que le aporta la Fiesta. "Me gusta ir al cine para evadirme, reflexionar sobre diferentes aspectos de mi vida o entrar en historias totalmente distintas a las mías", explica Pastor.

Me gusta ir al cine para evadirme, reflexionar sobre diferentes aspectos de mi vida o entrar en historias totalmente distintas a las mías María Pastor — Bellea del Foc

Si tuviera que elegir una película, María Pastor lo tiene difícil, aunque finalmente se decanta por un clásico inolvidable: "Me quedaría con 'La vida es bella'", asegura Pastor. Entre sus géneros favoritos predominan el drama y el terror, dos estilos muy alejados de la comedia, que reconoce ver con menos frecuencia. A la hora de imaginar las Hogueras en una gran pantalla, la Bellea del Foc cree que los días grandes de la Fiesta tendrían un enorme potencial visual. "Poder enseñar nuestros actos más importantes y que se vieran de forma internacional sería algo muy bonito", afirma Pastor.

Entre los escenarios que mejor funcionarían en una película destaca la plaza de los Luceros o la Explanada, el emblemático paseo en el que se ubica su propia comisión. Además, considera que un buen guion debería combinar la historia de Alicante, sus espacios más representativos y las tradiciones festivas que definen a la ciudad. "Me gustaría crear una historia en la que aparezcan diferentes lugares de Alicante, de su historia y también de su Fiesta", explica la Bellea del Foc.

Alicante como gran escenario

La capacidad del cine para hacer viajar sin moverse del asiento también es uno de los aspectos que más valoran sus damas de honor, como María Moya. "Es un momento para evadirme de todo, desconecto y me meto en un mundo totalmente distinto", destaca Moya, que tiene como saga favorita la "Las crónicas de Narnia". Al pensar en una película inspirada en las Hogueras, Moya imagina una combinación de escenarios y actos emblemáticos. "Me quedaría con la parte del Ayuntamiento, los bajos, el edificio por dentro, todo en sí. También incluiría alguna mascletà y los desfiles para mostrar todo ese proceso", destaca la dama de honor, quien también reconoce que Alicante posee un gran potencial cinematográfico gracias a la variedad de localizaciones que ofrece.

Me quedaría con la parte del Ayuntamiento, los bajos, el edificio por dentro, todo en sí. También incluiría alguna mascletà y los desfiles para mostrar todo ese proceso María Moya — Dama de honor

Por su parte, Sara Pérez, dama de honor, reconoce que no es una gran consumidora de cine porque prefiere la lectura. "Soy más de libros, me gusta leerlos antes de ver la película", confiesa. Sin embargo, admira profundamente el trabajo que existe detrás de una producción audiovisual: "Esa parte artística que no se ve a simple vista me parece muy complicada". Entre sus películas favoritas destaca "One Day, siempre el mismo día", aunque también guarda un lugar especial, como la Bellea del Foc, para "La vida es bella", una obra que, asegura, "ha marcado" mucho a su familia. Si las Hogueras llegaran al cine, Sara tiene claro qué escena no podría faltar. "Me gusta ver esas escenas en las que normalmente no te fijarías, la cotidianidad de los barrios Alicante también tiene mucho valor", destaca la dama de honor.

Me gusta ver esas escenas en las que normalmente no te fijarías, la cotidianidad de los barrios Alicante también tiene mucho valor Sara Pérez — Dama de honor

Una visión similar comparte Nora Banegas, también de la corte de fuego, para quien el cine representa un momento de entretenimiento y desconexión. "Es un momento para no pensar en nada más y centrarte solo en la película", reconoce Banegas. Su película favorita es "Palmeras en la nieve", una historia que considera especialmente emotiva. En una posible película sobre las Hogueras incluiría "la plantà, las mascletás y los desfiles" para dar a conocer mejor los actos más representativos. Además, cree que Alicante ya ha demostrado sobradamente su potencial cinematográfico. "Si pudiera proponer algo para una película de Hogueras sería hacer una historia mostrando los lugares mas emblemáticos de Alicante y también la Fiesta", señala Banegas.

Si pudiera proponer algo para una película de hogueras sería hacer una historia mostrando los lugares mas emblemáticos de Alicante y también la Fiesta Noe Banegas — Dama de honor

Del "backstage" festero a la emoción de la Cremà

Para Marta Salaberri, dama de honor, el cine es mucho más que una película: "Me gusta el ambiente que se crea, disfrutar de esos ratos con amigos, con la pareja o con la familia", explica. Su gran favorita es "Mamma Mia!", una muestra de su pasión por los musicales. Al trasladar las Hogueras a una producción cinematográfica, apuesta por dos de los actos más emotivos del calendario. "La Ofrenda o la Cremà serían muy buenas escenas porque resumen muy bien la esencia de Alicante y muestran una gran variedad de personajes", señala.

Aunque Marta Salaberri también reivindica el papel de Alicante como plató natural. "Tenemos la Ciudad de la Luz y muchos escenarios que se han utilizado en películas, los que más me gustaría ver en el cine son Mercado Central y la Explanada, dos de los espacios más reconocibles de la ciudad", comenta Salaberri.

Los que más me gustaría ver en el cine son Mercado Central y la Explanada, dos de los espacios más reconocibles de la ciudad Marta Salaberri — Dama de honor

Eva Egea, por su parte, disfruta especialmente del cine como experiencia compartida: "Ir con amigos, con tu pareja o con tu familia y disfrutar de la tranquilidad que se respira es un plan muy bonito". Su película favorita es "The Holiday", una comedia romántica que asegura ver durante todo el año. Si tuviera que escribir una película sobre las Hogueras, dirigiría la mirada hacia el trabajo que habitualmente permanece fuera de foco. "Me gustaría ver cómo es el proceso para construir una hoguera, cómo se organiza cada acto y toda la gente que hay detrás", relata Egea, quien destaca la Explanada, la Casa Carbonell, el Mercado Central y, especialmente, el puerto, como los mejores escenarios de la ciudad. Incluso propone mostrar desde dentro la Elección de las Bellea del Foc: "Sería muy interesante para poner en valor todo el trabajo que mueve a muchísimas personas".

Me gustaría ver cómo es el proceso para construir una hoguera, cómo se organiza cada acto y toda la gente que hay detrás Eva Egea — Dama de honor

La emoción que deja huella

Nerea Alpera, otra de las damas del foc 2026, encuentra en el cine una capacidad transformadora que conecta directamente con las emociones. "Según tu estado de ánimo, una película puede hacerte salir de una manera diferente del cine", asegura Alpera. También ella se declara fan de "Mamma Mia!", una película que utiliza como remedio infalible para los días más grises: "Siempre me transmite algo superpositivo".

Las mascletás son algo súper característico y propio de nuestra Fiesta. Visualmente, son espectaculares Nerea Alpera — Dama de honor

A la hora de imaginar una escena de Hogueras en la gran pantalla, no tiene dudas. "Las mascletás son algo súper característico y propio de nuestra Fiesta. Visualmente, son espectaculares", comenta la dama de honor. En cuanto a los paisajes que representarían mejor la esencia alicantina, se queda con el Mediterráneo: "Nuestras playas transmiten muchísimo, ese color azul del mar es indispensable". Junto a ellas, Alpera destaca también la Explanada por su belleza y por la imagen mediterránea que proyectan sus palmeras.

Más allá de sus preferencias cinematográficas, las representantes de las Hogueras 2026 coincidieron en una idea común: la Fiesta reúne todos los elementos necesarios para convertirse en una gran historia para la gran pantalla. Desde la espectacularidad de las mascletás hasta la emoción de la Ofrenda o la intensidad de la Cremà, pasando por el trabajo silencioso que se desarrolla durante meses en los talleres y comisiones, las Hogueras ofrecen un relato lleno de imágenes, sentimientos y personajes capaces de conectar con cualquier espectador. Ingredientes que, como en las mejores películas, consiguen emocionar, sorprender y permanecer en la memoria mucho después de que se apaguen las luces. En las Hogueras 2026, aún casi ni se han encendido.